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Terjadi terus-menerus: pengumuman peringkat kandidat Ballon d'Or 2026

K. Mbappe
L. Yamal
H. Kane
L. Messi
J. Bellingham
P. Cubarsi
B. Fernandes
M. Cucurella
A. Hakimi
D. Rice
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
N. Mendes
M. Olise
S. Mane
Vinicius Junior
Vitinha
F. Torres
F. Ruiz
Rodri
W. Saliba
L. Martinez
E. Haaland
L. Diaz
Prancis
Spanyol
Inggris
Argentina
Portugal
Maroko
Georgia
Senegal
Brasil
Norwegia
Kolombia

Kenali daftar kandidat untuk penghargaan Ballon d'Or

Ibu kota Inggris, London, menjadi tuan rumah gala Ballon d'Or 2026 pada Senin hari ini, di tengah antusiasme global untuk mengetahui peraih penghargaan tersebut, dengan pengumuman nama 30 nominasi secara berurutan dalam urutan menurun, hingga acara dimulai pukul sembilan malam waktu Makkah.

Bintang-bintang sepak bola terkemuka bersaing memperebutkan penghargaan ini, dan pemain Prancis Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, pemain Spanyol Lamine Yamal, sayap Barcelona, serta pemain Inggris Harry Kane, penyerang Bayern Munich, termasuk nominasi utama untuk meraih Ballon d'Or.

Untuk kelima kalinya dalam sejarah penghargaan ini, hasil musim sepak bola akan menjadi acuan alih-alih tahun kalender dalam menentukan pemenang, dengan periode penghitungan pencapaian para pemain yang membentang dari 3 Agustus 2025 hingga 19 Juli 2026, mencakup kompetisi dan peristiwa paling menonjol yang disaksikan sepanjang musim.

Majalah "France Football" yang bertanggung jawab atas penghargaan Ballon d'Or bersiap untuk mengumumkan urutan para nominasi penghargaan Ballon d'Or, mulai dari peringkat ketiga puluh hingga pertama.

Urutan nominasi Ballon d'Or 2026


Peringkat

Pemain

Klub

Timnas

29

Sadio Mane

Al Nassr Arab Saudi

Senegal

29

William Saliba

Arsenal

Prancis

28

Julian Quinones

Al Qadsiah Arab Saudi

Meksiko

27

Bruno Fernandes

Manchester United

Portugal

26

Dayot Upamecano

Bayern Munich

Prancis

25

Marquinhos

Paris Saint-Germain

Brasil

24

Luis Diaz

Bayern Munich

Kolombia

23

Nuno Mendes

Paris Saint-Germain

Portugal

22




21




20




19




18




17




16




15




14




13




12




11




10




9




8




7




6




5




4




3




2




1






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