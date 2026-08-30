"Mereka adalah dua pemain yang bisa dan akan memberi kami dimensi berbeda di sini, dan mereka sudah menunjukkannya hari ini," puji pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac kepada Sky soal dua pemain luar biasa itu dalam kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV pada Sabtu malam.

Giannis Konstantelias dan Konstantinos Karetsas memukau dalam debut Bundesliga mereka dan memberi BVB sesuatu yang belakangan ini kerap hilang di Signal-Iduna-Park: sepak bola spektakuler. Namun bukan sekadar demi tontonan, melainkan pada saat yang sama berguna bagi tim dan pada awal Bundesliga juga berbuah kemenangan. "Komposisi pemain memberi Anda apa yang mungkin juga dituntut banyak orang: hal-hal spektakuler. Tahun ini kami sekali lagi meningkatkan hal itu. Saya berharap para pemain ini, yang secara teknis sangat kuat, menunjukkan kemampuan mereka," ujar Kovac sebelum pertandingan, saat mengungkapkan ekspektasinya.

Apa yang mungkin dimaksud pelatih BVB dengan dimensi berbeda itu: dua rekrutan baru asal Yunani tersebut, yang masing-masing datang dari liga-liga Eropa yang lebih kecil, bisa melakukan semua yang bisa dilakukan Julian Brandt yang telah hengkang dan kini bermain untuk Ajax Amsterdam - tetapi mereka menambahkan satu komponen penting lagi. Konstantelias dan Karetsas bahkan lebih merupakan pemain pembeda ketimbang Brandt, karena mereka lebih baik daripada dia dalam menciptakan dinamika dari posisi diam. Mereka sedikit lebih proaktif dibanding pendahulu mereka dari Jerman itu dan memiliki kualitas yang sangat penting, khususnya di ruang antarlini lawan, untuk memunculkan dorongan permainan sendiri dari situasi yang seolah tak ada apa-apanya, sehingga terus menciptakan situasi-situasi baru dalam laga.

BVB: Seberapa bagus Giannis Konstantelias melawan HSV?

Dalam 45 menit pertama yang menarik melawan HSV, Karetsas dan Konstantelias berulang kali menjadi pilar utama permainan ofensif Dortmund. Yang disebut terakhir menegaskan tanda-tanda bagus yang sudah ia tunjukkan pada Supercup melawan Bayern Munich (1-2) akhir pekan lalu: kontrol rapat Konstantelias terhadap bola dalam kecepatan tinggi sangat mengesankan, demikian pula kelincahan dan kelembutan geraknya. Ditambah lagi tingkat agresivitas yang tinggi saat tidak menguasai bola, yang pada Sabtu malam antara lain diperlihatkannya melalui perebutan bola di lini tengah sekitar setengah jam pertandingan yang disambut gegap gempita oleh penonton.

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Bahwa Konstantelias mencetak gol sesaat sebelum turun minum untuk mengubah skor menjadi 2-0, sekaligus merayakan debut golnya untuk BVB, adalah ceri di atas kue yang kerap disebut itu. "Babak pertama top, itu sempurna. Kami menjalankan semua yang ingin kami jalankan," kata pemimpin lini belakang Waldemar Anton kepada Sky tentang penampilan keseluruhan Dortmund pada babak pertama. Gol Konstantelias memang tercipta dengan sedikit keberuntungan, karena bola membentur pemain bertahan Hamburg dan berubah arah, tetapi tetap memancarkan kreativitas karena pemain tim nasional Yunani itu sebenarnya membidik tiang dekat dengan penyelesaian no-look.

Dengan esprinya, Konstantelias baru dalam sekitar 100 menit bermain dengan seragam hitam-kuning sudah berada di jalur terbaik untuk menjadi pujaan publik. Dan sangat mudah membayangkan bagaimana ia bisa melanjutkan jalur itu dalam beberapa pekan ke depan. Namun - sangat disayangkan bukan hanya dari sudut pandang BVB, tetapi juga dari sudut pandang penonton netral Bundesliga - ada kemungkinan untuk sementara kita tak lagi melihat Konstantelias beraksi seindah saat debut liganya.

