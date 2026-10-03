Pelatih kepala timnas Uni Emirat Arab, Zlatko Dalic asal Kroasia, menerima kabar menyedihkan menjelang laga melawan timnas Oman di turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Timnas Uni Emirat Arab akan menghadapi timnas Oman, hari Sabtu ini, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al-Faisal di Jeddah, pada babak semifinal turnamen Teluk tersebut.

Sekitar setengah jam sebelum pertandingan dimulai, usai sudah sebuah laga sengit di UEFA Nations League, yang dimenangkan timnas Inggris atas timnas Kroasia dengan skor 7-0, pada pekan ketiga persaingan Grup Ketiga.

Menurut jaringan "Stats Foot", kekalahan telak itu menjadi yang terburuk dalam sejarah timnas Kroasia.

Kekalahan telak itu terjadi hanya 3 bulan setelah Dalic meninggalkan kursi kepelatihan timnas Kroasia, di mana ia digantikan oleh rekan senegaranya, Slaven Bilic, sementara ia sendiri pindah untuk menangani timnas Uni Emirat Arab.

Timnas Kroasia menikmati era emas bersama Dalic, yang memimpin mereka selama 9 tahun, sejak 2017, dan membawa mereka meraih peringkat kedua di Piala Dunia 2018 di Rusia, serta peringkat ketiga di Piala Dunia 2022 di Qatar.