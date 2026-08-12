Julian Alvarez, bintang Atletico Madrid, lolos dari situasi pelik, setelah liburannya berakhir dan ia kembali menjalani latihan bersama Los Rojiblancos.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Julian Alvarez terus mengikuti rencana, dan jauh dari kesan memberontak untuk saat ini, ia juga hadir di kompleks latihan Majadahonda pada hari Rabu ini, yang merupakan hari ketiga kepulangannya ke Atletico Madrid setelah liburannya. Ia tiba usai berpartisipasi di final Piala Dunia, turnamen di mana ia melontarkan pernyataan yang meminta hengkang dari Atletico Madrid, yang tersebar luas ke seluruh dunia.

Pada hari Senin, Alvarez menjalani pemeriksaan medis, dan berlatih pada hari Selasa dalam dua sesi latihan di Cerro del Espino, sendirian pada pagi hari dan bersama para pemain lain yang berpartisipasi di final Piala Dunia pada sore hari.

Atletico Madrid tidak ingin menjual Julian Alvarez, dan sebagaimana yang dilakukan selama berpekan-pekan, klub kembali menegaskan bahwa jika ia pergi, maka tidak akan pernah ke Barcelona, tujuan impian pemain asal Argentina tersebut.

Atletico tetap teguh pada sikapnya, karena mereka yakin bahwa penyerang Argentina itu akan melanjutkan latihan secara normal.

Namun pada hari Rabu, di Majadahonda, suasananya sama sekali tidak biasa, di mana puluhan wartawan dan kamera berkumpul untuk mengikuti pertemuan Julian dan Simeone.

Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sesi latihan pramusim, karena media berdatangan, dan Alvarez tidak menghadapi masalah apa pun dengan para suporter, sesuatu yang sempat dikhawatirkan oleh sebagian orang.

Para pendukung, dengan jumlah mereka yang sedikit, sepenuhnya mengabaikan kehadiran Alvarez. Tidak ada seorang pun yang mendekati pemain Argentina itu, yang mampu berlatih secara normal.

Reaksi dalam pertandingan mungkin akan berbeda, tetapi untuk saat ini, ketenangan penuh menyelimuti perkara ini.

Terkait perilakunya selama latihan, Julian tampak sedikit menyendiri, karena ia mengerahkan upaya yang luar biasa besar namun tidak berinteraksi dengan rekan-rekannya.

Hal ini terlihat sangat mencolok ketika Koke, Baena, dan Llorente bercanda dengan salah satu anggota staf teknis sementara ia tetap menjauh dari pandangan. Ia hanya berbicara sedikit dengan Lemar selama lima belas menit yang dialokasikan untuk media.