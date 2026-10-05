Sebuah laporan media pada hari Senin ini membahas penampilan buruk Vinicius Junior, pemain Real Madrid, bersama timnas Brasil pada periode jeda internasional saat ini.

Vinicius tidak tampil bagus musim ini bersama Real Madrid, sehingga menuai kritik keras, dan hal itu berlanjut bersama Brasil.

Surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa perjalanan Vinicius Junior bersama timnas Brasil berakhir dengan cara yang tidak baik.

Pada pertandingan ketiganya, Ancelotti secara praktis mengakhiri perjalanannya pada periode jeda saat ini dengan menggantinya di antara dua babak dalam keadaan tertinggal 0-2 dari India.

Namun bahkan dalam pertandingan ini, pemain Brasil yang pernah disaksikan Carletto menampilkan sisi terbaiknya sebagai pemain nomor 7 Real Madrid, dan Mourinho sendiri, tidak memberikan apa yang diharapkan.

Dengan demikian, Vinicius mengakhiri periode jeda internasional yang panjang hanya dengan satu gol dalam tiga pertandingan.

Ia gagal mencetak gol pada pertandingan pertama melawan Australia, yang berakhir dengan hasil imbang dramatis 1-1, dan pada pertandingan kedua, timnas Brasil meraih kemenangan nyaman, dengan pemain Brasil itu mencetak satu-satunya golnya selama periode jeda.

Lalu datang pertandingan ketiga, di mana ia melepaskan tiga tembakan tepat sasaran, tetapi menampilkan penampilan yang agak pucat, sejalan dengan levelnya bersama Real Madrid pada sepertiga awal musim. Hal yang patut dihargai darinya adalah bahwa ia terus mencoba, dan sebagian besar jalannya pertandingan berlangsung dari sisi sayapnya, tetapi ia kembali kekurangan sentuhan akhir dan ketajaman di penghujung pertandingan.

Kenyataannya, Ancelotti menegaskan sebuah fakta yang sebenarnya sudah diperhatikan Mourinho. Pelatih asal Italia itu berkomentar dalam konferensi pers selama tiga pertandingan tersebut, "Dia sedang tidak dalam kondisi terbaiknya".

Mantan pelatih Real Madrid itu mengenal pemain Brasil tersebut lebih dari siapa pun, dan kepercayaannya kepadanya tetap kuat karena ia bermain sebagai starter dalam tiga pertandingan.

Pada pertandingan pertama, ia bermain selama 65 menit, pada pertandingan kedua selama 85 menit, dan pada pertandingan ketiga, ia bermain satu babak.

Jadi, ia harus menambahkan tiga pertandingan lagi ke dalam catatannya musim ini dan satu gol tambahan ke dalam total golnya bersama Real Madrid.

Ini merupakan awal terburuknya sejak bergabung dengan klub Kerajaan tersebut. Ironisnya, periode terbaiknya pada musim lalu bertepatan dengan cedera Mbappe, yang menimbulkan kontroversi luas dan mendorongnya untuk meminta pendapat medis kedua.

Tugas Mourinho adalah menggali sisi terbaik dari pemain Brasil itu, yang perpanjangan kontraknya tidak diiringi dengan level terbaiknya. Ia mencetak satu gol dan satu assist dalam delapan pertandingan, dengan rata-rata satu gol setiap 600 menit bermain.

Satu-satunya golnya datang ke gawang Real Sociedad di kandang sendiri pada pekan kedua Liga Spanyol.

Pada pertandingan melawan India, Vinicius kembali terlihat lesu, sebagaimana yang terjadi pada dua pertandingan sebelumnya dan selama periode awal di bawah arahan Mourinho.

Secara keseluruhan itu merupakan penampilan yang mengecewakan, di mana Vinicius nyaris tak terlihat. Pada pertandingan pertama, ia gagal menuntaskan satu pun dribel yang sukses, kehilangan bola sebanyak tiga kali, dan hanya melepaskan dua tembakan tepat sasaran.

Pada pertandingan kedua, ia hanya melepaskan satu tembakan tepat sasaran selama lebih dari 80 menit, dan persentase keberhasilan dribelnya hanya mencapai 30%. Adapun pada hari Sabtu, ia melepaskan tiga tembakan tepat sasaran.

Di Real Madrid, ada kepercayaan penuh terhadap Vinicius, tetapi pertandingan derbi menunjukkan bahwa Mourinho tidak akan mempertahankannya di dalam susunan utama tanpa syarat.

Diomande bersaing untuk tempat di susunan utama, meskipun ia tidak harus bermain menggantikan pemain Brasil itu; dan pemain-pemain lain mungkin bisa dikorbankan. Namun pelatih justru memasukkannya dari bangku cadangan pada menit ke-54, sementara Mbappe tetap menjadi pemain pengganti terakhir.

Jelas bahwa Real Madrid membutuhkan Vinicius dalam kondisi terbaiknya untuk menghindari semakin tertinggal lebih jauh dalam klasemen Liga Spanyol sejak dini.

Stadion Camp Nou selalu menyaksikan kecemerlangan sang pemain sayap ini, dan situasi saat ini menuntut hal itu lebih dari sebelumnya. Tim saat ini tertinggal enam poin dari Barcelona yang memimpin klasemen, sehingga pertandingan 25 Oktober melawan Barca sangat menentukan.

Hal ini tidak hanya terbatas pada upaya Real Madrid untuk mengejar ketertinggalan, karena sang pemain sendiri juga bertekad untuk itu.

Sehari setelah El Clasico, London akan mengumumkan pemenang baru Ballon d'Or. Dua tahun lalu, pemain Brasil itu secara mengejutkan absen dari penghargaan yang jatuh ke tangan Rodri.

Dan kini, ia bahkan tidak lagi termasuk di antara kandidat yang paling diunggulkan. Vinicius juga perlu memulihkan levelnya di Stadion Santiago Bernabeu, di mana para pendukung telah mengirimkan banyak pesan kepadanya yang mendorongnya untuk memulihkan kejayaannya di masa lalu.