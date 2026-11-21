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Tribune kehormatan Stadion "Riyadh Air Metropolitano" menjadi saksi sebuah situasi yang berubah menjadi lelucon dalam laga Atletico Madrid kontra Barcelona yang digelar pada 8 November lalu.

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Satu episode program "Barça Reservat" di Catalunya Ràdio mengungkap bahwa Alejandro Echevarría, mantan ipar Presiden Joan Laporta yang kini menjadi penasihat dekatnya, menegur sejumlah direktur yang mendampingi tim dengan cara yang buruk saat jeda pertandingan.

Teguran Echevarría kepada para direktur itu dipicu oleh cara antusias mereka menyambut Mateu Alemany, direktur olahraga Atletico Madrid saat ini.

Alemany menjabat sebagai penanggung jawab komite olahraga Barcelona selama dua setengah tahun antara 2021 dan 2023, sebelum mengakhiri hubungannya dengan klub secara mendadak dan pergi lewat pintu belakang, setelah tidak memungkinkan baginya bekerja dalam duet manajerial bersama Deco.

Proses kepergian Alemany sangat mengejutkan dan diwarnai saling kritik serta perselisihan yang nyata, yang mencapai puncaknya lewat upaya gagal Barcelona merekrut penyerang Argentina Julián Álvarez pada musim panas lalu.

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Ketegangan di tribune kehormatan yang ditempati rombongan Catalan mencapai titik tinggi, sehingga Enric Masip terpaksa turun tangan untuk menenangkan suasana dan meminta Echevarría meredakan tegurannya.

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Masalah itu akhirnya ditutup lewat campur tangan Joan Laporta sendiri, dengan satu kata tegas: "Cukup!"

Tekanan terhadap para direktur pendamping tidak berhenti di situ. Dalam penerbangan pulang, Echevarría memaksa mereka pindah beberapa baris ke belakang, dengan dalih bahwa dirinya harus duduk tepat di belakang presiden.

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Program tersebut juga mengungkap bahwa ini bukan kali pertama ketegangan menyelimuti sejumlah direktur, yang merasa sangat terpinggirkan saat bepergian bersama tim.

Bahkan, beberapa direktur sempat ditolak ikut bepergian bersama tim dalam sejumlah perjalanan, meski mereka menanggung sendiri biaya tiket pesawat. Krisis ini dijadwalkan untuk dibahas dalam rapat dewan direksi berikutnya.

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Alejandro Echevarría merupakan salah satu figur paling berpengaruh di lingkaran Joan Laporta selama bertahun-tahun, meski tidak memegang jabatan resmi dalam struktur manajemen Barcelona. Ia adalah saudara laki-laki mantan istri sang presiden, Constanza Echevarría, dan sudah dekat dengan Laporta selama periode pertama kepresidenannya di klub pada 2003 hingga 2010. Di kalangan Catalan, ia dikenal dengan julukan "penasihat istana" karena pengaruh besarnya dalam pengambilan keputusan di balik layar.