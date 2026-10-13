Saud Abdulhamid, bek sayap Lens, mencatatkan nama Kerajaan Arab Saudi dalam sejarah Liga Champions Eropa melalui pintu paling lebar.

Lens akan menjamu Sporting Lisbon dari Portugal pada Selasa malam ini, dalam matchday kedua fase liga Liga Champions Eropa.

Susunan pemain utama klub Prancis itu menampilkan Saud Abdulhamid sebagai starter di posisi bek kanan.

Dengan demikian, pemain berusia 27 tahun tersebut menjadi pemain Arab Saudi pertama yang tampil di ajang Liga Champions Eropa sepanjang sejarah panjang kompetisi ini.

Pencapaian Abdulhamid bukanlah hal yang asing bagi bek kanan yang tampil sangat gemilang sejak kepindahannya ke klub Lens dari Roma pada musim panas 2025.

Sejak saat itu, bek kanan asal Arab Saudi tersebut telah bermain dalam 33 pertandingan bersama klub Prancis itu di berbagai ajang, mencetak 4 gol dan menyumbang 8 assist.

Namun, Saud mengalami beberapa cedera sejak awal musim ini, yang membuatnya hanya tampil dalam dua pertandingan, melawan Auxerre di Liga Prancis dan Paris Saint-Germain di Piala Super domestik.

Cedera tersebut membuat mantan bek Al Hilal itu absen dari laga melawan Red Star Belgrade pada matchday pertama Liga Champions Eropa, sehingga pencapaian historisnya tertunda hingga pertandingan melawan Sporting Lisbon.