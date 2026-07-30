Kondisi kemarahan di dalam kalangan sepak bola Eropa terus berlanjut akibat usulan Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" untuk merestrukturisasi pengelolaan turnamen-turnamennya, terutama Piala Dunia, setelah meningkatnya seruan dari suporter Inggris untuk memboikot Piala Dunia, di saat Asosiasi Sepak Bola Inggris memimpin sejumlah pergerakan di dalam Uni Sepak Bola Eropa "UEFA" untuk menghadapi proyek yang menimbulkan kekhawatiran luas terkait masa depan turnamen tersebut.

Sejumlah laporan media mengungkap bahwa UEFA bersiap menggelar pertemuan darurat untuk membahas usulan-usulan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional, Gianni Infantino, yang berkaitan dengan pembentukan perusahaan khusus untuk mengelola turnamen-turnamen FIFA, di tengah kemungkinan pengambilan sikap Eropa yang bersatu yang bisa sampai pada tingkat pemboikotan Piala Dunia.

Asosiasi Sepak Bola Inggris memimpin front penentang rencana tersebut, dengan menegaskan bahwa mereka merasa "sangat khawatir" akibat apa yang mereka gambarkan sebagai ketiadaan prosedur, tata kelola, dan transparansi dalam cara proyek itu diajukan, sementara tekanan terhadap FIFA semakin meningkat seiring melebarnya lingkaran penolakan di dalam Eropa.

Apa itu rencana FIFA?

Menurut usulan tersebut, FIFA berniat mendirikan perusahaan bernama "FIFA Forward Enterprise" yang akan menangani pengelolaan operasional turnamen-turnamen Federasi Sepak Bola Internasional, termasuk Piala Dunia putra dan putri serta Piala Dunia Antarklub, dengan FIFA mempertahankan saham mayoritas, sementara persentase yang berkisar antara 20 hingga 30% dari saham perusahaan ditawarkan kepada para investor, hal yang bisa menghasilkan miliaran dolar.

Proyek tersebut juga menetapkan pemberian kepada setiap asosiasi dari 211 asosiasi anggota FIFA sebuah saham yang nilainya diperkirakan sekitar 15 juta pound sterling, dengan kemungkinan untuk mempertahankannya atau menjualnya, di samping pemberian dana luar biasa sebesar 30 juta pound sterling untuk setiap asosiasi yang menyetujui rencana itu dalam tenggat waktu yang tidak melebihi 53 hari.

Laporan-laporan itu juga mengindikasikan bahwa Infantino berencana menggelar turnamen Piala Dunia setiap dua tahun sekali alih-alih empat tahun, dengan turnamen itu akan mencakup 64 tim nasional, hal yang memicu kritik tajam dari para suporter dan tokoh-tokoh terkemuka di dunia sepak bola.

Laporan-laporan tersebut juga menyebutkan bahwa pengusaha Amerika Joshua Kushner, saudara Jared Kushner menantu Presiden Amerika Donald Trump, termasuk di antara para investor potensial dalam proyek itu, hal yang menambah kontroversi seputar rencana tersebut.

"Ide konyol"

Surat kabar Inggris "The Sun" memantau sejumlah reaksi suporter Inggris, di mana suporter timnas Inggris, Simon Harris, yang bepergian mengikuti timnas di Amerika Serikat selama Piala Dunia, menunjukkan kemarahannya yang besar terhadap proyek tersebut, dengan mengatakan: "Ini akan menjadi akhir dari Piala Dunia. FIFA menghancurkan sepak bola dengan menjual jiwa permainan demi uang."

Ia menambahkan, "UEFA harus menarik negara-negaranya dari FIFA dan memboikot Piala Dunia mendatang, karena inilah satu-satunya cara untuk memaksa FIFA kembali ke akal sehatnya. Semuanya ini berkaitan dengan meraup lebih banyak uang untuk kepentingan FIFA dan Infantino."

Harris melanjutkan dengan mengkritik keterkaitan nama-nama yang dekat dengan Presiden Amerika Donald Trump dengan proyek itu: "Adanya hubungan keluarga Trump dengan pihak yang mungkin akan mengelola Piala Dunia membuat keadaan semakin buruk. Infantino harus dihentikan."

Dari sisinya, Steve Hartshorn, salah satu suporter terkemuka timnas Inggris yang menegaskan bahwa ia tidak pernah absen dari satu pertandingan pun timnas selama 14 tahun, mengatakan, "Infantino harus disingkirkan dari jabatannya. Ia bertindak seolah-olah tak tersentuh, dan UEFA harus berdiri melawannya. Asosiasi Sepak Bola Inggris juga sebaiknya membentuk sebuah sistem yang mengelola sepak bola dengan cara yang benar."

Ia menambahkan, "Menggelar Piala Dunia setiap dua tahun sekali dan dengan partisipasi 64 tim nasional akan menjadi ide yang benar-benar konyol, karena keistimewaan turnamen ini terletak pada penyelenggaraannya sekali setiap empat tahun."

Keserakahan FIFA

Adapun suporter Manchester City, Mike Andrews, yang juga menyertai timnas Inggris di Amerika Serikat, mengatakan, "FIFA merenggut Piala Dunia dari para suporter ketika membiarkan sebuah entitas komersial mengelola turnamen demi meraih lebih banyak keuntungan. Semua yang terjadi disebabkan oleh keserakahan FIFA."

Dalam konteks yang sama, mantan Presiden Asosiasi Sepak Bola Inggris dan mantan Presiden Manchester City, David Bernstein, mengkritik usulan-usulan tersebut, dengan menyerukan agar Inggris mundur dari Piala Dunia jika hal itu dilaksanakan, dan mengatakan, "Seluruh urusan ini mengerikan. Tampak seperti nepotisme dan pilih kasih, dan terus terang tercium bau korupsi darinya."

Dari sisinya, Asosiasi Sepak Bola Inggris menegaskan bahwa mereka tidak mengetahui usulan tersebut sebelum beredar, dan mengatakan dalam sebuah pernyataan resmi, "Kami sama sekali tidak mengetahui usulan ini, dan kami tidak memiliki rincian yang substansial mengenainya. Berdasarkan informasi terbatas yang tersedia, kami merasa sangat khawatir terhadap ketiadaan prosedur dan tata kelola yang telah membawa proyek ini ke tahap ini. Dan ketika FIFA menyajikan usulan tersebut secara lengkap dan transparan sebagaimana yang dijanjikan, kami akan mengumumkan sikap kami."

Sementara itu, Uni Sepak Bola Eropa melontarkan kritik pedas terhadap proyek tersebut, dengan menilai bahwa FIFA berupaya menggunakan sepak bola "untuk memperkaya diri sendiri dan teman-temannya", sementara laporan-laporan mengutip seorang sumber di dalam UEFA yang mengatakan: "Ada kadar kemarahan yang besar terhadap rencana ini, karena masa depan sepak bola dipertaruhkan."

Meski wilayah penentangan semakin meluas, hingga kini belum tercapai konsensus Eropa yang menyeluruh, setelah Presiden Asosiasi Sepak Bola Ceko, David Trunda, menilai bahwa usulan-usulan tersebut bisa membawa "dampak positif", sementara Konfederasi CONCACAF dan Konfederasi Sepak Bola Asia menyatakan ketidakpuasan mereka akibat tidak dilibatkan dalam konsultasi sebelum proyek itu diajukan.