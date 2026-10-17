Dalam wawancara dengan Sport1 , bek tengah itu menanggapi rumor bahwa Kompany ingin membawanya ke klub pemegang rekor gelar juara Jerman pada musim panas 2024. Ia pun mengungkap sebuah kisah menarik terkait hal itu. Saat itu, pelatih asal Belgia tersebut baru saja meninggalkan FC Burnley, mantan klub Esteve, untuk secara mengejutkan bergabung dengan klub di München.

"Sejujurnya, saya tidak tahu," kata pemain berusia 24 tahun itu mengenai rumor tersebut. "Namun, saya punya ingatan khusus tentang masa itu dan rumor Kompany ke Bayern: Menjelang akhir masa kepelatihannya di Burnley, berulang kali muncul kabar bahwa ia mungkin meninggalkan klub. Setelah pertandingan terakhir kami melawan Nottingham, ketika kami terdegradasi, saya bertanya kepada Vince apakah ia akan bertahan meski kami turun kasta. Saat itu, ia menjawab 'Ya'. Lalu, ketika pembicaraan dengan FC Bayern menjadi serius pada musim panas, ia menelepon saya secara khusus untuk memberi tahu hal itu."

Esteve menegaskan, bagi Kompany saat itu, langkah tersebut merupakan soal "rasa hormat". "Karena kami sudah berbicara setelah pertandingan melawan Nottingham. Ia tidak harus melakukan itu. Namun, hal itu semakin menunjukkan seperti apa karakternya. Rasa hormat saya kepadanya sangat besar."

Meski Terdegradasi Telak: Mengapa FC Bayern Merekrut Vincent Kompany

Setelah promosi kembali ke Premier League dengan gemilang, Burnley saat itu terdegradasi lagi ke Championship tanpa banyak perlawanan. Bayern kala itu mencari pengganti Thomas Tuchel, yang kepergiannya pada akhir musim sudah diputuskan jauh-jauh hari. Setelah serangkaian kandidat menolak dan upaya membujuk Tuchel agar tetap bertahan gagal, pilihan akhirnya jatuh kepada Kompany. Direktur olahraga Max Eberl merupakan sosok yang paling mendorong penunjukan Kompany saat itu.

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 12.30 RBL

Sementara itu, Esteve menyusul Kompany ke Bundesliga beberapa bulan lalu. Setelah Burnley kembali terdegradasi dari Premier League, ia bergabung dengan rival Bayern, RB Leipzig, dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 25 juta euro plus bonus. Pada musim panas 2025 pun sempat muncul rumor yang belum kuat bahwa pemain asal Prancis itu masuk radar Bayern.

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Maxime Esteve Melontarkan Pujian Tinggi untuk Vincent Kompany

Bagi Esteve, kesuksesan Kompany di München bukanlah kejutan. "Sejak di Burnley, saya sudah cepat menyadari bahwa ia akan sukses di Bayern. Mungkin saat itu, di Burnley, ia tidak memiliki pemain dengan profil yang benar-benar sesuai di setiap posisi untuk menerapkan gagasan permainannya dengan sempurna, seperti yang kini bisa ia lakukan di Bayern. Di sana, semuanya berjalan sangat baik saat ini," katanya, seraya menambahkan: "Selain itu, ia masih pelatih yang sangat muda dengan gaya bermain yang sangat modern. Saya sama sekali tidak terkejut melihat betapa suksesnya ia selama ini." Esteve juga menegaskan bahwa Kompany selalu mampu "menemukan cara bicara yang tepat": "Ia memiliki hubungan yang sangat baik dengan para pemain, tetapi pada saat yang sama tidak terlalu dekat hingga bisa menimbulkan masalah. Ia telah menemukan keseimbangan yang baik."

Pada Sabtu, Esteve dan Kompany akan kembali bertemu saat Leipzig bertandang ke München. Setelah bermain imbang 2-2 di Augsburg dan 3-3 di Liga Champions melawan tim nonunggulan asal Norwegia, Viking Stavanger, Bayern bertekad menebus hasil tersebut. Sebelum pekan pertandingan ini, mereka tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen (SC Freiburg dan BVB).

Sementara itu, tim asal Sachsen tersebut masih menunggu poin pertama mereka di laga tandang. Seluruh sembilan poin RB diraih di kandang. Terakhir, tim asuhan Martin Demichelis meraih kemenangan telak 6-0 atas Eintracht Frankfurt dan kemenangan tipis 1-0 atas PSV Eindhoven di Liga Champions.