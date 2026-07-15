Terganggu oleh pertanyaan seorang jurnalis... Sharqi: Kami mengalahkan diri sendiri... Kami tidak kalah dari Spanyol atau karena keputusan wasit

Ryan Sharqi, bintang tim nasional Prancis, meluapkan kemarahannya akibat pertanyaan seorang jurnalis, setelah kekalahan (2-0) dari Spanyol, kemarin Selasa, di semifinal Piala Dunia 2026.

Ryan Sharqi ditanya setelah pertandingan mengenai kondisi psikologis Lucas Deny, bek kiri Les Bleus, saat jeda babak pertama, dan ia menjawab dengan kesal: “Apa yang kalian pikir akan saya katakan kepada kalian? Apakah dia menangis, dan kami mendorong kepalanya? Tidak. Hal-hal seperti ini terjadi dalam pertandingan, begitulah sepak bola.”

Dini melakukan pelanggaran terhadap bintang Spanyol, Lamine Yamal, yang berujung pada penalti, yang kemudian dieksekusi oleh La Roja untuk mencetak gol pertama mereka, sehingga berhasil menguasai jalannya pertandingan secara keseluruhan.

Sharqi menambahkan dalam pernyataan yang dilansir oleh jaringan “RMC Sport”: “Kita harus mendukungnya dan menjadikannya bagian dari tim; kita semua bersatu padu. Bahkan saat jeda babak pertama, kita semua bersatu padu.”

Ia melanjutkan: “Kami tahu bahwa gol kedua akan menjadi penentu, karena dalam pertandingan seperti ini, ketika skor 1-1, bertahan menjadi sangat sulit. Namun, ketika skor 2-0, situasinya benar-benar berbeda. Kekecewaan ini sangat besar.”

Ryan Sharqi masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-72 saat melawan Spanyol ketika skor sudah 2-0, dan seorang jurnalis di zona campuran bertanya kepadanya: “Apakah secara pribadi Anda lebih suka masuk lebih awal?” Pemain Manchester City itu menjawab: “Bagaimana menurut Anda?”

Sharqi mengakui dalam pernyataannya, “Ini kekecewaan yang sangat besar… karena hari ini kami kalah dari diri kami sendiri. Kami tidak kalah dari wasit, dan bukan dari Spanyol, melainkan dari diri kami sendiri.”

Dia menambahkan: “Kita semua tahu bahwa kita adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Satu-satunya tim yang mampu menyingkirkan kita adalah diri kita sendiri. Dan itulah yang terjadi hari ini. Kita dikalahkan secara teknis, taktis, dan dalam duel-duel fisik. Ini benar-benar kekecewaan yang sangat besar.”



