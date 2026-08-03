Persiapan pramusim mendekati akhir, pertandingan resmi pertama sudah dimainkan dan bursa transfer bergerak dengan kecepatan penuh. Musim Eredivisie yang baru kini benar-benar sudah di depan mata. Dalam rangkaian ulasan pramusim, pekan ini kami membedah seluruh 18 klub Eredivisie. Dalam artikel ini, sorotan tertuju pada Ajax. Kami menganalisis musim panas transfer mereka, mengulas gaya bermain Míchel, menunjuk satu pemain yang bisa memberi kejutan dan membuat beberapa prediksi lain yang (berani) untuk musim baru.

Míchel, sebagai pelatih baru Ajax, menghadapi tugas yang sangat berat: menjadikan klub Amsterdam itu kembali sebagai kandidat juara. Dalam memperkuat skuad, fokus sengaja diarahkan kepada pemain-pemain berpengalaman yang bisa langsung memberi perbedaan. Apakah perubahan arah tersebut cukup untuk membawa Ajax kembali ke puncak, akan terlihat dalam beberapa bulan ke depan.

Musim 2025/26 menjadi musim yang ingin segera dilupakan oleh Ajax. Setelah gelar liga nyaris lepas di bawah Francesco Farioli, penggantinya John Heitinga ditugaskan untuk kembali menghadirkan sepakbola atraktif. Namun, nyaris setiap keputusan yang diambil justru berujung keliru. Dalam satu musim, ada tiga pelatih kepala berbeda yang menangani tim dan dengan susah payah mereka akhirnya mengamankan tiket ke babak kualifikasi Conference League lewat play-off kompetisi Eropa.

Direktur teknik Jordi Cruijff kemudian mengambil langkah tegas. Perombakan skuad dilakukan secara besar-besaran dan dengan total lima rekrutan baru, Ajax mendatangkan banyak pengalaman serta kepemimpinan. Targetnya sangat jelas: klub harus kembali bersaing meraih trofi dan memangkas jarak dengan PSV. Karena itu, akan sangat menarik melihat apakah Míchel mampu membentuk sebuah tim dari skuad yang di atas kertas jauh lebih seimbang dibanding musim lalu, yang bisa tampil meyakinkan dari pekan ke pekan.

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Transfer masuk dan keluar

Saat petinggi Ajax pada musim panas 2025 terutama memburu rekrutan yang piawai secara teknis, fokus dalam beberapa pekan terakhir pertama-tama tertuju pada pengalaman. Dengan Julian Brandt, Marcos Leonardo, Paulo Henrique dan Tolu Arokodare, klub Amsterdam itu mendatangkan pengalaman dan kualitas yang dibutuhkan, sementara kedatangan Marc-André Ter Stegen sudah santer dibicarakan selama berminggu-minggu. Daley Blind juga diharapkan memainkan peran penting lewat pengalamannya. Untuk Leonardo, Ajax bahkan menggelontorkan hampir 20 juta euro.

Meski begitu, ada pula risiko yang melekat pada sejumlah pemain ini. Ter Stegen yang berusia 34 tahun, misalnya, hanya mencatatkan 12 pertandingan resmi dalam dua tahun terakhir karena masalah cedera, sementara Blind kini sudah berusia 36 tahun. Apakah ia tidak akan menghambat perkembangan Youri Baas dan Dies Janse?

Sementara itu, Cruijff juga melakukan seleksi ketat dalam skuad. Pemain dengan gaji besar seperti Wout Weghorst dan Branco van den Boomen pergi dengan status bebas transfer, sementara Sivert Mannsverk dijual dengan biaya transfer yang relatif kecil. Dari talenta top Sean Steur, Ajax meraup tak kurang dari 23,5 juta euro. Selain itu, kepergian para pemain pinjaman Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu dan Viteszlav Jaros juga memberi ruang yang cukup besar dalam struktur gaji. Hal yang sama berlaku untuk Chuba Akpom, yang menuntaskan transfer ke Ipswich Town dengan nilai lebih dari 9 juta euro.

Ajax setidaknya masih ingin memperkuat tim dengan seorang gelandang bertahan baru dalam beberapa pekan ke depan, tetapi di saat yang sama tampaknya juga harus memperhitungkan kemungkinan kepergian Mika Godts. Pemain Belgia itu diminati secara serius oleh Paris Saint-Germain, yang sudah mencapai kesepakatan personal secara garis besar dengan bintang Ajax tersebut dan telah mengajukan tawaran pembuka sebesar 45 juta euro.

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Hasil di pramusim

Karena Ajax sudah masuk mulai babak kualifikasi kedua Conference League, mereka memulai persiapan menuju musim baru lebih awal. Bagi Míchel, beberapa pekan terakhir terutama ditujukan untuk menanamkan gaya bermainnya.

