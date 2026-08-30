"Itu adalah dua pemain muda yang bisa dan akan menghadirkan dimensi berbeda bagi kami di sini, dan mereka sudah menunjukkannya hari ini," puji pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac kepada Sky soal dua pemain luar biasa tersebut dalam kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV pada Sabtu malam.

Giannis Konstantelias dan Konstantinos Karetsas membius pada debut Bundesliga mereka dan memberi BVB sesuatu yang belakangan ini kerap absen di Signal-Iduna-Park: sepakbola spektakuler. Namun bukan sekadar demi pertunjukan, melainkan juga tetap berguna bagi tim dan pada laga pembuka Bundesliga juga berbuah kemenangan. "Materi pemain memberi Anda apa yang mungkin juga dituntut banyak orang: hal-hal spektakuler. Kami tahun ini kembali sedikit meningkatkan itu. Saya berharap para pemain ini, yang sangat kuat secara teknis, menunjukkan kemampuan mereka," ujar Kovac sebelum pertandingan saat menyampaikan ekspektasinya.

Apa yang mungkin dimaksud pelatih BVB dengan dimensi berbeda itu: dua rekrutan anyar asal Yunani tersebut, yang masing-masing datang dari liga-liga Eropa yang lebih kecil, bisa melakukan semua hal yang bisa dilakukan Julian Brandt yang telah hengkang dan kini bermain untuk Ajax Amsterdam - tetapi dengan tambahan satu komponen penting. Konstantelias dan Karetsas bahkan lebih bisa menjadi pembeda dibanding Brandt, karena mereka lebih baik darinya dalam menciptakan dinamika dari situasi diam. Mereka sedikit lebih inisiatif daripada pendahulu mereka dari Jerman itu dan punya kualitas yang sangat penting, khususnya di ruang antar lini lawan, untuk memunculkan dorongan sendiri dari ketiadaan sehingga terus menciptakan situasi permainan baru.

BVB: Seberapa bagus Giannis Konstantelias saat melawan HSV?

Dalam 45 menit pertama yang menggairahkan melawan HSV, Karetsas dan Konstantelias berkali-kali menjadi pilar utama dalam permainan ofensif Dortmund. Yang disebut terakhir menegaskan indikasi positif yang sudah ia tunjukkan di Piala Super melawan Bayern Munich (1-2) akhir pekan lalu: kontrol bola rapat Konstantelias dalam kecepatan tertinggi sangat mengesankan, begitu pula kelincahan dan kelembutannya dalam bergerak. Selain itu, ada tingkat agresivitas yang tinggi saat tidak menguasai bola, yang ia buktikan pada Sabtu malam, salah satunya lewat perebutan bola di lini tengah sekitar setengah jam laga berjalan yang disambut sorakan meriah penonton.

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Fakta bahwa Konstantelias mencetak gol sesaat sebelum turun minum untuk memastikan skor akhir 2-0 sekaligus merayakan debut golnya untuk BVB menjadi buah ceri di atas kue yang sering disebut-sebut. "Babak pertama top, itu sempurna. Kami menjalankan semua yang ingin kami jalankan," ujar bek utama Waldemar Anton kepada Sky seraya memuji penampilan keseluruhan Dortmund pada babak pertama. Gol Konstantelias memang lahir dengan sedikit keberuntungan karena bola membentur pemain bertahan Hamburg dan berubah arah, tetapi tetap memancarkan kreativitas karena pemain tim nasional Yunani itu sebenarnya mengincar tiang dekat dengan penyelesaian no-look.

Dengan esprit yang dimilikinya, Konstantelias setelah baru sekitar 100 menit bermain dengan seragam hitam-kuning sudah berada di jalur terbaik untuk menjadi idola publik. Dan sangat mudah membayangkan bagaimana ia bisa melanjutkan jalan itu dalam beberapa pekan ke depan. Namun - sangat disayangkan bukan hanya dari sudut pandang BVB, tetapi juga dari sudut pandang penonton netral Bundesliga - sejak Minggu sore hari sudah jelas bahwa untuk sementara waktu kita tidak akan lagi melihat Konstantelias berputar-putar seindah saat penampilan perdananya di liga.

