Pramusim hampir berakhir, pertandingan resmi pertama sudah dimainkan dan bursa transfer bergerak sangat aktif. Musim Eredivisie yang baru kini benar-benar sudah di depan mata. Dalam rangkaian pratinjau musim, pekan ini kami mengulas seluruh delapan belas klub Eredivisie. Dalam artikel ini, sorotan tertuju pada Ajax. Kami menganalisis musim panas transfer mereka, mendalami gaya bermain Míchel, menunjuk satu pemain yang bisa memberi kejutan dan membuat beberapa prediksi (berani) lainnya untuk musim baru.

Míchel menghadapi tugas yang sangat berat sebagai pelatih baru Ajax: mengembalikan klub Amsterdam itu menjadi kandidat juara. Dalam memperkuat skuad, fokus sengaja diarahkan pada pemain-pemain berpengalaman yang bisa langsung memberi perbedaan. Apakah perubahan arah ini cukup untuk membawa Ajax kembali ke papan atas, akan terlihat dalam beberapa bulan ke depan.

Musim 2025/26 menjadi musim yang ingin segera dilupakan Ajax. Setelah gelar juara liga nyaris lepas di bawah Francesco Farioli, penerusnya John Heitinga ditugaskan untuk kembali menghadirkan sepakbola atraktif. Namun, hampir setiap keputusan yang diambil justru berujung keliru. Dalam satu musim, ada sampai tiga pelatih kepala berbeda yang menangani tim, dan pada akhirnya mereka dengan susah payah mengamankan tiket ke babak kualifikasi Conference League lewat play-off kompetisi Eropa.

Direktur teknik Jordi Cruijff kemudian melakukan perombakan besar. Seleksi skuad diperketat dan dengan total lima rekrutan baru, Ajax mendatangkan banyak pengalaman serta kepemimpinan. Targetnya sangat jelas: klub harus kembali bersaing memperebutkan trofi dan memperkecil jarak dengan PSV. Karena itu, akan sangat menarik melihat apakah Míchel mampu membentuk sebuah tim dari skuad yang di atas kertas jauh lebih seimbang dibanding musim lalu, menjadi kesebelasan yang meyakinkan dari pekan ke pekan.

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Transfer masuk dan keluar

Saat petinggi Ajax pada musim panas 2025 terutama membidik pemain-pemain rekrutan yang piawai secara teknis, dalam beberapa pekan terakhir penekanannya terutama tertuju pada pengalaman. Dengan Julian Brandt, Marcos Leonardo, Paulo Henrique, dan Tolu Arokodare, klub Amsterdam itu mendatangkan pengalaman dan kualitas yang dibutuhkan, sementara kedatangan Marc-André Ter Stegen sudah santer dibicarakan selama berminggu-minggu. Daley Blind juga diharapkan memainkan peran penting dengan pengalamannya. Untuk Leonardo, Ajax bahkan menggelontorkan hampir 20 juta euro.

Meski begitu, ada juga risiko yang melekat pada sejumlah pemain ini. Misalnya, Ter Stegen yang kini berusia 34 tahun hanya mencatatkan 12 pertandingan resmi dalam dua tahun terakhir akibat masalah cedera, sementara Blind kini sudah berusia 36 tahun. Apakah kehadirannya tidak akan menghambat perkembangan Youri Baas dan Dies Janse?

Sementara itu, Cruijff juga melakukan penyaringan skuad secara tegas. Pemain bergaji besar Wout Weghorst dan Branco van den Boomen pergi dengan status bebas transfer, sementara Sivert Mannsverk dijual dengan nilai transfer yang relatif kecil. Untuk talenta top Sean Steur, Ajax mengantongi hingga 23,5 juta euro. Selain itu, kepergian para pemain pinjaman Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu, dan Viteszlav Jaros juga memberi ruang yang cukup besar dalam struktur gaji. Hal yang sama berlaku untuk Chuba Akpom, yang menyelesaikan transfer ke Ipswich Town senilai lebih dari 9 juta euro.

Dalam beberapa pekan ke depan, Ajax setidaknya masih ingin memperkuat diri dengan seorang gelandang bertahan baru, tetapi di saat yang sama juga tampaknya harus mengantisipasi kepergian Mika Godts. Pemain Belgia itu secara serius diminati Paris Saint-Germain, yang sudah mencapai kesepakatan personal secara garis besar dengan pemain andalan Ajax tersebut dan telah mengajukan tawaran pembuka senilai 45 juta euro.

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Hasil pramusim

Karena Ajax sudah masuk pada babak kualifikasi kedua Conference League, mereka memulai persiapan musim baru lebih awal. Dalam beberapa pekan terakhir, fokus utama Míchel adalah menanamkan gaya bermainnya.

Hasil bukanlah hal yang paling utama. Ajax membuka pramusim dengan kekalahan 3-1 dari Panathinaikos, setelah itu kepercayaan diri tumbuh berkat kemenangan atas AEK Larnaca (1-0), Olympiakos (1-0), dan Burnley (2-1). Di antaranya, mereka juga bermain imbang 1-1 melawan VfL Bochum. Di babak kualifikasi kedua Conference League, tim asuhan Míchel juga menyingkirkan FK Vojvodina dengan meyakinkan. Dalam dua pertandingan, klub Serbia itu dihajar dengan agregat 8-2. Marcos Leonardo dan Tolu Arokodare pada hari Minggu mencetak gol tidak resmi pertama mereka untuk Ajax dalam laga melawan FC Volendam (1-3).