Hasil pertandingan sendiri menjadi hal sekunder. Ajax membuka pramusim dengan kekalahan 3-1 dari Panathinaikos, lalu kepercayaan diri tumbuh berkat kemenangan atas AEK Larnaca (1-0), Olympiakos (1-0) dan Burnley (2-1). Di antaranya, mereka juga bermain imbang 1-1 melawan VfL Bochum. Di babak kualifikasi kedua Conference League, tim asuhan Míchel juga menyingkirkan FK Vojvodina dengan meyakinkan. Dalam dua pertandingan, klub Serbia itu dihajar dengan agregat telak 8-2. Marcos Leonardo dan Tolu Arokodare mencetak gol tidak resmi pertama mereka untuk Ajax pada hari Minggu saat melawan FC Volendam (1-3).

Talenta muda top Pharell Nash (18), Jinairo Johnson (19), Mohamed Abdalla (16) dan Abdellah Ouazane (17) semuanya mendapat kesempatan dalam beberapa pekan terakhir untuk menunjukkan diri kepada pelatih asal Spanyol tersebut. Dari nama-nama itu, terutama Ouazane yang memberi kesan sangat besar. Gelandang tersebut mencatat assist indah pada leg pertama melawan Vojvodina, lalu mencetak gol penentu kemenangan dalam laga uji coba melawan Burnley.

Oscar Gloukh juga tampil menonjol. Setelah musim debut yang mengecewakan di Amsterdam, pemain Israel itu mengirim sinyal jelas kepada Míchel lewat hat-trick pada leg kedua melawan Vojvodina.

Gaya bermain

Gaya bermain Míchel sangat jelas. Ajax harus mengambil inisiatif. Penguasaan bola menjadi titik tolaknya. Pelatih asal Spanyol itu ingin timnya bermain tinggi di lapangan, menekan lebih awal dan menciptakan peluang dengan banyak pergerakan tanpa bola. Merebut kembali bola secara langsung juga menjadi bagian penting dari filosofi sepakbolanya.

Saat menguasai bola, Ajax memulai dari formasi 4-3-3 dengan seorang gelandang bertahan di depan lini belakang. Dari situ, salah satu bek sayap akan naik ke lini tengah, sementara yang lain menempatkan diri di sebelah bek tengah. Dengan begitu terbentuk pembangunan serangan dengan tiga bek tengah dan seorang gelandang bertahan yang menjaga restverdediging. Blok ofensif terdiri dari dua pemain sayap, bek sayap yang naik, dan dua gelandang berorientasi menyerang yang harus menghadirkan ancaman di antara lini dan di sekitar area penalti. Penyerang Marcos Leonardo harus sebisa mungkin tetap berada di ujung tombak. Dari penyerang Brasil itu diharapkan ia terutama berfungsi sebagai finisher.

Secara defensif, Míchel memilih tim yang kompak, dengan jarak antarpemain tetap rapat. Dari situ, Ajax secara reguler menekan tinggi dari formasi 4-4-2, dengan pemain nomor 10 bermain di samping penyerang.

Untuk sementara, Míchel puas dengan cara timnya menyerap prinsip-prinsip itu. "Saya selalu mengatakan bahwa ketika seorang pemain maju untuk menekan, dia memberi energi kepada tim. Jika saya berlari dengan tekad tertentu untuk merebut bola, tim akan merasakan bahwa kami punya energi untuk merebut kembali bola. Energi itu harus terus mengalir. Dalam setiap aksi, Anda menunjukkan kepada rekan setim bahwa Anda ingin membantu."

"Dan untuk menyerang kami tidak membutuhkan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan sepuluh, melainkan sebelas pemain. Kami ingin sebelas pemain untuk menyerang. Itu harus dilakukan dengan keyakinan penuh dan kegembiraan tertentu," ujarnya baru-baru ini di situs resmi Ajax.

Untuk menjalankan gaya bermain itu secara optimal, dibutuhkan pemain yang piawai secara teknis dan cerdas secara taktis, yang mampu mengenali ruang sekaligus tahu cara memainkannya. Itu juga menjelaskan mengapa Ajax musim panas ini mendatangi pemain seperti Julian Brandt, Daley Blind, Caio Henrique dan hampir pasti Marc-André Ter Stegen.

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Pemain kunci

Mungkin transfer yang paling tersimpan rapat pada musim panas ini adalah kedatangan Julian Brandt ke Ajax. Gelandang serang berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak secara bebas transfer di Amsterdam dan dengan demikian, setelah tujuh musim bersama Borussia Dortmund, memulai petualangan luar negeri pertamanya.

Di atas kertas, pemain yang sudah 48 kali membela tim nasional Jerman itu langsung masuk jajaran bintang utama Eredivisie. Pertanyaan utamanya adalah seberapa bugar Brandt sebenarnya, tetapi jika ia mencapai level terbaiknya, Ajax memiliki pemain yang dengan teknik, kreativitas, dan visi permainannya bisa menentukan pertandingan.

Itulah persis tipe pemain yang sering hilang dari lini tengah Ajax musim lalu. Permainan menyerang mereka kerap terlihat lamban dan terlalu mudah ditebak, sehingga klub Amsterdam itu sering bertumpu pada kualitas individu Mika Godts. Dengan Brandt, Míchel memiliki gelandang serang yang bisa menerima bola di bawah tekanan tinggi, menemukan solusi di ruang sempit, dan mengirim pemain berhadapan dengan kiper hanya dengan satu umpan terobosan. Marcos Leonardo adalah penyerang yang bisa memetik keuntungan dari hal itu.