Berapa lama Giannis Konstantelias akan absen di BVB?

Sehari setelah laga pembuka Bundesliga, Dortmund harus mengonfirmasi kekhawatiran terburuk: Konstantelias mengalami robek ligamen cruciatum pada debut liganya dan karena itu akan absen selama beberapa bulan. "Kabar ini sangat memukul kami, karena Giannis dalam waktu yang sangat singkat sudah menunjukkan mengapa kami melihatnya sebagai pemain hebat untuk Borussia Dortmund," kata direktur pelaksana olahraga Lars Ricken. "Namun sekarang fokus dia dan kami pertama-tama adalah pemulihannya. Dalam hal itu Giannis mendapat dukungan penuh dari kami."

Kekhawatiran yang kini menjadi kenyataan, bahwa Konstantelias dengan robek ligamen cruciatum kemungkinan tidak akan bisa bermain hingga memasuki musim semi 2027, sudah sangat terasa pada Sabtu malam. "Kami harus bicara tentang sesuatu yang lebih besar. Kami akan menjalani pemeriksaan pada Minggu. Tapi setidaknya dari apa yang dikatakan dokter kepada saya, itu tidak terdengar bagus," kata Kovac yang sejak awal sudah mencium firasat buruk.

Tak lama setelah nyaris mencetak gol keduanya, Konstantelias mengalami cedera lutut akibat gerakan yang sial saat duel, sempat terkapar di lapangan dan tampak cukup putus asa ketika ditarik keluar pada menit ke-54. Setelah awal yang begitu menjanjikan, absennya dalam waktu lama menjadi pukulan telak - baik bagi dirinya sendiri maupun bagi BVB.

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Rekrutan baru senilai €26 juta itu sejak sekarang sudah lebih dari sekadar memberi isyarat bahwa ia mampu mengangkat permainan ofensif Borussia secara signifikan. Dan pada saat yang sama, tanpa dirinya permainan itu memang terlihat jauh lebih lamban. Fakta bahwa BVB tak lagi tampil sedominan itu pada babak kedua tentu di satu sisi disebabkan peningkatan performa yang jelas dari tim tamu asal Hamburg. Namun di sisi lain, bersama Konstantelias, banyak mobilitas dan kecerdikan bermain juga ikut meninggalkan lapangan.

"Ketika Dortmund bermain dari kanan ke kiri, bermain ke ruang antar lini, Anda pertama-tama harus banyak mengejar, tidak benar-benar berhasil masuk ke pressing. Itu masalah kami," jelas kapten HSV Nicolai Remberg kepada Sky mengenai alasan mereka begitu tak berdaya menghadapi BVB di babak pertama.

Giannis Konstantelias dan Konstantinos Karetsas memukau di BVB

Konstantelias bersama kompatriotnya, Karetsas, menjadi elemen terpenting di balik masalah-masalah yang dihadapi Hamburg, karena dua roh kreatif baru inilah yang terus melakukan rotasi cerdas, yang dengan penguasaan bola sempurna mereka menjaga permainan di ruang antar lini pada level yang sangat tinggi, membuatnya cepat dan pada saat yang sama presisi. "Brutal," kata Anton menggambarkan penampilan dua pemain Yunani itu. "Mobilitas yang mereka miliki, betapa berbahayanya mereka, itu adalah kualitas besar di usia seperti itu dan kami juga membutuhkannya untuk masa depan. Saya senang mereka ada bersama kami."