Apakah rekrutan baru BVB Giannis Konstantelias mengalami cedera parah?

"Tentu saja hari ini kami harus sedikit berhati-hati dengan apa yang kami sampaikan. Tetapi kami memang khawatir akan cedera yang lebih parah," kata direktur olahraga Dortmund Ole Book kepada Sky dan menambahkan saat ditanya apakah Konstantelias mungkin mengalami robekan ligamen cruciatum: "Kekhawatiran itu ada."

Kovac yang frustrasi juga menyampaikan nada serupa setelah pertandingan. "Kami memang harus membicarakan sesuatu yang lebih dari itu. Kami akan menjalani pemeriksaan pada Minggu. Tetapi setidaknya apa yang dikatakan dokter kepada saya terdengar tidak bagus," kata pelatih BVB itu.

Tak lama setelah nyaris mencetak gol keduanya, Konstantelias diduga mengalami cedera lutut akibat gerakan yang kurang beruntung saat duel, sempat terjatuh ke lapangan dan saat ditarik keluar pada menit ke-54 tampak seolah ia sudah mengantisipasi hal buruk. Jika kekhawatiran itu terkonfirmasi setelah pemeriksaan lebih rinci pada Minggu dan Konstantelias benar-benar harus absen berbulan-bulan, maka setelah awal yang begitu menjanjikan itu, ini akan menjadi pukulan telak - baik bagi dirinya sendiri maupun bagi BVB.

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Rekrutan baru senilai 26 juta euro itu sejak sekarang sudah lebih dari sekadar memberi sinyal bahwa ia bisa membawa permainan ofensif Borussia maju secara signifikan. Dan pada saat yang sama, tanpa dirinya permainan itu memang terlihat jauh lebih lamban. Bahwa BVB tak lagi tampil sedominan itu pada babak kedua tentu di satu sisi disebabkan peningkatan performa yang jelas dari tim tamu asal Hamburg. Namun di sisi lain, bersama keluarnya Konstantelias, banyak mobilitas dan kreativitas permainan ikut meninggalkan lapangan.

"Ketika Dortmund memainkan bola dari kanan ke kiri, masuk ke ruang antarlini, maka Anda pertama-tama harus banyak berlari mengejar, tidak benar-benar bisa masuk ke pressing. Itulah masalah kami," jelas kapten HSV Nicolai Remberg kepada Sky soal mengapa timnya begitu minim perlawanan terhadap BVB pada babak pertama.

Giannis Konstantelias dan Konstantinos Karetsas memukau di BVB

Konstantelias bersama kompatriotnya Karetsas menjadi elemen terpenting di balik masalah yang dihadapi Hamburg, karena dua roh kreatif baru itulah yang terus melakukan rotasi cerdas, yang dengan penguasaan bola sempurna mereka menjaga permainan di ruang antarlini pada level yang sangat tinggi, membuatnya cepat sekaligus presisi. "Brutal," kata Anton tentang penampilan dua pemain Yunani itu. "Mobilitas yang mereka miliki, betapa berbahayanya mereka, itu kualitas besar di usia seperti itu dan kami juga membutuhkannya untuk masa depan. Saya senang mereka ada bersama kami."

