Persiapan pramusim hampir berakhir, laga-laga resmi pertama sudah dimainkan dan bursa transfer berputar dengan kecepatan penuh. Musim Eredivisie yang baru kini benar-benar sudah di depan mata. Dalam rangkaian pratinjau musim, pekan ini kami mengulas seluruh delapan belas klub Eredivisie. Dalam artikel ini, sorotan tertuju pada Ajax. Kami menganalisis musim panas transfer mereka, mendalami gaya bermain Míchel, menunjuk satu pemain yang bisa memberi kejutan, dan membuat beberapa prediksi lain yang (berani) untuk musim baru.

Míchel sebagai pelatih baru Ajax menghadapi tugas yang sangat berat: menjadikan klub Amsterdam itu kembali sebagai kandidat juara. Dalam upaya memperkuat skuad, fokus sengaja diarahkan pada pemain-pemain berpengalaman yang bisa langsung memberi perbedaan. Apakah perubahan arah itu cukup untuk membawa Ajax kembali ke puncak, akan terlihat dalam beberapa bulan ke depan.

Musim 2025/26 menjadi musim yang ingin sangat cepat dilupakan Ajax. Setelah gelar liga nyaris lepas di bawah Francesco Farioli, penerusnya John Heitinga harus kembali menghadirkan sepakbola atraktif. Namun, nyaris setiap keputusan yang diambil justru berakhir keliru. Dalam satu musim, tak kurang dari tiga pelatih kepala berbeda menangani tim dan pada akhirnya, dengan susah payah, tiket ke babak kualifikasi Conference League diamankan lewat play-off perebutan tiket Eropa.

Direktur teknik Jordi Cruijff kemudian melakukan perubahan besar. Seleksi skuad dilakukan secara tegas dan dengan tak kurang dari lima rekrutan baru, Ajax mendatangkan banyak pengalaman serta kepemimpinan. Tujuannya sangat jelas: klub harus kembali bersaing memperebutkan trofi dan mampu memangkas jarak dengan PSV. Karena itu, akan sangat menarik untuk melihat apakah Míchel mampu membentuk skuad yang di atas kertas jauh lebih seimbang dibanding musim lalu menjadi sebuah tim yang meyakinkan dari pekan ke pekan.

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Transfer masuk dan keluar

Jika petinggi Ajax pada musim panas 2025 terutama membidik pemain-pemain baru yang piawai secara teknis, dalam beberapa pekan terakhir penekanannya pertama-tama ada pada pengalaman. Dengan Julian Brandt, Marcos Leonardo, Paulo Henrique, dan Tolu Arokodare, klub Amsterdam itu mendatangkan rutinitas dan kualitas yang dibutuhkan, sementara kedatangan Marc-André Ter Stegen sudah berminggu-minggu santer dibicarakan. Daley Blind juga harus memainkan peran penting dengan pengalamannya. Untuk Leonardo, Ajax bahkan menggelontorkan hampir 20 juta euro.

Meski begitu, ada pula risiko yang melekat pada sejumlah pemain ini. Misalnya, Ter Stegen yang kini berusia 34 tahun karena masalah cedera hanya mencatatkan dua belas pertandingan resmi dalam dua tahun terakhir, sementara Blind kini sudah berusia 36 tahun. Apakah dia tidak akan menghambat perkembangan Youri Baas dan Dies Janse?

Sementara itu, Cruijff juga melakukan seleksi besar-besaran. Para pemain bergaji tinggi Wout Weghorst dan Branco van den Boomen pergi dengan status bebas transfer, sementara Sivert Mannsverk dijual dengan nilai transfer yang terbilang modest. Untuk talenta top Sean Steur, Ajax mengantongi tak kurang dari 23,5 juta euro. Selain itu, kepergian para pemain pinjaman Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu, dan Viteszlav Jaros juga membuka ruang yang cukup besar dalam struktur gaji. Hal yang sama berlaku untuk Chuba Akpom, yang menyelesaikan transfer ke Ipswich Town dengan nilai lebih dari 9 juta euro.

Dalam beberapa pekan ke depan Ajax setidaknya masih ingin memperkuat tim dengan seorang gelandang bertahan baru, tetapi di saat yang sama tampaknya juga harus memperhitungkan kemungkinan kepergian Mika Godts. Pemain Belgia itu sangat diminati Paris Saint-Germain, yang sudah mencapai kesepakatan personal secara garis besar dengan pemain andalan Ajax tersebut dan telah mengajukan tawaran pembuka sebesar 45 juta euro untuknya.

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Hasil di pramusim

Karena Ajax sudah masuk mulai babak kualifikasi kedua Conference League, mereka memulai persiapan musim baru lebih awal. Bagi Míchel, beberapa pekan terakhir terutama digunakan untuk menanamkan gaya bermainnya.

