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Terburuk di Eropa: Roma Perdalam Luka Manchester United dengan Rekor Bersejarah

Manchester United vs Roma
Manchester United
Roma
Champions League
Inggris
Italia

Apa yang Terjadi dengan Manchester United?

Tim Roma memperdalam luka tuan rumah Manchester United dengan rekor yang merupakan terburuk dalam sejarah penampilan Manchester United di berbagai turnamen Eropa.

Roma bertandang ke markas Manchester United, Selasa malam, di Stadion Old Trafford, pada pekan keempat fase liga turnamen Liga Champions Eropa.

Setelah hanya berjalan 17 menit, tim ibu kota Italia itu mendapati diri mereka unggul dua gol tanpa balas, di mana pemain Argentina Matías Soulé mencetak gol pertama pada menit ke-11, melalui tendangan kaki kiri yang istimewa, setelah berhasil melepaskan diri berhadapan dengan kiper Senne Lammens.

Pemain Belanda Donyell Malen menambah gol kedua untuk Roma pada menit ke-17 pertandingan, melalui tendangan penalti yang ia eksekusi dengan cemerlang ke gawang kiper Belgia tersebut.

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Menurut jaringan statistik "Opta", ini merupakan kali tercepat bagi tim tamu mana pun di Stadion Old Trafford untuk berhasil mencetak dua gol ke gawang Manchester United dalam sejarah Manchester United di turnamen-turnamen Eropa.

Perlu diingat bahwa Manchester United mengalami kesulitan besar belakangan ini, bahkan mereka tidak meraih satu pun kemenangan dalam 9 pertandingan terakhir sebelum menghadapi Roma, di mana mereka mengalami kekalahan dalam 6 kesempatan, berbanding 3 hasil imbang.

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