Persiapan sudah mendekati akhir, pertandingan resmi pertama telah dimainkan, dan bursa transfer berputar dengan kecepatan penuh. Musim Eredivisie yang baru kini benar-benar sudah di depan mata. Dalam rangkaian pratinjau musim, pekan ini kami mengulas kedelapan belas klub Eredivisie. Artikel ini menyoroti Ajax. Kami menganalisis musim panas transfer mereka, mengulas gaya bermain Míchel, menunjuk satu pemain yang bisa mengejutkan, dan membuat beberapa prediksi lain yang (berani) untuk musim baru.

Míchel sebagai pelatih baru Ajax menghadapi tugas yang sangat berat: menjadikan klub Amsterdam itu kembali sebagai kandidat juara. Dalam memperkuat skuad, fokus sengaja diarahkan kepada pemain-pemain berpengalaman yang bisa langsung memberi perbedaan. Apakah perubahan arah ini cukup untuk membawa Ajax kembali ke puncak, akan terlihat dalam beberapa bulan ke depan.

Musim 2025/26 menjadi musim yang ingin cepat-cepat dilupakan Ajax. Setelah gelar liga nyaris lepas di bawah Francesco Farioli, penggantinya John Heitinga harus kembali menghadirkan sepak bola atraktif. Namun, hampir setiap keputusan yang diambil justru berujung salah. Dalam satu musim, ada tidak kurang dari tiga pelatih kepala berbeda yang menangani tim dan pada akhirnya, dengan susah payah, tiket ke babak kualifikasi Conference League diamankan lewat play-off untuk sepak bola Eropa.

Direktur teknik Jordi Cruijff kemudian melakukan perombakan besar. Seleksi skuad dilakukan dengan tegas dan lewat tidak kurang dari lima rekrutan, Ajax mendatangkan dosis besar pengalaman serta kepemimpinan. Targetnya sangat jelas: klub harus kembali bersaing meraih trofi dan menutup jarak dengan PSV. Karena itu, akan sangat menarik melihat apakah Míchel mampu menempa skuad yang di atas kertas jauh lebih seimbang dibanding musim lalu menjadi sebuah tim yang meyakinkan dari pekan ke pekan.

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Transfer masuk dan keluar

Ketika manajemen Ajax pada musim panas 2025 terutama membidik rekrutan dengan kemampuan teknis tinggi, dalam beberapa pekan terakhir penekanannya pertama-tama terletak pada pengalaman. Dengan Julian Brandt, Marcos Leonardo, Paulo Henrique, dan Tolu Arokodare, klub Amsterdam itu mendatangkan pengalaman dan kualitas yang dibutuhkan, sementara kedatangan Marc-André Ter Stegen sudah santer dibicarakan selama berminggu-minggu. Daley Blind juga diharapkan memainkan peran penting berkat pengalamannya. Untuk Leonardo, Ajax bahkan menggelontorkan hampir 20 juta euro.

Meski begitu, ada pula risiko yang melekat pada sejumlah pemain ini. Misalnya, Ter Stegen yang kini berusia 34 tahun hanya mencatatkan 12 pertandingan resmi dalam dua tahun terakhir akibat masalah cedera, sementara Blind kini sudah berusia 36 tahun. Apakah ia tidak akan menghambat perkembangan Youri Baas dan Dies Janse?

Cruijff sementara itu juga melakukan penyaringan skuad secara tegas. Pemain bergaji besar Wout Weghorst dan Branco van den Boomen pergi dengan status bebas transfer, sementara Sivert Mannsverk dijual dengan biaya transfer yang relatif kecil. Untuk talenta top Sean Steur, Ajax mengantongi tidak kurang dari 23,5 juta euro. Selain itu, kepergian para pemain pinjaman Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu, dan Viteszlav Jaros juga memberi ruang cukup besar dalam struktur gaji. Hal yang sama berlaku untuk Chuba Akpom, yang pindah ke Ipswich Town dengan nilai lebih dari 9 juta euro.