Talenta-talenta muda Pharell Nash (18), Jinairo Johnson (19), Mohamed Abdalla (16), dan Abdellah Ouazane (17) semuanya mendapat kesempatan dalam beberapa pekan terakhir untuk menunjukkan diri kepada pelatih asal Spanyol tersebut. Dari mereka, Ouazane khususnya mampu memberi kesan besar. Gelandang itu menyumbang assist indah pada leg pertama melawan Vojvodina, lalu mencetak gol penentu kemenangan dalam laga uji coba melawan Burnley.

Oscar Gloukh juga menunjukkan kualitasnya. Setelah musim debut yang mengecewakan di Amsterdam, pemain Israel itu mengirim sinyal yang jelas kepada Míchel lewat hat-trick pada leg kedua melawan Vojvodina.

Gaya bermain

Gaya bermain Míchel jelas. Ajax harus mengambil inisiatif. Penguasaan bola menjadi titik tolaknya. Pelatih asal Spanyol itu ingin timnya bermain tinggi di lapangan, melakukan tekanan sejak awal, dan menciptakan peluang dengan banyak pergerakan tanpa bola. Merebut kembali bola secara langsung juga menjadi bagian penting dari filosofi sepakbolanya.

Saat menguasai bola, Ajax memulai dari formasi 4-3-3 dengan seorang gelandang bertahan di depan lini belakang. Dari sana, salah satu bek sayap akan bergerak naik ke lini tengah, sementara yang lain berdiri di samping dua bek tengah. Dengan begitu terbentuk pembangunan serangan dengan tiga bek tengah dan seorang gelandang bertahan yang menjaga rest defence. Blok ofensif terdiri dari dua winger, bek sayap yang naik, dan dua gelandang berorientasi menyerang yang harus menghadirkan ancaman di antara lini dan di sekitar kotak penalti. Penyerang Marcos Leonardo harus sebisa mungkin tetap berada di ujung tombak. Dari pemain Brasil itu diharapkan peran utamanya sebagai finisher.

Secara defensif, Míchel memilih tim yang kompak, dengan jarak antarpemain tetap rapat. Dari situ, Ajax secara reguler melakukan tekanan tinggi dari formasi 4-4-2, dengan pemain nomor 10 bermain di samping striker.

Untuk saat ini, Míchel puas dengan cara timnya menjalankan prinsip-prinsip tersebut. "Saya selalu mengatakan bahwa ketika seorang pemain maju untuk memberi tekanan, dia memberi energi kepada tim. Jika saya berlari dengan tekad tertentu untuk merebut bola, tim akan merasakan bahwa kami punya energi untuk merebut kembali bola. Energi itu harus terus mengalir. Dalam setiap aksi Anda menunjukkan kepada rekan setim bahwa Anda ingin membantu."

"Dan untuk menyerang kami tidak membutuhkan satu, dua, tiga, empat, atau sepuluh pemain, melainkan sebelas pemain. Kami ingin sebelas pemain untuk menyerang. Itu harus dilakukan dengan keyakinan penuh dan kegembiraan tertentu," ujarnya baru-baru ini di situs resmi Ajax.

Untuk menjalankan gaya bermain itu secara optimal, dibutuhkan pemain yang piawai secara teknis dan cerdas secara taktis, yang mampu mengenali ruang sekaligus tahu cara memainkannya. Itu juga menjelaskan mengapa Ajax pada musim panas ini berlabuh pada pemain seperti Julian Brandt, Daley Blind, Caio Henrique, dan hampir pasti Marc-André Ter Stegen.

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Pemain kunci

Mungkin salah satu rahasia terbaik yang tersimpan dari bursa transfer musim panas ini adalah kedatangan Julian Brandt ke Ajax. Gelandang serang berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak dengan status bebas transfer di Amsterdam dan setelah tujuh musim bersama Borussia Dortmund, kini memulai petualangan pertamanya di luar negeri.

Pemain yang telah 48 kali membela timnas Jerman itu di atas kertas langsung menjadi salah satu bintang terbesar Eredivisie. Pertanyaan utamanya adalah seberapa bugar Brandt sebenarnya, tetapi jika dia mencapai level terbaiknya, Ajax memiliki pemain yang dengan teknik, kreativitas, dan visi bermainnya mampu menentukan jalannya pertandingan.

Itulah tepatnya tipe pemain yang kerap tidak dimiliki Ajax di lini tengah musim lalu. Permainan menyerang mereka sering terlihat lamban dan terlalu mudah ditebak, sehingga klub Amsterdam itu berulang kali bergantung pada kualitas individu Mika Godts. Dengan Brandt, Míchel memiliki gelandang serang yang bisa menerima umpan di bawah tekanan tinggi, menemukan solusi di ruang sempit, dan mengirim pemain berhadapan dengan kiper hanya dengan satu umpan terobosan. Marcos Leonardo adalah striker yang bisa memanfaatkan itu.