Hasil bukanlah hal utama dalam proses itu. Ajax membuka pramusim dengan kekalahan 3-1 dari Panathinaikos, setelah itu kepercayaan diri tumbuh berkat kemenangan atas AEK Larnaca (1-0), Olympiakos (1-0), dan Burnley (2-1). Di antaranya, mereka juga bermain imbang 1-1 melawan VfL Bochum. Di babak kualifikasi kedua Conference League, tim asuhan Míchel juga menyingkirkan FK Vojvodina dengan meyakinkan. Dalam dua pertandingan, klub Serbia itu dihajar dengan agregat 8-2. Marcos Leonardo dan Tolu Arokodare pada Minggu mencetak gol tidak resmi pertama mereka dalam seragam Ajax saat menghadapi FC Volendam (1-3).

Talenta-talenta muda Pharell Nash (18), Jinairo Johnson (19), Mohamed Abdalla (16), dan Abdellah Ouazane (17) semuanya mendapat kesempatan dalam beberapa pekan terakhir untuk menunjukkan diri kepada pelatih asal Spanyol itu. Di antara mereka, terutama Ouazane yang mampu memberi kesan besar. Gelandang itu menyumbang assist indah pada leg pertama melawan Vojvodina lalu mencetak gol penentu kemenangan dalam laga uji coba kontra Burnley.

Oscar Gloukh juga menunjukkan perannya. Setelah musim debut yang mengecewakan di Amsterdam, pemain Israel itu mengirim sinyal jelas kepada Míchel lewat hat-trick pada leg kedua melawan Vojvodina.

Gaya bermain

Gaya bermain Míchel sangat jelas. Ajax harus mengambil inisiatif. Penguasaan bola menjadi titik tolaknya. Pelatih asal Spanyol itu ingin timnya bermain tinggi di lapangan, menekan sejak awal, dan menciptakan peluang dengan banyak pergerakan tanpa bola. Merebut kembali bola secara langsung juga menjadi bagian penting dari filosofi sepakbolanya.

Saat menguasai bola, Ajax memulai dari formasi 4-3-3 dengan seorang gelandang bertahan di depan lini belakang. Dari sana, salah satu bek sayap akan naik ke lini tengah, sementara yang lain menempatkan diri di samping bek-bek tengah. Dengan begitu terbentuk pembangunan serangan dengan tiga bek tengah dan seorang gelandang bertahan yang menjaga restverdediging. Blok ofensif terdiri dari dua winger, bek sayap yang naik, dan dua gelandang bernaluri menyerang yang harus menghadirkan ancaman di antara lini dan di sekitar kotak penalti. Striker Marcos Leonardo harus tetap berada di ujung tombak sebanyak mungkin. Dari pemain Brasil itu diharapkan peran utama sebagai finisher.

Secara defensif, Míchel memilih tim yang kompak, dengan jarak antar-pemain tetap rapat. Dari situ, Ajax rutin menekan tinggi dari formasi 4-4-2, dengan pemain nomor 10 bermain di samping striker.

Untuk sementara, Míchel puas dengan cara timnya menyerap prinsip-prinsip itu. "Saya selalu mengatakan bahwa ketika seorang pemain maju untuk menekan, dia memberi energi kepada tim. Jika saya berlari dengan tekad tertentu untuk merebut bola, tim akan merasakan bahwa kami punya energi untuk merebut kembali bola. Energi itu harus terus mengalir. Dalam setiap aksi Anda menunjukkan kepada rekan setim bahwa Anda ingin membantu."

"Dan untuk menyerang kami tidak membutuhkan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan sepuluh, melainkan sebelas pemain. Kami ingin sebelas pemain untuk menyerang. Itu harus dilakukan dengan keyakinan penuh dan kegembiraan tertentu," katanya baru-baru ini di situs resmi Ajax.

Untuk menjalankan gaya bermain itu secara optimal, dibutuhkan pemain yang piawai secara teknis dan cerdas secara taktis, yang mengenali ruang sekaligus tahu cara memanfaatkannya. Itu juga menjelaskan mengapa Ajax musim panas ini memilih pemain seperti Julian Brandt, Daley Blind, Caio Henrique, dan hampir pasti Marc-André Ter Stegen.

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Pemain kunci

Mungkin transfer yang paling rapat disimpan musim panas ini adalah kedatangan Julian Brandt ke Ajax. Gelandang serang berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak dengan status bebas transfer di Amsterdam dan dengan demikian, setelah tujuh musim bersama Borussia Dortmund, memulai petualangan luar negeri pertamanya.

Di atas kertas, pemain yang sudah 48 kali memperkuat timnas Jerman itu langsung masuk jajaran pemain paling menonjol di Eredivisie. Pertanyaan utamanya adalah seberapa bugar Brandt sebenarnya, tetapi jika dia mencapai level terbaiknya, Ajax memiliki pemain yang dengan teknik, kreativitas, dan visi bermainnya mampu menentukan pertandingan.

Itulah tepatnya tipe pemain yang sering kurang dimiliki Ajax di lini tengah musim lalu. Permainan menyerang mereka kerap terlihat lambat dan terlalu mudah ditebak, sehingga klub Amsterdam itu sering bergantung pada kualitas individu Mika Godts. Dengan Brandt, Míchel memiliki gelandang serang yang bisa menerima bola di bawah tekanan tinggi, menemukan solusi di ruang sempit, dan mengirim pemain berhadapan dengan kiper lewat satu umpan terobosan. Marcos Leonardo adalah striker yang bisa memanfaatkannya.

