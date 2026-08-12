Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Terisolasi dan Diabaikan Suporter: Detail Momen Pahit Kepulangan Julian Alvarez ke Atletico Madrid

Transfers
LaLiga
Barcelona
Atletico Madrid
J. Alvarez
Spanyol
Argentina

Pemain itu bertekad untuk hengkang ke Barcelona

 Julian Alvarez, bintang Atletico Madrid, lolos dari situasi pelik, setelah liburannya berakhir dan ia kembali menjalani latihan bersama Los Rojiblancos.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Julian Alvarez terus mengikuti rencana, dan jauh dari kesan memberontak untuk saat ini, ia juga hadir di kompleks latihan Majadahonda pada hari Rabu ini, yang merupakan hari ketiga kepulangannya ke Atletico Madrid setelah liburannya. Ia tiba usai berpartisipasi di final Piala Dunia, turnamen di mana ia melontarkan pernyataan yang meminta hengkang dari Atletico Madrid, yang tersebar luas ke seluruh dunia.

Pada hari Senin, Alvarez menjalani pemeriksaan medis, dan berlatih pada hari Selasa dalam dua sesi latihan di Cerro del Espino, sendirian pada pagi hari dan bersama para pemain lain yang berpartisipasi di final Piala Dunia pada sore hari.

Atletico Madrid tidak ingin menjual Julian Alvarez, dan sebagaimana yang dilakukan selama berpekan-pekan, klub kembali menegaskan bahwa jika ia pergi, maka tidak akan pernah ke Barcelona, tujuan impian pemain asal Argentina tersebut.

 Atletico tetap teguh pada sikapnya, karena mereka yakin bahwa penyerang Argentina itu akan melanjutkan latihan secara normal.

Club Friendlies
Marseille crest
Marseille
OM
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Club Friendlies
Basel crest
Basel
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Namun pada hari Rabu, di Majadahonda, suasananya sama sekali tidak biasa, di mana puluhan wartawan dan kamera berkumpul untuk mengikuti pertemuan Julian dan Simeone.

 Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sesi latihan pramusim, karena media berdatangan, dan Alvarez tidak menghadapi masalah apa pun dengan para suporter, sesuatu yang sempat dikhawatirkan oleh sebagian orang.

Para pendukung, dengan jumlah mereka yang sedikit, sepenuhnya mengabaikan kehadiran Alvarez. Tidak ada seorang pun yang mendekati pemain Argentina itu, yang mampu berlatih secara normal.

 Reaksi dalam pertandingan mungkin akan berbeda, tetapi untuk saat ini, ketenangan penuh menyelimuti perkara ini.

Terkait perilakunya selama latihan, Julian tampak sedikit menyendiri, karena ia mengerahkan upaya yang luar biasa besar namun tidak berinteraksi dengan rekan-rekannya.

 Hal ini terlihat sangat mencolok ketika Koke, Baena, dan Llorente bercanda dengan salah satu anggota staf teknis sementara ia tetap menjauh dari pandangan. Ia hanya berbicara sedikit dengan Lemar selama lima belas menit yang dialokasikan untuk media.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google