Dengan transfer besar Godts ke PSG yang semakin realistis, dan masih ada ketidakjelasan soal kemungkinan penggantinya, Brandt tampaknya akan menjadi pemain paling kreatif milik Ajax.

Ajax

Siapa yang akan menembus tim utama?

Jika Abdellah Ouazane mampu melanjutkan performa pramusimnya, dia memiliki semua yang dibutuhkan untuk tumbuh menjadi sensasi di lini tengah Ajax musim ini. Persaingan di posisi nomor 10 memang ketat dengan kedatangan Julian Brandt dan keberadaan Oscar Gloukh, tetapi Ouazane yang baru berusia 17 tahun juga sangat nyaman dimainkan sebagai nomor 8. Selain itu, dia punya banyak hal untuk dipelajari dari para gelandang yang lebih berpengalaman di dalam skuad.

Setelah kemenangan uji coba atas Burnley, Míchel memuji talenta tersebut kepada Ajax Life dan tampaknya akan memberinya banyak kesempatan musim depan. "Performa Ouazane sangat bagus. Dia memang masih harus terus berkembang, tetapi dia jelas pemain yang bisa membantu kami."

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Kapan musim ini dianggap sukses?

Ajax menutup musim lalu dengan selisih hingga 24 poin dari juara liga PSV. Meski demikian, beberapa bulan lalu direktur teknik Jordi Cruijff menyuarakan ambisi sangat besar untuk langsung kembali bersaing memperebutkan gelar liga musim ini.

Kata-kata itu dipertegas pada musim panas ini. Dengan sejumlah rekrutan berpengalaman dan berkualitas, Ajax menunjukkan bahwa klub ingin langsung menyerang. Ambisi itu juga mudah dipahami. Belanda telah resmi kehilangan posisi keenam di daftar koefisien UEFA dari Portugal, sehingga Eredivisie mulai musim panas 2027 hanya akan mendapat satu tiket langsung ke Liga Champions.

Setelah beberapa musim yang mengecewakan, para suporter kembali merindukan tim yang ikut bersaing memperebutkan trofi. Karena musim panas transfer yang ambisius itu, ekspektasi pun meningkat tajam. Dengan demikian, benar-benar bersaing dalam perebutan gelar liga tampaknya menjadi target minimal bagi Míchel dan Ajax.

Prediksi (berani)

Pemain Terbaik Tahun Ini: Julian Brandt. Jika pemain Jerman itu tetap bugar, dia akan langsung menjadi otak kreatif Ajax. Visi bermain, teknik, dan pengalamannya mengangkat level lini tengah.

Kekecewaan terbesar: Maher Carrizo. Ajax berinvestasi besar untuk pemain Argentina itu pada musim dingin lalu, tetapi untuk sementara dia masih belum bisa berharap mendapat tempat di starting XI. Kesabaran Carrizo akan kembali diuji musim depan dengan peran sebagai pemain cadangan. Bukan karena Carrizo sendiri punya banyak kekurangan, tetapi semata-mata karena ada pemain lain yang berada lebih tinggi dalam urutan pilihan.

Rekrutan terbaik: Julian Brandt. Siapa lagi? Ajax merekrut seorang pemain 48 caps timnas Jerman secara bebas transfer yang telah bertahun-tahun tampil di level tertinggi. Kreator itu bisa saja terbukti menjadi transfer terbaik Eredivisie pada musim panas ini.

Top skor: Marcos Leonardo. Pemain Brasil itu adalah pencetak gol yang telah terbukti. Dengan Brandt sebagai pemasok umpan dan suplai yang cukup dari sisi sayap, dia akan menjadi top skor Ajax dengan selisih jauh pada musim 2026/27.

Hasil di Eropa: Semifinal Conference League. Ajax memiliki kualitas individu yang lebih baik dibanding banyak peserta lain dan karena itu bisa melaju jauh. Namun, untuk benar-benar memenangi trofi, semuanya harus berjalan sempurna.

Peringkat akhir Eredivisie: Posisi kedua. Ajax mendapat suntikan kualitas yang besar musim panas ini, tetapi PSV untuk sementara masih menjadi tim yang harus dikalahkan. Sangat mungkin lini belakang PSV akan kembali diperkuat secara signifikan dalam beberapa pekan ke depan. Skuad klub Eindhoven itu masih melimpah dengan kualitas individu dan memiliki sangat banyak pemain yang bisa membuat perbedaan. Jika pemain-pemain kunci seperti Joey Veerman, Sergiño Dest, dan Ricardo Pepi baru pergi pada akhir periode transfer tanpa pengganti sepadan, maka perebutan gelar tetap akan terbuka lebar.

Menjelang pekan pertandingan pertama Eredivisie, pekan ini kami membahas seluruh delapan belas klub. Penasaran kapan pratinjau musim klub favorit Anda akan diterbitkan? Tanyakan di kolom komentar. Dan bagikan juga prediksi (berani) Anda tentang Ajax.































