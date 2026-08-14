Meski Al Hilal mengawali Liga Roshn dengan kuat dan meraih kemenangan menarik atas Al Faisaly dengan skor 4-2, Jumat malam, pertandingan itu membawa catatan negatif yang tidak biasa bagi kiper Maroko Yassine Bounou, yang biasanya tampil lebih solid dalam laga-laga pembuka timnya.

Bounou tampil sebagai starter bersama Al Hilal menghadapi Al Faisaly, tetapi ia terpaksa kebobolan dua gol sepanjang laga, di saat rekan-rekannya berhasil mencetak empat gol dan mengamankan 3 poin pertama dalam perjalanan tim di liga.

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Catatan yang mencolok adalah bahwa Bounou kebobolan dua gol untuk pertama kalinya dalam laga pembukanya bersama Al Hilal di Liga Roshn, sejak kedatangannya ke skuad "Sang Pemimpin" pada musim panas 2023, sehingga terhentilah kebiasaan istimewanya menjaga gawang tetap bersih pada pekan pertama.

Selama tiga musimnya yang lalu bersama Al Hilal, Bounou selalu mengawali perjalanannya di Liga Roshn dengan gawang bersih setiap kali, di mana ia memimpin tim meraih kemenangan atas Al Raed dengan skor 4-0 pada musim pertama, lalu Al Akhdoud 3-0 pada musim berikutnya, sebelum ia menjaga gawangnya tetap bersih menghadapi Al Riyadh dan Al Hilal menang 2-0.

Meski kebobolan dua gol menghadapi Al Faisaly, Bounou tetap menjadi salah satu elemen kekuatan terpenting dalam susunan pemain Al Hilal, dan kemenangan dengan skor 4-2 memberi tim awal yang positif, tetapi gol-gol yang menggetarkan gawangnya akan menempatkan lini belakang dan kiper Maroko itu pada tugas memperbaiki kesalahan dalam laga-laga mendatang.

Dengan demikian, malam melawan Al Faisaly membawa ironi yang jelas bagi Bounou, sebab sementara ia merayakan kemenangan pada awal musim, pertandingan itu menyaksikan pecahnya sebuah catatan yang tetap ia pertahankan sejak bergabung dengan Al Hilal, setelah ia kebobolan dua gol pada pekan pembuka untuk pertama kalinya, dalam awal yang berbeda bagi kiper Maroko itu bersama "Sang Pemimpin".