Bukan hanya fans BVB yang setelah kesan pertama dari duo ini kemungkinan merasa sayang bahwa Karetsas untuk sementara waktu tak lagi memiliki partner idealnya di sisi dia dalam periode yang lebih panjang. Dan dari sudut pandang Dortmund, muncul pertanyaan mendesak: bagaimana menggantikan Konstantelias? "Saya benar-benar sangat kasihan kepada anak itu. Sejak hari pertama di sini dia punya kehadiran yang hebat, juga di ruang ganti. Kami semua sudah sangat menyukainya," tegas direktur olahraga Ole Book, yang mengikuti cedera gelandang serang itu - yang sangat diinginkannya bersama petinggi klub lainnya - dengan raut wajah khawatir.

Pada Sabtu, Kovac memasukkan Marcel Sabitzer yang lebih berorientasi defensif untuk menggantikan Konstantelias, dan gelandang Austria itu memang, seperti yang bisa diduga, terasa tidak memiliki esprit seperti pendahulunya. Murni dari karakter permainan, Samuele Inacio, yang setelah masuk melawan HSV menjadi sorotan karena kartu merah kilat dan harus cepat meninggalkan lapangan lagi, adalah pengganti Konstantelias yang paling ideal. Namun apakah talenta top berusia 18 tahun itu sudah benar-benar siap dalam kadar yang dibutuhkan untuk peran tersebut masih patut diragukan.

Apakah sekarang Jadon Sancho bisa kembali lagi ke BVB?

Maximilian Beier adalah alternatif yang lebih berpengalaman, tetapi Kovac harus kembali mengurungkan rencananya untuk memainkan pemain tim nasional Jerman itu di masa depan pada salah satu dari dua sisi sayap. Dan dengan begitu, tempat Beier untuk area sayap di skuad juga akan menjadi kosong.

Bagaimanapun juga, sangat mungkin para otak transfer mulai kembali bekerja keras dalam beberapa hari tersisa hingga penutupan bursa transfer musim panas pada Selasa (1 September) pukul 20.00. Hal itu juga diisyaratkan direktur pelaksana olahraga Ricken, bahkan sebelum diagnosis yang menghancurkan itu resmi keluar: "Tergantung seberapa parah sebenarnya cedera itu, kami akan menyesuaikan langkah-langkah kami berikutnya setelahnya. Tapi yang pasti: dalam tiga hari ke depan kami belum merencanakan apa pun."

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Namun bantuan darurat siapa yang mungkin bisa dipertimbangkan sebagai pengganti langsung Konstantelias? Said El Mala, pemain yang diinginkan Dortmund sebelum kesepakatan Konstantelias, telah memperpanjang kontraknya di 1. FC Köln dan tidak lagi tersedia. Sebagai gantinya, satu nama lain kini bisa kembali mencuat: Jadon Sancho. Pemain Inggris itu akan menjadi solusi yang sangat ideal, merupakan tipe pemain yang mirip dengan Konstantelias dan seperti dirinya serta Karetsas juga punya kualitas untuk menciptakan dinamika dari situasi diam. Spekulasi soal kemungkinan kembalinya Sancho lagi ke BVB sangat banyak dalam beberapa pekan dan bulan terakhir, meski tentu mereda setelah kedatangan Karetsas dan Konstantelias.

Di Dortmund, Sancho memang menikmati masa-masa terbaik dalam kariernya sejauh ini. Dan setelah kontraknya berakhir di Manchester United, pemain yang kini berusia 26 tahun itu masih belum memiliki klub baru dan bisa didapat secara gratis. Dalam hal itu, risikonya kecil, meski untuk keterlibatan ketiga bersama Borussia, Sancho harus siap menerima pemotongan gaji yang signifikan. Dan lalu masih ada pula pertanyaan dari sisi olahraga, apakah mantan supertalenta itu masih bisa kembali mencapai performa puncaknya. Masa peminjamannya belakangan ke FC Chelsea dan Aston Villa, seperti diketahui, sebagian besar berjalan mengecewakan.