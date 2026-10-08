Klub Al Nassr berhasil mempertahankan 4 bakat dari para bintang andalannya di berbagai kelompok usia, selain merekrut sejumlah pemain baru.

Melalui akun resminya di platform "X", Al Nassr merilis sebuah cuitan yang mengumumkan perpanjangan kontrak masing-masing Abdulrahman Al Anzi, Youssef Al Tahan, Fawaz Al Mashhour, dan Abdulrahman Sufyani.

Sufyani dianggap sebagai nama paling menonjol di antara keempat pemain ini, mengingat Al Hilal telah berupaya merekrutnya sebanyak dua kali. Upaya pertama terjadi saat ia masih menjadi pemain klub Al Kawkab, sebelum Al Nassr berhasil mendatangkannya pada Januari 2023.

Dua tahun berselang, Al Hilal kembali berusaha menggaet Sufyani setelah ia memasuki masa bebas transfer bersama Al Nassr, namun "Al Alami" berhasil mengatasi situasi tersebut dan memperpanjang kontrak bakat mudanya untuk periode tambahan.

Al Nassr memperpanjang kontrak Sufyani untuk kedua kalinya, terutama setelah penampilan gemilangnya bersama tim Al Nassr U-21 pada edisi lalu Liga Joy Elite.

Selain itu, Al Nassr merekrut pemain Tunisia, Yassine Salam, yang datang dari klub Al Ettifaq, guna memperkuat kelompok usianya pada periode mendatang.

Salam bukanlah satu-satunya pendatang baru, karena klub ibu kota tersebut juga mengumumkan perekrutan kiper Abdulhadi Al Alwan yang datang dari Al Fateh dengan status pinjaman hingga akhir musim ini.

"Al Alami" berupaya memperkuat skuadnya guna memperbaiki situasi di Liga Joy Elite (Liga Saudi U-21), di mana mereka tengah mengalami kesulitan serius sejak awal musim ini.

Al Nassr menempati peringkat keempat belas di klasemen dengan 6 poin, yang diraih dari dua kemenangan dan dua kekalahan, sehingga membuat mereka terancam gagal lolos ke babak perempat final di akhir musim.