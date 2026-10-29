Sponsorship Republik Demokratik Kongo untuk klub Barcelona telah memicu kontroversi besar sejak rincian kesepakatan itu terungkap.

Kesepakatan tersebut mencakup pendapatan senilai 44 juta euro selama empat musim, dan telah menimbulkan sebuah pengaduan yang mempertanyakan prosedur yang ditempuh untuk menyepakati perjanjian itu serta sumber dana yang dialokasikan untuk membiayainya.

Para pihak yang mengajukan pengaduan menitikberatkan pada kemungkinan pembiayaan kontrak tersebut dari uang negara, tanpa adanya proses tender terlebih dahulu atau persetujuan dari parlemen Kongo.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa kejaksaan umum membuka penyelidikan awal untuk mengkaji fakta-fakta yang ada, namun perkara itu pada akhirnya tidak berlanjut melalui jalur peradilan Spanyol.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 ALA

Kejaksaan umum memutuskan untuk menghentikan pengaduan tersebut, dengan pertimbangan bahwa peristiwanya tidak terjadi di Spanyol, sehingga pihaknya tidak memiliki kewenangan teritorial untuk menyelidikinya, sebagaimana diungkapkan oleh Albert Lemos melalui radio Cadena SER.

Pengaduan itu diajukan setelah Barcelona mengumumkan kemitraannya dengan pemerintah Republik Demokratik Kongo. Meskipun kejaksaan umum pada awalnya membuka penyelidikan awal, pada akhirnya mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan penyelidikan karena persoalan kewenangan teritorial.

Barcelona telah mengumumkan pada Juli 2025 kemitraan dengan pemerintah Kongo untuk mempromosikan negara Afrika tersebut melalui olahraga dan budaya.

Di antara imbalan yang tercantum dalam kesepakatan tersebut adalah penempatan logo "Republik Demokratik Kongo – Jantung Afrika" di bagian belakang jersey latihan tim-tim profesional klub itu, di samping sejumlah aktivitas promosi lainnya.

Durasi yang ditetapkan untuk kesepakatan itu adalah empat musim, sementara nilai totalnya mencapai 44 juta euro. Besarnya nilai finansial dari kesepakatan tersebut, di samping dugaan penggunaan uang negara tanpa menempuh prosedur yang semestinya, termasuk di antara hal-hal yang dipersoalkan dalam pengaduan itu.

Dengan menghentikan pengaduan tersebut, kejaksaan umum mengakhiri penyelidikan awal yang dibuka di Spanyol terkait sponsorship Kongo untuk klub Barcelona. Keputusan ini memungkinkan ditutupnya jalur peradilan ini, tetapi tidak mengakhiri pertanyaan-pertanyaan yang menyertai kesepakatan tersebut sejak terungkap.

Kejaksaan umum tidak menyinggung penilaian mengenai apakah ada pelanggaran yang mewarnai penandatanganan kontrak itu, melainkan menganggap bahwa pihaknya tidak dapat menyelidiki peristiwa tersebut karena berada di luar lingkup kewenangan teritorialnya.

Sementara itu, kesepakatan senilai 44 juta euro itu masih terus menimbulkan pertanyaan mengenai syarat-syarat yang menjadi dasar negosiasinya, serta penggunaan uang negara untuk membiayainya.