Ajax setidaknya masih ingin memperkuat diri dalam beberapa pekan ke depan dengan seorang gelandang jangkar baru, tetapi di sisi lain juga tampaknya harus bersiap menghadapi kemungkinan kepergian Mika Godts. Pemain Belgia itu diminati secara serius oleh Paris Saint-Germain, yang sudah mencapai kesepakatan pribadi secara garis besar dengan andalan Ajax tersebut dan telah mengajukan tawaran pembuka sebesar 45 juta euro untuknya.

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Hasil pramusim

Karena Ajax sudah masuk sejak babak kualifikasi kedua Conference League, mereka memulai persiapan musim baru lebih awal. Dalam beberapa pekan terakhir, fokus utama Míchel adalah menanamkan gaya bermainnya.

Hasil laga sendiri tidak terlalu penting. Ajax membuka pramusim dengan kekalahan 3-1 dari Panathinaikos, lalu kepercayaan diri tumbuh berkat kemenangan atas AEK Larnaca (1-0), Olympiakos (1-0), dan Burnley (2-1). Di antaranya, mereka juga bermain imbang 1-1 melawan VfL Bochum. Di babak kualifikasi kedua Conference League, tim asuhan Míchel juga menyingkirkan FK Vojvodina dengan meyakinkan. Dalam dua pertandingan, klub Serbia itu dihajar dengan agregat telak 8-2. Marcos Leonardo dan Tolu Arokodare pada hari Minggu mencetak gol tidak resmi pertama mereka untuk Ajax saat menghadapi FC Volendam (1-3).

Talenta muda Pharell Nash (18), Jinairo Johnson (19), Mohamed Abdalla (16), dan Abdellah Ouazane (17) semuanya mendapat kesempatan dalam beberapa pekan terakhir untuk menunjukkan diri kepada juru latih asal Spanyol itu. Dari mereka, Ouazane terutama mampu memberi kesan besar. Gelandang itu membuat assist indah pada leg pertama melawan Vojvodina, lalu mencetak gol kemenangan dalam laga uji coba kontra Burnley.

Oscar Gloukh juga menunjukkan pengaruhnya. Setelah musim debut yang mengecewakan di Amsterdam, pemain Israel itu mengirim sinyal jelas kepada Míchel lewat hat-trick pada leg kedua melawan Vojvodina.

Gaya bermain

Gaya bermain Míchel sangat jelas. Ajax harus mengambil inisiatif. Penguasaan bola menjadi titik tolaknya. Pelatih asal Spanyol itu ingin timnya bermain tinggi di lapangan, menekan lebih awal, dan menciptakan peluang dengan banyak pergerakan tanpa bola. Merebut kembali bola secara langsung juga menjadi bagian penting dari filosofi sepak bolanya.

Dalam penguasaan bola, Ajax memulai dari formasi 4-3-3 dengan satu gelandang jangkar di depan lini belakang. Dari sana, salah satu bek sayap naik ke lini tengah, sementara yang lain menempatkan diri di samping bek tengah. Dengan begitu, terbentuk bangunan serangan dengan tiga bek tengah dan satu gelandang jangkar yang menjaga restverdediging. Blok ofensif terdiri dari dua winger, bek sayap yang naik, dan dua gelandang berorientasi menyerang yang harus menghadirkan ancaman di antara lini dan di sekitar area penalti. Penyerang Marcos Leonardo harus sebisa mungkin tetap berada di ujung tombak. Dari pemain Brasil itu diharapkan ia terutama berfungsi sebagai finisher.

Secara defensif, Míchel memilih tim yang kompak, dengan jarak antarpemain tetap rapat. Dari situ, Ajax rutin menekan tinggi dalam formasi 4-4-2, dengan pemain nomor 10 bermain di samping striker.

