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"Terima kasih karena kalian membiarkanku mengeksekusi semua tendangan bebas.." Ejekan tajam ala Jerman untuk perpisahan Ronaldo

C. Ronaldo
Portugal vs Denmark
Portugal
Denmark
UEFA Nations League A
Portugal
Denmark

Komentar Jerman di luar dugaan atas pensiunnya sang Don dari tim nasional

Majalah Jerman "11 Freunde" tidak melewatkan pengumuman pensiun Cristiano Ronaldo dari timnas Portugal tanpa menambahkan sentuhan satirnya, setelah memublikasikan video perpisahan tersebut disertai terjemahan Jerman bernada satir yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kata-kata yang diucapkan oleh bintang Portugal itu. 

Ronaldo mengumumkan pensiun dari timnas Portugal kemarin, Kamis, melalui sebuah video berdurasi 5 menit, yang di dalamnya ia menyampaikan pesan terima kasih kepada semua orang yang menemaninya selama 23 tahun mengenakan seragam timnas, sehari sebelum Jorge Jesus mengumumkan daftar pemain barunya. 

Saksikan video perpisahan yang dipublikasikan Ronaldo

Keputusan tersebut mendapat perhatian luas dari media-media dunia, yang bergegas mengomentari akhir perjalanan karier kapten Portugal itu, di antara pesan-pesan pujian dan penghormatan terhadap warisannya, sementara majalah Jerman tersebut memilih menyajikan perpisahannya dengan gaya satir. 

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"11 Freunde" memublikasikan video tersebut disertai terjemahan Jerman yang disiapkan oleh Tobias Ahrens, yang dikenal dengan karya-karya satirnya, setelah ia mengganti isi pesan Ronaldo dengan teks fiktif yang menyindir sejumlah perilakunya di dalam lapangan. 

Dalam terjemahan satir itu tertulis: "Teman-teman, dengarkan aku sebentar. Aku akan bicara langsung: aku pensiun. Aku hanya ingin berterima kasih kepada kalian semua, terutama karena mengikutiku dalam kekonyolan yang disebut selebrasi (Siu) itu. Sumpah, awalnya itu hanya taruhan dengan Marcelo. Aku pikir orang-orang dewasa tidak akan melompat ke udara, berputar, dan berteriak, tapi apa yang kalian lakukan? Kalian menirukanku." 

Teks satir itu menambahkan: "Terima kasih juga karena kalian membiarkanku mengeksekusi semua tendangan bebas, meski yang terakhir masuk ke gawang 5 tahun lalu. Dan terima kasih karena tidak ada yang tertawa ketika aku menaikkan celana pendekku setinggi mungkin, sampai hampir memperlihatkan kedua ginjalku. Ini sebuah kehormatan bagiku. Jagalah rekor-rekorku." 

Ronaldo mengakhiri perjalanan karier yang membentang selama 23 tahun sejak penampilan perdananya bersama Portugal, yang selama itu ia menjalani 234 pertandingan dan mencetak 146 gol, serta meraih tiga gelar, yang paling menonjol adalah Piala Eropa 2016, di samping dua gelar UEFA Nations League.

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