Ibu kota Inggris, London, menjadi tuan rumah gala Ballon d'Or 2026 pada Senin hari ini, di tengah antusiasme global untuk mengetahui peraih penghargaan tersebut, dengan pengumuman nama 30 nominasi secara berurutan dalam urutan menurun, hingga acara dimulai pukul sembilan malam waktu Makkah.
Bintang-bintang sepak bola terkemuka bersaing memperebutkan penghargaan ini, dan pemain Prancis Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, pemain Spanyol Lamine Yamal, sayap Barcelona, serta pemain Inggris Harry Kane, penyerang Bayern Munich, termasuk nominasi utama untuk meraih Ballon d'Or.
Untuk kelima kalinya dalam sejarah penghargaan ini, hasil musim sepak bola akan menjadi acuan alih-alih tahun kalender dalam menentukan pemenang, dengan periode penghitungan pencapaian para pemain yang membentang dari 3 Agustus 2025 hingga 19 Juli 2026, mencakup kompetisi dan peristiwa paling menonjol yang disaksikan sepanjang musim.
Majalah "France Football" yang bertanggung jawab atas penghargaan Ballon d'Or bersiap untuk mengumumkan urutan para nominasi penghargaan Ballon d'Or, mulai dari peringkat ketiga puluh hingga pertama.
Urutan nominasi Ballon d'Or 2026
Peringkat
Pemain
Klub
Timnas
29
Sadio Mane
Al Nassr Arab Saudi
Senegal
29
William Saliba
Arsenal
Prancis
28
Julian Quinones
Al Qadsiah Arab Saudi
Meksiko
27
Bruno Fernandes
Manchester United
Portugal
26
Dayot Upamecano
Bayern Munich
Prancis
25
Marquinhos
Paris Saint-Germain
Brasil
24
Luis Diaz
Bayern Munich
Kolombia
23
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
Portugal
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
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8
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