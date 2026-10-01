Joao Felix, bintang Al Nassr Arab Saudi, menorehkan sejarah baru bersama timnas Portugal di atas reruntuhan rekan sekaligus kaptennya, Cristiano Ronaldo.

Timnas Portugal menang atas Denmark dengan skor 4-2 dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada hari Kamis di Stadion Parken, ibu kota Denmark, Kopenhagen, dalam laga ketiga babak penyisihan grup UEFA Nations League.

Gol keempat tercipta pada menit ke-87 melalui Joao Felix, setelah ia mengubah umpan tarik mendatar dari Diogo Dalot menjadi gol dengan tendangan keras.

Menurut akun statistik "MisterChip" di situs "X", ini merupakan kali pertama dalam karier Joao Felix ia berhasil mencetak gol dalam 3 pertandingan beruntun bersama timnas Portugal.

Felix mencetak gol ke gawang Wales, lalu satu lagi ke gawang Norwegia, sebelum golnya ke gawang Denmark, yakni dalam 3 pertandingan pertama di bawah arahan Jorge Jesus yang sebelumnya menanganinya di Al Nassr.

Gol tersebut memberi Portugal kemenangan bersejarah tanpa kehadiran Ronaldo yang meninggalkan pemusatan latihan di Denmark pada Rabu malam, menyusul pernyataan Jorge Jesus yang membahas perselisihan di antara keduanya akibat tidak dimainkannya Ronaldo pada laga melawan Norwegia yang lalu.

Menurut jaringan "Stats Foot", ini menjadi kali pertama dalam 18 tahun timnas Portugal mencetak 4 gol di kandang lawan dalam satu pertandingan tanpa keterlibatan Ronaldo, tepatnya sejak laga melawan Malta pada 6 September 2008.

Timnas Portugal menampilkan perjalanan yang mengesankan hingga saat ini di UEFA Nations League, dengan meraih 9 poin dari 3 kemenangan atas Wales, Norwegia, dan Denmark, tanpa sekali pun tersandung dalam pertandingan di bawah arahan Jorge Jesus.

Anak asuh Jesus akan menjalani pertandingan baru pada Minggu mendatang melawan Norwegia, dalam laga keempat UEFA Nations League, di mana kemenangan berarti lolos langsung ke babak semifinal tanpa harus menunggu dua laga terakhir.