Dengan transfer besar Godts ke PSG yang kian realistis, dan masih adanya ketidakjelasan soal calon penggantinya, Brandt tampaknya akan menjadi pemain paling kreatif milik Ajax.

Ajax

Siapa yang akan menembus tim utama?

Jika Abdellah Ouazane mampu melanjutkan performa pramusimnya, ia punya semua modal untuk berkembang menjadi sensasi di lini tengah Ajax musim ini. Persaingan di posisi nomor 10 memang ketat dengan datangnya Julian Brandt dan keberadaan Oscar Gloukh, tetapi Ouazane yang baru berusia 17 tahun juga sangat nyaman dimainkan sebagai nomor 8. Selain itu, ada banyak hal yang bisa ia pelajari dari para gelandang yang lebih berpengalaman dalam skuad.

Setelah kemenangan uji coba atas Burnley, Míchel memuji talenta tersebut kepada Ajax Life dan tampaknya akan memberinya banyak kesempatan musim depan. "Penampilan Ouazane sangat bagus. Dia memang masih harus terus berkembang, tetapi dia jelas pemain yang bisa membantu kami."

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Kapan musim ini dianggap sukses?

Ajax menutup musim lalu dengan selisih hingga 28 poin dari juara liga PSV. Meski begitu, beberapa bulan lalu direktur teknik Jordi Cruijff mengungkapkan ambisi yang sangat tinggi untuk langsung kembali bersaing memperebutkan gelar liga musim ini.

Kata-kata itu ditegaskan lagi pada musim panas ini. Dengan beberapa rekrutan berpengalaman dan berkualitas, Ajax menunjukkan bahwa klub ingin langsung melancarkan serangan. Ambisi itu juga mudah dijelaskan. Belanda secara definitif telah kehilangan posisi keenam di daftar koefisien UEFA dari Portugal, sehingga Eredivisie mulai musim panas 2027 hanya akan mendapat satu tiket langsung ke Liga Champions.

Setelah beberapa musim yang mengecewakan, para suporter kembali merindukan tim yang bersaing memperebutkan trofi. Harapan pun meningkat tajam berkat musim panas transfer yang ambisius. Karena itu, melakukan tantangan serius dalam perebutan gelar liga tampaknya menjadi target minimal bagi Míchel dan Ajax.

Prediksi (berani)

Pemain Terbaik Tahun Ini: Julian Brandt. Jika pemain Jerman itu tetap fit, ia akan langsung menjadi otak kreatif Ajax. Visi bermain, teknik, dan pengalamannya mengangkat level lini tengah.

Kekecewaan terbesar: Maher Carrizo. Ajax berinvestasi besar untuk pemain Argentina itu pada musim dingin lalu, tetapi untuk saat ini ia belum bisa berharap mendapat tempat di starting XI. Kesabaran Carrizo akan kembali diuji musim depan dengan peran sebagai pelapis. Bukan berarti Carrizo sendiri memiliki banyak kekurangan, tetapi memang ada pemain lain yang saat ini berada di atasnya dalam urutan pilihan.

Rekrutan terbaik: Julian Brandt. Siapa lagi? Ajax mendapatkan pemain yang sudah 48 kali membela tim nasional Jerman secara bebas transfer, sosok yang selama bertahun-tahun tampil di level tertinggi. Sang kreator bisa saja terbukti menjadi transfer terbaik Eredivisie pada musim panas ini.

Top skor: Marcos Leonardo. Pemain Brasil itu adalah pencetak gol yang sudah terbukti. Dengan Brandt sebagai pemberi umpan dan suplai bola yang cukup dari sisi sayap, ia akan menjadi top skor Ajax musim 2026/27 dengan selisih jauh.

Hasil di Eropa: Semifinal Conference League. Ajax memiliki kualitas individu yang lebih baik daripada banyak peserta lain, sehingga bisa melangkah jauh. Namun, untuk benar-benar memenangkan trofi itu, semuanya harus berjalan dengan sempurna.

Posisi akhir di Eredivisie: Posisi kedua. Ajax mendapat suntikan kualitas yang besar pada musim panas ini, tetapi PSV untuk sementara masih menjadi tim yang harus dikalahkan. Sangat mungkin lini belakang PSV akan kembali diperkuat secara signifikan dalam beberapa pekan ke depan. Skuad tim Eindhoven itu masih penuh dengan kualitas individu dan memiliki sangat banyak pemain yang bisa membuat perbedaan. Jika para pemain kunci seperti Joey Veerman, Sergiño Dest dan Ricardo Pepi baru pergi pada akhir periode transfer tanpa pengganti yang sepadan, maka persaingan gelar tetap akan terbuka lebar.

Menjelang pekan pertama Eredivisie, pekan ini kami menyoroti seluruh 18 klub. Penasaran kapan ulasan pramusim klub favorit Anda akan dipublikasikan? Tanyakan di kolom komentar. Dan bagikan juga prediksi (berani) Anda tentang Ajax.































