Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iraq-Faces-UAE-In-BasraAFP
Diterjemahkan oleh

Terburuk sepanjang sejarah: timnas Inggris mengejutkan pelatih UEA sebelum laga melawan Oman

Z. Dalic
UAE vs Oman
UAE
Oman
Gulf Cup
Croatia vs England
Croatia
England
UEFA Nations League A
Kroasia
Uni Emirat Arab
Oman
Inggris

Apa yang terjadi?

Pelatih kepala timnas Uni Emirat Arab, Zlatko Dalic asal Kroasia, menerima kabar menyedihkan menjelang laga melawan timnas Oman di turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Timnas Uni Emirat Arab akan menghadapi timnas Oman, hari Sabtu ini, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al-Faisal di Jeddah, pada babak semifinal turnamen Teluk tersebut.

Sekitar setengah jam sebelum pertandingan dimulai, usai sudah sebuah laga sengit di UEFA Nations League, yang dimenangkan timnas Inggris atas timnas Kroasia dengan skor 7-0, pada pekan ketiga persaingan Grup Ketiga.

Menurut jaringan "Stats Foot", kekalahan telak itu menjadi yang terburuk dalam sejarah timnas Kroasia.

Kekalahan telak itu terjadi hanya 3 bulan setelah Dalic meninggalkan kursi kepelatihan timnas Kroasia, di mana ia digantikan oleh rekan senegaranya, Slaven Bilic, sementara ia sendiri pindah untuk menangani timnas Uni Emirat Arab.

Timnas Kroasia menikmati era emas bersama Dalic, yang memimpin mereka selama 9 tahun, sejak 2017, dan membawa mereka meraih peringkat kedua di Piala Dunia 2018 di Rusia, serta peringkat ketiga di Piala Dunia 2022 di Qatar.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google