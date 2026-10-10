Kiper berusia 40 tahun itu langsung menerima umpan balik yang tampak tak berbahaya dari Luis Diaz sesaat setelah tendangan gawang, sebelum ia mendorong bola sedikit terlalu jauh di depannya dan mengenai punggung Robin Fellhauer yang berlari mendekat saat mencoba membiarkannya lewat dengan sebuah chip yang agak terlalu santai. Dari sana, bola memantul ke jalur lari pemain Augsburg tersebut, yang kemudian dengan mudah mendorongnya ke gawang kosong.

Saat bola melewati garis, jam di papan skor baru menunjukkan delapan detik. Surat kabar Bild melaporkan waktu 8,4 detik berdasarkan hitungan manual. Dengan demikian, Fellhauer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga. Sebelumnya, rekor itu dipegang Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) dan Kevin Volland (TSG Hoffenheim) dengan masing-masing sembilan detik.

"Tentu saja ini disayangkan. Kami menginginkan awal yang berbeda," kata pelatih Bayern Vincent Kompany tentang blunder Neuer. "Reaksi adalah hal yang paling penting. Apa yang sudah terjadi, tidak bisa diubah lagi."

Neuer, menurut Eberl, "membuat kesalahan, kontrol bolanya buruk, lalu dia ingin menyelesaikannya dan menyelesaikannya dengan cara yang terlalu berisiko", demikian penilaian direktur olahraga Max Eberl terhadap blunder kipernya itu.

Neuer kemungkinan besar sedang menjalani musim terakhir dalam kariernya. Dalam beberapa pekan dan bulan terakhir ia berulang kali mengisyaratkan pensiun. Penerus kiper nomor satu yang telah lama itu kemungkinan adalah Jonas Urbig, yang seperti pada musim lalu juga diharapkan mendapatkan penampilan reguler untuk memudahkan transisi baginya.

Neuer harus, menurut Kompany, "seperti yang selalu dia lakukan sepanjang kariernya, terus menunjukkan betapa bagus dirinya. Tapi kami juga punya peluang di sisi lain untuk menentukan pertandingan."

Ismael Saibari sempat mencetak gol penyeimbang untuk Bayern (55), sebelum Neuer setidaknya kembali tampak tidak beruntung saat timnya kembali tertinggal. Sebuah tembakan dari bek Calvin Brackelmann hanya bisa dia tepis dengan kurang sempurna, sehingga Rodrigo Ribeiro dengan mudah menyambar bola muntah untuk mencetak gol 2-1 (64). Karena Nathaniel Brown hadir di momen yang tepat pada menit ke-81, pertandingan berakhir 2-2.

Bundesliga: Gol-gol tercepat dalam sejarah