Untuk sementara, Míchel puas dengan cara timnya menyerap prinsip-prinsip tersebut. "Saya selalu mengatakan bahwa ketika seorang pemain maju untuk melakukan tekanan, dia memberi energi kepada tim. Jika saya berlari dengan determinasi tertentu untuk merebut bola, tim akan merasakan bahwa kami punya energi untuk merebut kembali bola. Energi itu harus terus mengalir. Dalam setiap aksi Anda menunjukkan kepada rekan setim bahwa Anda ingin membantu."

"Dan untuk menyerang kami tidak membutuhkan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan sepuluh, melainkan sebelas pemain. Kami ingin sebelas pemain untuk menyerang. Itu harus dilakukan dengan keyakinan penuh dan sukacita tertentu," ujarnya baru-baru ini di situs resmi Ajax.

Untuk menjalankan gaya bermain itu secara optimal, dibutuhkan pemain dengan kemampuan teknis dan kecerdasan taktis yang mampu mengenali ruang sekaligus tahu bagaimana memanfaatkannya. Itu juga menjelaskan mengapa Ajax pada musim panas ini mengarah kepada pemain seperti Julian Brandt, Daley Blind, Caio Henrique, dan hampir pasti Marc-André Ter Stegen.

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Pemain kunci

Mungkin transfer yang paling tersimpan rapat pada musim panas ini adalah kedatangan Julian Brandt ke Ajax. Gelandang serang berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak secara bebas transfer di Amsterdam dan setelah tujuh musim bersama Borussia Dortmund, ia pun memulai petualangan luar negeri pertamanya.

Pemain yang sudah 48 kali memperkuat tim nasional Jerman itu di atas kertas langsung masuk jajaran pemain paling menonjol di Eredivisie. Pertanyaan utamanya adalah seberapa bugar Brandt sebenarnya, tetapi jika ia mencapai level terbaiknya, Ajax memiliki seorang pemain yang bisa menentukan pertandingan lewat teknik, kreativitas, dan visi bermainnya.

Itu persis tipe pemain yang sering kurang dimiliki Ajax di lini tengah musim lalu. Permainan menyerang mereka kerap terlihat lamban dan terlalu mudah ditebak, sehingga klub Amsterdam itu berulang kali bergantung pada kualitas individu Mika Godts. Dengan Brandt, Míchel memiliki gelandang serang yang bisa menerima bola di bawah tekanan tinggi, menemukan solusi di ruang sempit, dan mengirim pemain berhadapan dengan kiper hanya dengan satu umpan terobosan. Marcos Leonardo adalah striker yang bisa memanfaatkan itu.

Dengan transfer besar Godts ke PSG yang makin realistis dan masih belum jelas siapa penggantinya jika ia pergi, Brandt tampaknya akan menjadi pemain paling kreatif Ajax.

Ajax

Siapa yang akan menembus tim utama?

Jika Abdellah Ouazane mampu mempertahankan performanya dari pramusim, ia memiliki semua modal untuk berkembang menjadi sensasi di lini tengah Ajax musim ini. Persaingan di posisi nomor 10 memang ketat dengan kedatangan Julian Brandt dan keberadaan Oscar Gloukh, tetapi Ouazane yang baru berusia 17 tahun juga sangat bisa diandalkan sebagai nomor 8. Selain itu, ada banyak hal yang bisa ia pelajari dari gelandang-gelandang yang lebih berpengalaman dalam skuad.

Setelah kemenangan uji coba atas Burnley, Míchel memuji talenta itu kepada Ajax Life dan tampaknya akan memberinya banyak kesempatan musim depan. "Penampilan Ouazane sangat top. Dia memang masih harus terus berkembang, tetapi dia jelas merupakan pemain yang bisa membantu kami."

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Kapan musim ini dianggap sukses?