Bukan hanya fans BVB yang setelah kesan pertama dari duet ini mungkin akan merasa sayang jika Karetsas kini untuk sementara waktu tak lagi memiliki partner seideal itu di sisinya dalam jangka lebih lama. Dan dari sudut pandang Dortmund, muncul pertanyaan mendesak: bagaimana menggantikan Konstantelias? "Saya sangat merasa kasihan kepada anak ini. Sejak hari pertama dia punya kehadiran yang luar biasa di sini, juga di ruang ganti. Kami semua sudah sangat menyukainya. Kalau kemudian Anda memainkan babak pertama sebaik itu lalu harus ditarik keluar dan dikhawatirkan mengalami sesuatu yang lebih serius, itu benar-benar luar biasa menjengkelkan," tegas Book, yang mengikuti cedera gelandang serang itu dengan wajah penuh kekhawatiran, pemain yang sangat ingin didatangkan oleh dia dan para petinggi klub lainnya.

Pada Sabtu, Kovac memasukkan Marcel Sabitzer yang lebih berorientasi defensif untuk menggantikan Konstantelias, dan pemain Austria itu, sebagaimana diduga, jelas tidak memiliki esprit dari pendahulunya. Jika dilihat murni dari karakter permainannya, Samuele Inacio, yang setelah masuk sebagai pemain pengganti melawan HSV mencuri perhatian karena kartu merah kilat dan harus cepat meninggalkan lapangan lagi, adalah pengganti Konstantelias yang paling pas. Namun, apakah talenta top berusia 18 tahun itu sudah siap dalam kadar yang diperlukan untuk peran tersebut, masih layak diragukan.

Bisakah Jadon Sancho kembali lagi ke BVB sekarang?

Maximilian Beier adalah alternatif yang lebih berpengalaman, tetapi Kovac harus kembali meninggalkan rencananya untuk menggunakan pemain tim nasional Jerman itu ke depan di salah satu dari dua sisi sayap. Dan dengan begitu, tempat Beier untuk area sayap di skuad akan menjadi kosong.

Bagaimanapun juga, sangat mungkin para pengambil keputusan transfer akan kembali dipaksa berpikir keras dalam beberapa hari tersisa sebelum jendela transfer musim panas ditutup pada Selasa (1 September) pukul 20.00. Hal itu juga diisyaratkan direktur pelaksana olahraga Lars Ricken: "Tergantung seberapa parah cederanya sebenarnya, kami akan menyesuaikan langkah selanjutnya berdasarkan itu. Tetapi yang pasti: dalam tiga hari ke depan kami belum merencanakan apa pun."

Namun, bantuan last minute seperti apa yang mungkin bisa dipertimbangkan sebagai pengganti langsung jika kekhawatiran terburuk terhadap Konstantelias, yang bahkan juga diasumsikan sendiri oleh Ricken, benar-benar terjadi?

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Said El Mala, yang sebelum kesepakatan Konstantelias merupakan pemain incaran Dortmund, sudah memperpanjang kontrak di 1. FC Köln dan tak lagi tersedia. Nama lain kini bisa kembali mengemuka: Jadon Sancho. Pemain Inggris itu akan menjadi solusi yang sangat tepat, merupakan tipe pemain yang mirip dengan Konstantelias dan, seperti dia serta Karetsas, juga memiliki kualitas untuk menciptakan dinamika dari posisi diam. Spekulasi mengenai kemungkinan Sancho kembali lagi ke BVB sudah sangat banyak dalam beberapa pekan dan bulan terakhir, meski setelah perekrutan Karetsas dan Konstantelias spekulasi itu tentu mereda.

Di Dortmund, Sancho memang menjalani masa terbaik dalam kariernya sejauh ini. Dan setelah kontraknya berakhir di Manchester United, pemain yang kini berusia 26 tahun itu masih belum memiliki klub baru dan bisa didapatkan secara gratis. Dalam hal itu, risikonya kecil, meski Sancho untuk keterlibatan ketiga bersama Borussia harus siap menerima pemotongan gaji yang signifikan. Dan lalu masih ada pertanyaan dari sisi olahraga, apakah mantan supertalenta itu benar-benar masih bisa mencapai performa puncaknya lagi. Masa pinjaman terakhirnya ke Chelsea dan Aston Villa, seperti diketahui, sebagian besar berjalan mengecewakan.