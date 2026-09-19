Pascal Groß gagal masuk skuad XXL DFB asuhan Jürgen Klopp, tetapi untuk kembali menampilkan performa kelas di Premier League, itu bukan masalah. Dalam kemenangan sensasional 3-0 atas Meiser FC Arsenal, pemain 35 tahun itu menyumbang gol pembuka 1-0 (31) untuk Seagulls dan assist untuk gol penutup yang dicetak eks pemain Stuttgart, Chema Andres.

Berkat kemenangan ketiga musim ini, Groß dan Brighton pun naik ke peringkat ketiga Premier League. Arsenal, sebaliknya, kehilangan posisi puncak klasemen dan kini menempati posisi dengan 12 poin, unggul dua angka atas tim asuhan Hürzeler. Dengan 16 gol, Brighton mencetak gol sesering pemuncak klasemen Manchester City dan Arsenal jika digabungkan (masing-masing 8).

"Saya rasa Arsenal bisa menganggap ini sebagai sebuah tergelincir. Performa mereka sejauh musim ini sebenarnya bagus, tetapi ini benar-benar penampilan yang mengejutkan," kata eks pemain Premier League Curtis Davies sebagai pengamat untuk BBC.

Mikel Arteta dan Fabian Hürzeler: Apa kata para pelatih?

"Hasil yang benar-benar mengecewakan dan penampilan yang mengecewakan," kata pelatih juara Mikel Arteta kepada Sky Sports. "Brighton menaikkan level mereka dibanding kami. Kami sangat lemah secara teknis dan tidak menghormati pertandingan ini." Pria Spanyol itu memberi selamat secara sportif kepada pemenang dan menyebut ini sebagai "pelajaran penting".

"Ini adalah kemenangan yang spesial. Bukan hanya karena kami bermain melawan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilannya. Saya benar-benar bangga dengan tim saya," kata Hürzeler, yang juga menyiapkan pujian khusus untuk Groß: "Dia menikmati permainannya di lapangan dan mencetak gol. Anda benar-benar bisa sepenuhnya mengandalkannya, dan dia membuat rekan-rekan setim di sekelilingnya jauh lebih baik."

Bagi The Gunners, yang diperkuat Kai Havertz sepanjang laga, ini bukan hanya kekalahan pertama musim ini di semua kompetisi, tetapi juga kehilangan poin pertama setelah sebelumnya meraih tujuh kemenangan. Pada Minggu, City bisa memperlebar keunggulan atas Arsenal menjadi tiga poin. The Skyblues akan menjamu AFC Sunderland milik Granit Xhaka.

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Siapa yang keluar sebagai pemenang dalam duel papan bawah antara Tottenham dan Aston Villa?

Di dasar klasemen, krisis rival bebuyutan Arsenal, Tottenham Hotspur, sementara itu berlanjut. Spurs memang mencetak gol-gol pertama mereka di Premier League musim ini dalam duel melawan Aston Villa, tetapi mereka kalah 2-3 di kandang sendiri dari juara Liga Europa tersebut.

Eks pemain Freiburg Johan Manzambi mencatat keterlibatan gol pertamanya saat menjalani debut sebagai starter untuk Villa. Pemain tim nasional Swiss itu mencetak gol 1-0 untuk tim tamu dan memberi assist kepada eks pemain pinjaman Bayern, Nicolas Jackson, untuk gol 2-0. Emiliano Buendia membuat gol 3-0 yang menjadi penentu arah laga, sebelum Spurs mampu memperkecil ketertinggalan melalui Conor Gallagher dan Jan Paul van Hecke.

Tottenham asuhan manajer Roberto De Zerbi pun turun kembali ke posisi ke-19, zona degradasi, setelah tim promosi Coventry City meraih tiga poin pertama mereka sekaligus lewat gol pertama musim ini saat bertandang ke markas Nottingham Forest asuhan Oliver Glasner dan menyalip mereka. Jika FC Fulham meraih poin pada laga kandang melawan Manchester United pada Minggu, Spurs bahkan akan menjadi juru kunci klasemen.

Aston Villa asuhan Unai Emery, sebaliknya, merayakan kemenangan pertama musim ini dan naik ke posisi ke-15.

Matthias Jaissle dan Newcastle United pada Sabtu memberikan kekalahan pertama kepada tim kejutan promosi Hull City. Dalam kemenangan 2-1 milik The Magpies, Joe Willock dan Lewis Hall sudah mencetak gol pada fase awal pertandingan. Yoane Wissa bahkan gagal membuat skor menjadi 3-0 dari titik penalti sesaat sebelum turun minum. Meski menguasai permainan dalam porsi besar dan melepaskan 21 tembakan, Hull tidak mampu berbuat lebih dari gol hiburan yang dicetak Mohamed-Ali Cho. Kedua tim sama-sama mengoleksi delapan poin dan berada di papan tengah atas.















