"Real Madrid terlambat dalam segala hal.. pengelolaan buruk yang tidak termaafkan", dengan kata-kata berapi-api inilah mantan kiper internasional Santi Cañizares melancarkan serangan terhadap manajemen Los Blancos, di tengah kontroversi yang kian memanas seputar masa depan bintang Brasil Vinicius Junior.

Meski sudah lebih dari sepekan berlalu sejak berakhirnya Piala Dunia dan tersingkirnya timnas Brasil lebih awal dari turnamen, ketidakjelasan masih menyelimuti berkas perpanjangan kontrak Vinicius, yang berakhir pada Juni 2027, di tengah ancaman jelas dari sang pemain untuk pergi secara gratis jika tidak tercapai kesepakatan baru sebelum tenggat tersebut.

Yang menambah rumit situasi adalah kabar yang beredar di media Inggris tentang kesiapan Arsenal membayar sejumlah besar uang untuk merekrut pemain berusia 25 tahun itu, bersamaan dengan mendekatnya Real Madrid pada penyelesaian transaksi winger muda asal Pantai Gading Yan Diomande, hal yang membuka pintu spekulasi seputar masa depan Vinicius di Santiago Bernabeu.

Sebagian besar pengamat menilai bahwa manajemen Real Madrid salah menangani berkas sensitif ini, hal yang diungkapkan secara jelas oleh mantan kiper Real Madrid Santi Cañizares saat tampil di program "Tiempo de Juego" di radio "Cadena COPE".

Cañizares menegaskan bahwa kebisuan seputar masa depan Vinicius membawa isyarat yang berbahaya, katanya: "Semakin banyak seorang pemain dibicarakan, semakin kecil peluangnya untuk pergi".

Ia menambahkan dengan nada tajam: "Real Madrid terlambat dalam segala hal. Jika benar bahwa ia tidak memiliki kontrak yang ditandatangani, maka klub wajib menjualnya. Tidak mungkin kehilangan 100 juta euro atau lebih dengan membiarkan kontrak seorang pemain habis. Saya tidak percaya hal ini akan terjadi. Ini adalah pengelolaan buruk yang tidak termaafkan".