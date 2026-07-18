Teriakan ketakutan memenuhi tempat itu!.. Badai mengerikan mengacaukan persiapan Spanyol dan Argentina menjelang final

Badai petir hebat yang melanda negara bagian New Jersey, Amerika Serikat, pada Sabtu malam, membatalkan sesi latihan terakhir tim nasional Spanyol dan Argentina beberapa jam menjelang final Piala Dunia yang dinantikan besok, Minggu, dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengancam persiapan kedua tim menjelang pertandingan penentu tersebut.

Federasi Sepak Bola Spanyol secara resmi mengumumkan penangguhan sesi latihan “La Roja” di lapangan latihan Melanie Lynn, dengan menjelaskan: “Sesi latihan ditangguhkan sesuai dengan protokol keselamatan terkait badai di Amerika Serikat. Para pemain saat ini sedang menjalani sesi pemanasan di fasilitas tertutup.”

Pusat latihan Red Bull New York, tempat sesi latihan seharusnya digelar, pun menjadi kacau ketika staf FIFA berteriak hanya 12 menit sebelum jadwal latihan dimulai: “Semua orang harus berlindung. Wartawan harus kembali ke tempat yang telah ditentukan,” setelah peringatan resmi tentang badai petir diterima.

Sesuai protokol cuaca Amerika Serikat, sesi latihan ditunda minimal 30 menit—waktu tunggu wajib sebelum melanjutkan aktivitas di luar ruangan—namun karena badai terus berlanjut, pihak berwenang terpaksa membatalkan sesi tersebut sepenuhnya.

Tepat pukul 11.30 pagi waktu setempat, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengumumkan satu-satunya slot waktu yang tersedia dari pukul 12.15 siang hingga pukul 1.00 siang, namun beberapa menit kemudian sesi latihan tersebut secara resmi dibatalkan secara permanen.

Ini bukan kali pertama tim nasional Spanyol menghadapi situasi seperti ini selama turnamen, karena mereka sebelumnya juga mengalami kondisi serupa di kota Chattanooga, yang mencerminkan tantangan cuaca yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan Piala Dunia di Amerika Serikat.

Sementara itu, tim nasional Argentina terpaksa tetap berada di dalam pusat latihan Red Bull di New Jersey, sambil menunggu kondisi cuaca membaik setelah terjadi badai petir yang disertai sambaran petir yang dahsyat.

Sebuah foto menakjubkan dari sambaran petir yang ditangkis oleh penangkal petir di pusat latihan tersebut berhasil diabadikan, menggambarkan betapa berbahayanya kondisi cuaca yang memaksa kedua tim untuk tetap berada di dalam ruangan.

Nasib sesi latihan Argentina masih belum jelas hingga saat ini, padahal kedua tim membutuhkan persiapan yang optimal untuk final bersejarah yang dinantikan oleh jutaan penggemar di seluruh dunia pada Minggu malam besok.