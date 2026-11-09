Barcelona meraih kemenangan berharga atas tuan rumah Atletico Madrid dengan skor 2-1, dalam laga puncak pekan ke-12 Liga Spanyol, setelah membalikkan ketertinggalan akibat gol yang dicetak Giuliano Simeone pada menit kesepuluh menjadi kemenangan berkat dwigol Fermin Lopez, yang menyamakan kedudukan sebelum akhir babak pertama, lalu mencetak gol kemenangan pada menit 66, melalui umpan dari Lamine Yamal.

Seusai pertandingan yang menegangkan di Stadion Metropolitano, wasit Alberola Rojas menuai pujian dari pakar perwasitan Spanyol, Parencia Montero, mantan wasit internasional, yang menilai penampilannya di surat kabar Katalan "Mundo Deportivo".

Montero, yang artikelnya berjudul "Penampilan perwasitan yang tenang dari Alberola Rojas", menilai bahwa wasit tersebut menampilkan pertandingan yang seimbang, serta pandai menangani benturan dan protes, dengan memuji penerapan aturan pemberian keuntungan olehnya.

Kendati panasnya laga puncak dan banyaknya benturan antara pemain kedua tim, pakar asal Katalan itu menilai bahwa wasit berhasil mempertahankan kendali atas pertandingan tanpa harus berlebihan dalam memberikan hukuman.

Dan inilah teks artikel tersebut:

"Dalam pertandingan yang sarat dengan kekuatan dan ketegangan, wasit Alberola Rojas menempatkan dirinya dengan baik sepanjang laga, dan memutuskan pelanggaran sesuai penilaian yang tepat, serta berhasil memberikan kelancaran pada pertandingan berkat penerapan aturan pemberian keuntungan yang benar olehnya.

Wasit menunjukkan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan, dan pandai menangani dengan bijak benturan serta gesekan yang terjadi dalam pertandingan.

Seiring mempertahankan kendali atas laga dan mengandalkan perwasitan preventif, ia senantiasa menjalin dialog berkelanjutan dengan para pemain dan pelatih, menunjukkan toleransi terhadap mereka, dan tidak menghukum protes-protes mereka.

Ia mengeluarkan kartu kuning kepada Baena, karena menjatuhkan Lamine Yamal dan memutus serangan menjanjikan, Bernal, karena menarik Cardoso, Llorente, karena menjegal Ademi, Pubill, karena menarik Pedri.

Adapun teknologi video, yang dipimpin Iglesias Villanueva, tidak perlu melakukan intervensi dalam momen-momen kontroversial, sehingga tidak menarik perhatian sepanjang pertandingan.

Kesimpulan: Alberola Rojas keluar dari pertandingan dengan citra yang baik, setelah menampilkan penampilan perwasitan yang sangat tenang dan seimbang.