Ajax menutup musim lalu dengan selisih tidak kurang dari 28 poin dari juara liga PSV. Meski begitu, beberapa bulan lalu direktur teknik Jordi Cruijff menyuarakan ambisi yang sangat tinggi untuk langsung kembali bersaing memperebutkan gelar liga musim ini.

Kata-kata itu diperkuat pada musim panas ini. Dengan beberapa rekrutan berpengalaman dan berkualitas tinggi, Ajax menunjukkan bahwa klub ingin langsung melancarkan serangan. Ambisi itu juga mudah dijelaskan. Belanda definitif kehilangan posisi keenam dalam daftar koefisien UEFA dari Portugal, sehingga Eredivisie mulai musim panas 2027 hanya akan mendapat satu tiket langsung ke Liga Champions.

Setelah beberapa musim yang mengecewakan, para suporter kembali merindukan tim yang bersaing meraih trofi. Ekspektasi pun meningkat tajam berkat musim panas transfer yang ambisius ini. Karena itu, menjadi penantang serius gelar liga tampak sebagai target minimum bagi Míchel dan Ajax.

Prediksi (berani)

Pemain Terbaik Tahun Ini: Julian Brandt. Jika pemain Jerman itu tetap fit, ia akan langsung menjadi otak kreatif Ajax. Visi bermain, teknik, dan pengalamannya mengangkat level lini tengah.

Kekecewaan terbesar: Maher Carrizo. Ajax berinvestasi besar pada pemain Argentina itu musim dingin lalu, tetapi untuk saat ini ia belum bisa berharap mendapat tempat di starting XI. Kesabaran Carrizo musim depan kembali akan diuji dengan peran sebagai pelapis. Bukan berarti Carrizo sendiri sangat kurang, tetapi memang ada pemain lain yang lebih tinggi dalam urutan pilihan.

Rekrutan terbaik: Julian Brandt. Siapa lagi? Ajax mendatangkan pemain tim nasional Jerman dengan 48 caps secara bebas transfer, sosok yang selama bertahun-tahun tampil di level tertinggi. Sang kreator bisa saja terbukti sebagai transfer terbaik Eredivisie pada musim panas ini.

Top skor: Marcos Leonardo. Pemain Brasil itu adalah pencetak gol yang sudah terbukti. Dengan Brandt sebagai pemasok umpan dan suplai bola yang cukup dari sektor sayap, ia akan menjadi top skor Ajax dengan selisih jauh pada musim 2026/27.

Hasil di Eropa: Semifinal Conference League. Ajax memiliki kualitas individu yang lebih baik dibanding banyak peserta lain dan karena itu bisa melaju jauh. Namun untuk benar-benar menjuarai turnamen, semuanya harus berjalan sempurna.

Peringkat akhir Eredivisie: Posisi kedua. Ajax mendapat suntikan kualitas yang besar pada musim panas ini, tetapi PSV untuk saat ini masih menjadi tim yang harus dikalahkan. Ada perkiraan bahwa lini belakang PSV dalam beberapa pekan ke depan masih akan diperkuat secara signifikan. Skuad klub Eindhoven itu masih melimpah dengan kualitas individu dan memiliki sangat banyak pemain yang bisa membuat perbedaan. Jika pemain-pemain kunci seperti Joey Veerman, Sergiño Dest, dan Ricardo Pepi baru pergi pada fase akhir bursa transfer tanpa pengganti sepadan, maka persaingan gelar tetap akan terbuka lebar.

Semua pratinjau musim lainnya

Menjelang pekan pertama Eredivisie, pekan ini kami mengulas kedelapan belas klub. Di bawah ini Anda bisa menemukan pratinjau klub yang sudah dipublikasikan:

ADO Den Haag

AZ

Cambuur

Excelsior

Fortuna Sittard

Penasaran kapan pratinjau musim klub favorit Anda akan dipublikasikan? Tanyakan di kolom komentar. Dan bagikan juga prediksi (berani) Anda tentang Ajax.