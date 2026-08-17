Manchester City menghadapi risiko harus membayar lebih dari 120 juta pound sterling kepada Chelsea untuk mendatangkan Enzo Fernandez, jika The Citizens berupaya merekrutnya selama dua pekan terakhir bursa transfer.

Menurut surat kabar Inggris "Telegraph", Chelsea masih optimistis dapat mengintegrasikan kembali Fernandez ke dalam skuad, meski ia sempat mendapat cemoohan dari sebagian suporter, apabila Manchester City tidak melanjutkan ketertarikannya atau tidak mengajukan tawaran finansial yang cukup untuk menguji keteguhan klub London itu dalam mempertahankan sang pemain.

Manchester City gagal memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan Chelsea untuk mengajukan tawaran tertulis senilai 120 juta pound sterling guna merekrut Fernandez, yang berarti The Citizens akan terpaksa menegosiasikan kesepakatan baru untuk mencoba meyakinkan Chelsea menjual sang gelandang, dengan waktu yang tersedia semakin sempit untuk menutupi kepergiannya.

Manchester City tengah melaju dalam negosiasi untuk mendatangkan Ayoub Bouaddi, tetapi Enzo Maresca, sang pelatih baru, termasuk pengagum berat Fernandez, dan masih belum diketahui apakah keberhasilan transaksi gelandang asal Maroko itu akan memengaruhi ketertarikan klub untuk merekrut pemain Argentina tersebut.

Transaksi kepergian Rodri ke Barcelona, dan Tijjani Reijnders, di samping kemungkinan kepergian Savinho, mengindikasikan penutupan bursa transfer yang padat bagi Manchester City.

Rencana Chelsea adalah mendatangkan pengganti Fernandez jika ia meninggalkan klub musim panas ini, dan hal itu akan tetap berlaku, di mana Chelsea telah menyatakan ketertarikannya kepada Alex Scott, tetapi Bournemouth menegaskan bahwa pemain tersebut tidak dijual.

Menjual Fernandez pada dua pekan terakhir bursa transfer akan meningkatkan kesulitan tugas Chelsea untuk menggantikannya, sekaligus memaksa klub membayar lebih besar untuk merekrut salah satu targetnya.

Dengan demikian, Manchester City harus membayar lebih dari 120 juta pound sterling, atau menyusun kesepakatan dengan syarat yang lebih menguntungkan bagi Chelsea dibanding yang sebelumnya diajukan kepada klub-klub untuk membuka pintu negosiasi.

Fernandez kembali ke lapangan sebagai pemain pengganti dalam laga uji coba terakhir pada periode persiapan musim melawan Real Sociedad di akhir pekan, tetapi ia mendapat cemoohan dari sebagian suporter.

Reaksi ini tidak mengejutkan bagi orang-orang dekat klub, yang telah memprediksi terpecahnya reaksi terhadap Fernandez, mengingat namanya yang dikaitkan dengan kepergian dari klub, perannya dalam kemenangan Argentina meraih Piala Dunia atas Inggris, serta perayaan yang mengiringi golnya yang menyamakan kedudukan.