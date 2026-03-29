Terlepas dari apakah Inter berhasil meraih gelar juara atau tidak, bagi bandar taruhan, masa depan Chivu dipastikan sangat aman dengan odds 1,40

Persaingan perebutan gelar juara kembali memanas bersamaan dengan perdebatan mengenai kelanjutan karier Christian Chivu, yang tampaknya sudah pasti hingga beberapa pekan lalu, sebelum kekalahan dalam derby dan hasil imbang Inter melawan Atalanta serta Fiorentina membuat Napoli dan Milan kembali bersaing. Masa depan pelatih asal Rumania itu bergantung pada gelar yang seolah sudah di tangan, namun masih harus diraih di lapangan. Keraguan tersebut, bagaimanapun, tidak mendapat tempat di kalangan bandar taruhan, di mana kelangsungan mantan bek tersebut di bangku cadangan Inter ditawarkan dengan odds 1,40 di Sisal. Namun, di pasar taruhan masih mengambang “bayangan” Cesc Fabregas dengan odds 7,50, yang sangat dekat dengan Inter musim panas lalu dan semakin diunggulkan setelah musim gemilangnya bersama Como. Namun, papan taruhan Scudetto juga tersenyum pada Chivu, di mana Nerazzurri tetap memimpin dengan odds 1,17 di Planetwin365.





Tidak ada keraguan, baik di kalangan analis taruhan maupun di luar, mengenai kelanjutan Massimiliano Allegri di Rossoneri, yang ditawarkan dengan odds 1,05. Pelatih asal Livorno ini berhasil membawa Milan kembali ke persaingan gelar juara, dan hal ini saja sudah merupakan sebuah kesuksesan. Jika kemudian ia berhasil mengalahkan "saingan abadi" mereka, itu akan menjadi bonus tambahan. Sebuah skenario yang, dalam odds, dibayar 8,50. Angka yang sama juga berlaku untuk kelanjutan Napoli sebagai juara Italia, di mana masa depan Antonio Conte tetap menjadi teka-teki di antara konferensi pers dan pernyataan kontroversial. Namun, bandar taruhan yakin bahwa, seperti yang terjadi tahun lalu, pada akhirnya dia akan tetap bertahan dan mereka masih melihatnya di bangku cadangan Napoli dengan odds 1,25. Alternatifnya, dengan odds 12,00 kali lipat, adalah Roberto De Zerbi, yang baru saja putus kontrak dengan Olympique Marseille.



