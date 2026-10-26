Ibu kota Inggris, London, menjadi tuan rumah gala Ballon d'Or 2026 pada Senin hari ini, di tengah antusiasme global untuk mengetahui peraih penghargaan tersebut, dengan pengumuman nama 30 nominasi secara berurutan dalam urutan menurun, hingga acara dimulai pukul sembilan malam waktu Makkah.

Bintang-bintang sepak bola terkemuka bersaing memperebutkan penghargaan ini, dan pemain Prancis Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, pemain Spanyol Lamine Yamal, sayap Barcelona, serta pemain Inggris Harry Kane, penyerang Bayern Munich, termasuk nominasi utama untuk meraih Ballon d'Or.

Untuk kelima kalinya dalam sejarah penghargaan ini, hasil musim sepak bola akan menjadi acuan alih-alih tahun kalender dalam menentukan pemenang, dengan periode penghitungan pencapaian para pemain yang membentang dari 3 Agustus 2025 hingga 19 Juli 2026, mencakup kompetisi dan peristiwa paling menonjol yang disaksikan sepanjang musim.

Majalah "France Football" yang bertanggung jawab atas penghargaan Ballon d'Or bersiap untuk mengumumkan urutan para nominasi penghargaan Ballon d'Or, mulai dari peringkat ketiga puluh hingga pertama.

Urutan nominasi Ballon d'Or 2026





Peringkat Pemain Klub Timnas 29 Sadio Mane Al Nassr Arab Saudi Senegal 29 William Saliba Arsenal Prancis 28 Julian Quinones Al Qadsiah Arab Saudi Meksiko 27 Bruno Fernandes Manchester United Portugal 26 Dayot Upamecano Bayern Munich Prancis 25 Marquinhos Paris Saint-Germain Brasil 24 Luis Diaz Bayern Munich Kolombia 23 Nuno Mendes Paris Saint-Germain Portugal 22





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