Dengan transfer besar Godts ke PSG yang semakin realistis, dan masih adanya ketidakjelasan soal siapa penggantinya nanti, Brandt tampaknya akan menjadi pemain paling kreatif milik Ajax.

Ajax

Siapa yang akan menembus tim utama?

Jika Abdellah Ouazane mampu melanjutkan performa pramusimnya, dia memiliki segala hal untuk berkembang menjadi sensasi di lini tengah Ajax musim ini. Persaingan di posisi nomor 10 memang ketat dengan kedatangan Julian Brandt dan keberadaan Oscar Gloukh, tetapi Ouazane yang baru berusia 17 tahun juga sangat mampu bermain sebagai nomor 8. Selain itu, ada banyak hal yang bisa ia pelajari dari para gelandang yang lebih berpengalaman dalam skuad.

Usai kemenangan uji coba atas Burnley, Míchel memuji talenta itu kepada Ajax Life dan tampaknya akan memberinya banyak kesempatan musim depan. "Penampilan Ouazane sangat bagus. Dia memang masih harus terus berkembang, tetapi dia jelas pemain yang bisa membantu kami."

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Kapan musim bisa disebut sukses?

Ajax menutup musim lalu dengan selisih hingga 24 poin dari juara bertahan PSV. Meski begitu, beberapa bulan lalu direktur teknik Jordi Cruijff mengungkapkan ambisi yang sangat tinggi untuk musim ini, yakni langsung kembali bersaing memperebutkan gelar liga.

Kata-kata itu diperkuat pada musim panas ini. Dengan beberapa rekrutan berpengalaman dan berkualitas tinggi, Ajax menunjukkan bahwa klub ingin langsung melakukan gebrakan. Ambisi itu juga mudah dijelaskan. Belanda definitif kehilangan posisi keenam dalam daftar koefisien UEFA dari Portugal, sehingga Eredivisie mulai musim panas 2027 hanya akan mendapat satu tiket langsung ke Liga Champions.

Setelah beberapa musim yang mengecewakan, para suporter kembali merindukan tim yang bersaing memperebutkan trofi. Karena musim panas transfer yang ambisius, ekspektasi pun meningkat tajam. Karena itu, menjadi penantang serius dalam perebutan gelar liga tampak sebagai target minimal bagi Míchel dan Ajax.

Prediksi (berani)

Pemain Terbaik Tahun Ini: Julian Brandt. Jika pemain Jerman itu tetap bugar, dia akan langsung menjadi otak kreatif Ajax. Visi bermain, teknik, dan pengalamannya mengangkat level lini tengah.

Kekecewaan terbesar: Maher Carrizo. Ajax berinvestasi besar pada pemain Argentina itu musim dingin lalu, tetapi untuk saat ini dia masih belum bisa berharap mendapat tempat di starting XI. Kesabaran Carrizo musim depan sekali lagi akan diuji dengan peran sebagai pemain cadangan. Bukan berarti Carrizo sendiri punya banyak kekurangan, tetapi memang ada pemain lain yang berada lebih tinggi dalam urutan pilihan.

Rekrutan terbaik: Julian Brandt. Siapa lagi? Ajax mendapatkan pemain timnas Jerman dengan 48 caps secara gratis yang selama bertahun-tahun tampil di level tertinggi. Sosok kreatif itu bisa saja terbukti sebagai transfer terbaik Eredivisie pada musim panas ini.

Top skor: Marcos Leonardo. Pemain Brasil itu adalah pencetak gol yang sudah terbukti. Dengan Brandt sebagai pemberi assist dan suplai yang cukup dari sisi sayap, dia akan menjadi top skor Ajax dengan selisih jauh pada musim 2026/27.

Hasil di Eropa: Semifinal Conference League. Ajax memiliki kualitas individu yang lebih baik daripada banyak peserta lain dan karena itu bisa melaju jauh. Namun, untuk benar-benar menjuarai turnamen, semuanya harus berjalan sempurna.

Peringkat akhir Eredivisie: Posisi kedua. Ajax mendapatkan suntikan kualitas yang besar musim panas ini, tetapi PSV untuk sementara masih menjadi tim yang harus dikalahkan. Sangat mungkin lini belakang PSV akan kembali diperkuat secara signifikan dalam beberapa pekan mendatang. Skuad klub Eindhoven itu masih dipenuhi kualitas individu dan memiliki sangat banyak pemain yang bisa membuat perbedaan. Jika pemain-pemain kunci seperti Joey Veerman, Sergiño Dest, dan Ricardo Pepi baru pergi pada akhir periode transfer tanpa pengganti sepadan, maka persaingan gelar tetap akan terbuka lebar.

Menjelang pekan pertama Eredivisie, pekan ini kami mengulas seluruh delapan belas klub. Penasaran kapan pratinjau musim klub favorit Anda akan dipublikasikan? Tanyakan di kolom komentar.































