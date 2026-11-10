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Pelatih kepala Belanda, Xavi Hernandez, menyampaikan pesan dukungan yang tulus kepada manajer Bayern Munich, Vincent Kompany, setelah Kompany baru-baru ini dirawat di rumah sakit. Menyinggung tekanan berat dalam melatih di level tertinggi, Xavi mengakui bahwa tekanan tanpa henti dapat berdampak serius pada kondisi fisik para pelatih kepala.

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Xavi beri dukungan kepada Kompany setelah pingsan di tempat latihan

Pelatih kepala tim nasional Belanda Xavi Hernandez memberikan dukungan kepada pelatih Bayern Munich Vincent Kompany yang tengah memulihkan diri setelah mengalami masalah kesehatan serius. Kompany pingsan di kompleks latihan Bayern dua minggu lalu dan segera dilarikan ke rumah sakit, tempat ia didiagnosis menderita meningitis.

Presiden Kehormatan Bayern Uli Hoeness memberikan kabar yang menggembirakan mengenai kondisi Kompany. Sementara itu, asisten pelatih Aaron Danks untuk sementara mengambil alih tugas menangani tim utama Bayern Munich.

Dalam konferensi pers pada Senin, 9 November, Xavi menyampaikan kekhawatirannya terhadap sesama pelatih itu.

Xavi akui tekanan sebagai pelatih membuatnya sulit tidur

Ketika membahas tuntutan psikologis dalam menangani tim elite, Xavi mengakui besarnya tekanan untuk meraih hasil di klub-klub papan atas dan tim nasional.

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“Saya tidak mengenalnya secara pribadi, tetapi saya berharap Vincent Kompany lekas pulih,” kata Xavi. “Terkadang kami merasakan stres dan tekanan yang sangat besar, terutama ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan.”

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“Terkadang sulit untuk tidur. Itu bagian dari proses, bagian dari pekerjaan kami,” aku mantan pelatih Barcelona itu. “Saya berharap ia pulih dengan baik. Ia bekerja dengan sangat baik di Bayern.”

Jejak serupa di bawah bimbingan Pep Guardiola

Hubungan antara Xavi dan Kompany tidak terbatas pada peran mereka saat ini di level tertinggi sepak bola Eropa. Keduanya sangat dipengaruhi oleh pelatih legendaris Pep Guardiola.

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Xavi menjadi penggerak taktik tim Barcelona asuhan Guardiola yang menorehkan sejarah, sementara Kompany menjadi kapten tim Manchester City asuhan Guardiola yang memecahkan berbagai rekor.

Kedua mantan gelandang itu kemudian menjadi pelatih dalam peran yang sarat tekanan. Pengalamannya di Barcelona dan tim nasional Belanda membuat Xavi dapat memahami situasi yang dihadapi Kompany.

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Bayern terus melangkah sementara Kompany menjalani pemulihan

Kompany terus menjalani pemulihan secara bertahap setelah keluar dari rumah sakit. Bayern Munich memantau perkembangannya dengan saksama sebelum menentukan kapan ia kembali mendampingi tim dari bangku cadangan.

Danks akan tetap memimpin kegiatan tim untuk sementara waktu saat Bayern Munich menghadapi jadwal pertandingan domestik dan Eropa berikutnya.

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Xavi dan kalangan sepak bola terus mendoakan yang terbaik bagi pelatih berusia 39 tahun itu dalam upayanya untuk pulih sepenuhnya.