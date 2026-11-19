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Manchester United terlalu bagus untuk terdegradasi, kata Paul Ince kepada GOAL. Ince juga menjelaskan seperti apa kesuksesan bagi pelatih baru Manchester United, Mauricio Pochettino, pada akhir musim pertamanya. Pelatih asal Argentina itu mewarisi skuad yang terpuruk di zona degradasi Liga Primer, tetapi United masih dianggap mampu bersaing memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa.

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Pochettino pernah bekerja dengan Messi & Kane

Michael Carrick membawa Manchester United finis di posisi ketiga dan meraih tiket Liga Champions setelah menuntaskan musim 2025/26 sebagai pelatih kepala sementara di Old Trafford. Pencapaian itu diganjar kontrak dua tahun.

Namun, baru beberapa pekan setelah kesepakatan tersebut dibuat, ketentuannya dibatalkan dan pergantian pelatih kembali dilakukan. Rekam jejak kini lebih diutamakan daripada potensi. Sepanjang kariernya, Pochettino pernah bekerja dengan peraih Ballon d’Or Lionel Messi dan Harry Kane.

Setelah perekrutan Eddie Howe atau Antonio Conte sempat diwacanakan , kepercayaan kini diberikan kepada pelatih asal Amerika Selatan yang telah berpisah dengan tim nasional Amerika Serikat , setelah sebelumnya menangani Southampton, Tottenham, Chelsea, dan Paris Saint-Germain.

Man Utd berada di zona degradasi

Pochettino harus segera membawa perubahan karena United terpuruk di peringkat ke-18 klasemen Liga Primer , dengan hanya delapan poin dari 10 pertandingan. Masih ada banyak waktu untuk memperbaiki keadaan dan mulai naik di klasemen.

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Ince memperkirakan hal itu akan terjadi dan menilai kecil kemungkinan Manchester United terus terjebak dalam persaingan di papan bawah. United disebut “lebih baik” daripada Brighton dan Bournemouth yang tengah berada di papan atas. Kini, kapten klub Bruno Fernandes serta dua rekrutan musim panas, Youri Tielemans dan Andrey Santos , harus membuktikannya.

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Di posisi berapa Manchester United akan finis musim ini?

Ancaman degradasi telah memicu banyak pemberitaan dan perdebatan hangat. Namun, Ince, mantan bintang Manchester United peraih gelar yang berbicara dalam kerja sama dengan freebets.com, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apa yang akan menjadi ukuran kesuksesan Pochettino: “Mereka tidak akan terdegradasi.

“Karena ini Manchester United, semua orang mulai bereaksi berlebihan. Ini bagus bagi media, pengamat, dan mantan pemain, tetapi mereka punya tim yang cukup bagus. Kalau Anda melihat pertandingan melawan Villa, mereka menciptakan begitu banyak peluang dan bisa saja memenangi laga itu.

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“Mereka lebih dari cukup bagus untuk keluar dari zona degradasi. Menurut saya, jika mereka bisa finis mungkin di posisi ketujuh atau kedelapan dan berusaha lolos ke kompetisi Eropa tahun ini, itu akan menjadi musim yang sukses bagi Pochettino.

“Mereka jelas punya pemain yang mampu melakukannya. Jangan bilang kepada saya bahwa skuad Man United tidak lebih baik daripada skuad Brighton, Bournemouth, atau Everton. Skuad mereka lebih baik. Ada sesuatu yang belum beres di sana.

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“Jadi, jika Poch bisa menemukan apa yang kurang, saya ingin melihat mereka melesat naik di klasemen. Satu-satunya masalah adalah ketika Anda berada di papan bawah, dan saya pernah mengalaminya, mentalitas yang dibutuhkan berbeda.

“Ketika Anda melihat Man United berada di tiga posisi terbawah, Anda membutuhkan orang-orang yang mau berjuang, bekerja keras, dan bertarung. Ini bukan hanya soal bermain sepakbola yang enak dilihat. Jadi, menarik untuk melihat bagaimana kelanjutannya. Namun, saya tidak khawatir. Jika mereka bisa finis ketujuh atau kedelapan dan lolos ke kompetisi Eropa, itulah yang menurut saya akan menjadi musim yang sukses bagi Pochettino.”

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Jadwal Man Utd: Ujian berat menanti

Pochettino menghadapi sejumlah ujian besar sebelum bursa transfer berikutnya dibuka pada Januari dan kesempatan untuk menyegarkan skuad yang tampil di bawah harapan pun datang. Laga pertamanya sebagai pelatih United adalah lawatan ke Anfield pada Minggu untuk menghadapi rival lama Liverpool .

United juga akan menghadapi Newcastle, Coventry, Arsenal, Nottingham Forest, dan Sunderland sebelum akhir tahun kalender, serta Sporting dan RB Leipzig di Liga Champions.