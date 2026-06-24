"Terinspirasi dari lukisan dekoratif"... Barcelona menyusun rencana yang tidak biasa untuk memperkenalkan jersey barunya

FC Barcelona telah menetapkan tanggal resmi untuk peluncuran seragam utama Barça musim depan 2026/2027.

Surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa Barcelona telah mulai merencanakan berbagai acara yang dijadwalkan dalam beberapa minggu ke depan, salah satu yang paling menonjol adalah peluncuran resmi seragam utama tim utama untuk musim 2026-2027.

Seragam tersebut menonjolkan gradasi warna biru dan merah tua, yang terinspirasi dari lukisan dekoratif yang saat ini sedang dipasang di bagian depan Stadion Camp Nou.

Klub asal Katalonia ini berencana meluncurkan seragam tersebut secara resmi pada Selasa depan, tepatnya tanggal 30 Juni.

Selain itu, Barcelona berencana menyoroti jersey baru ini secara khusus melalui acara yang akan digelar di Museum MACBA (Museum Seni Kontemporer Barcelona) yang terkenal.

Klub ini memilih lokasi tersebut, yang memiliki nilai budaya dan simbolis yang sangat besar, untuk memberikan penghargaan yang layak bagi seragam barunya. Seragam baru ini akan mulai dijual pada hari berikutnya setelah peluncuran, Rabu, 1 Juli, bagi seluruh anggota dan penggemar Barcelona yang ingin membelinya.