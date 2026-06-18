"Terlalu mahal" - Para penggemar Piala Dunia mengungkapkan harga yang mengejutkan yang mereka bayarkan untuk satu tiket

Ini adalah turnamen sepak bola terbesar di dunia, yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan jika Anda ingin menontonnya langsung di sana? Anda harus merogoh kocek dalam-dalam.

FanZone dari GOAL turun ke jalan di luar stadion untuk menanyakan satu pertanyaan sederhana kepada para penggemar: berapa harga tiket yang Anda bayar? Jawaban yang diberikan berkisar dari yang bikin mata melotot hingga yang bikin mulut ternganga.

"Terlalu mahal," kata seorang pendukung sambil tertawa bahkan sebelum menyebutkan angka. Ketika ditanya lebih lanjut, mereka tidak gentar: "Bagi saya, 'terlalu mahal' itu sekitar seribu lima ratus dolar."

Tidak semua orang berada di kisaran harga itu — tetapi harganya tetap mahal. Seorang penggemar mengeluarkan $1.000 per tiket dan tampak hampir santai saja.

"$1.000? Menurutmu itu harga yang wajar?" tanya pewawancara.

"Ya, ya, menurutku begitu," jawabnya.

Perencanaan yang matang jelas membuahkan hasil bagi yang lain juga. Seorang pendukung berhasil mendapatkan tiket seharga $500 berkat kode prapenjualan, sementara sepasang lainnya masing-masing menghabiskan sekitar $500. Di sisi yang lebih beruntung, seorang penggemar berhasil mengamankan tempatnya seharga $380 — hampir seperti penawaran murah menurut standar Piala Dunia 2026.

Lalu ada penggemar yang hanya berkata: “Hanya 800 dolar.”

"800 dolar? Masing-masing?"

"Iya. Masing-masing."

Tidak semua orang merasa sepenuhnya puas dengan jumlah yang mereka keluarkan. Seorang pendukung, yang membayar $220, mengatakannya dengan tepat: "Maksudku, aku ingin harganya lebih murah, tapi..."

Kalimat yang tak selesai itu mungkin merupakan ringkasan paling jujur tentang pengalaman pembelian tiket Piala Dunia 2026 sejauh ini.

Mulai dari $220 hingga $1.500, harga yang dibayarkan penggemar untuk menonton satu pertandingan Piala Dunia mencakup rentang yang luar biasa — namun satu hal yang sama bagi setiap pendukung adalah mereka tetap datang. Untuk Piala Dunia, tampaknya, tidak ada yang namanya terlalu mahal.