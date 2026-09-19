Pascal Groß memang tidak berhasil masuk ke skuad XXL DFB milik Jürgen Klopp, tetapi untuk satu lagi penampilan kelas atas di Premier League, ia melakukannya dengan sangat mudah. Dalam kemenangan sensasional 3-0 atas Meiser FC Arsenal, pemain 35 tahun itu menyumbang gol pembuka 1-0 pada menit ke-31 untuk Seagulls serta assist untuk gol penutup yang dicetak eks pemain Stuttgart, Chema Andres.

Berkat kemenangan ketiga musim ini, Groß dan Brighton pun naik ke peringkat ketiga Premier League. Arsenal, sebaliknya, kehilangan posisi puncak klasemen dan menempati posisi dengan 12 poin, unggul dua angka atas tim asuhan Hürzeler. Dengan 16 gol, Brighton mencetak gol sesering pemuncak klasemen Manchester City dan Arsenal jika digabungkan (keduanya 8).

"Saya rasa Arsenal bisa menganggap ini sebagai sebuah terpeleset. Performa mereka sejauh musim ini sebenarnya bagus, tetapi ini benar-benar penampilan yang mengejutkan," kata mantan pemain Premier League Curtis Davies sebagai pengamat untuk BBC.

Mikel Arteta dan Fabian Hürzeler: Apa kata kedua pelatih?

"Hasil yang benar-benar mengecewakan dan penampilan yang mengecewakan," kata pelatih juara Mikel Arteta kepada Sky Sports. "Brighton bermain satu tingkat di atas kami. Kami sangat lemah secara teknis dan tidak menghormati pertandingan ini." Pelatih asal Spanyol itu memberi ucapan selamat kepada pemenang dengan sportif dan menyebutnya sebagai "pelajaran penting".

"Ini adalah kemenangan yang spesial. Bukan hanya karena kami bermain melawan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilannya. Saya benar-benar bangga dengan tim saya," kata Hürzeler, yang juga menyiapkan pujian khusus untuk Groß: "Dia menikmati permainannya di lapangan dan mencetak gol. Anda benar-benar bisa sepenuhnya mengandalkannya, dan dia membuat rekan-rekan setim di sekitarnya jauh lebih baik."

Bagi The Gunners, yang memainkan Kai Havertz sepanjang laga, ini bukan hanya kekalahan pertama musim ini di semua kompetisi, tetapi juga kehilangan poin pertama setelah sebelumnya meraih tujuh kemenangan. Pada hari Minggu, City bisa memperlebar keunggulan atas Arsenal menjadi tiga poin. The Skyblues akan menjamu AFC Sunderland milik Granit Xhaka.

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Siapa yang keluar sebagai pemenang dalam duel papan bawah antara Tottenham dan Aston Villa?

Sementara itu, krisis rival bebuyutan Arsenal, Tottenham Hotspur, terus berlanjut di dasar klasemen. Memang Spurs akhirnya mencetak gol-gol pertama mereka di musim Premier League ini dalam duel melawan Aston Villa, tetapi mereka tetap kalah 2-3 di kandang dari juara Liga Europa tersebut.

Eks pemain Freiburg Johan Manzambi mencatat keterlibatan gol pertamanya saat menjalani debut sebagai starter untuk Villa. Pemain tim nasional Swiss itu mencetak gol pembuka 1-0 untuk tim tamu dan memberi assist kepada eks pemain pinjaman Bayern, Nicolas Jackson, untuk gol 2-0. Emiliano Buendia memastikan keunggulan awal lewat gol 3-0, sebelum Spurs mampu memperkecil ketertinggalan melalui Conor Gallagher dan Jan Paul van Hecke.

Tottenham asuhan manajer Roberto De Zerbi pun turun kembali ke posisi degradasi di peringkat ke-18. Dengan hasil yang sesuai dari Fulham dan tim promosi Coventry, mereka terancam terperosok ke dasar klasemen.

Aston Villa asuhan Unai Emery, di sisi lain, merayakan kemenangan pertama musim ini dan naik ke posisi ke-15.

Matthias Jaissle dan Newcastle United pada Sabtu memberikan kekalahan pertama kepada tim promosi kejutan Hull City. Dalam kemenangan 2-1 milik The Magpies, Joe Willock dan Lewis Hall sudah mencetak gol pada fase awal pertandingan. Yoane Wissa bahkan gagal membuat skor menjadi 3-0 dari titik penalti sesaat sebelum jeda. Meski menguasai permainan dalam porsi besar dan melepaskan 21 tembakan, Hull tidak mampu lebih dari sekadar gol hiburan lewat Mohamed-Ali Cho. Kedua tim sama-sama mengoleksi delapan poin dan berada di papan tengah atas.















