Kapten timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, memulai mimpinya untuk meraih gelar UEFA Nations League untuk ketiga kalinya dengan cara terburuk yang mungkin terjadi, setelah menjadi pemain terburuk dalam pertandingan "Brasil Eropa" melawan Wales.

Timnas Portugal menang atas Wales dengan skor 1-0, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim, Kamis, pada matchday pertama fase grup turnamen UEFA Nations League 2027.

Joao Felix, bintang Al Nassr Saudi, mencetak satu-satunya gol timnas Portugal, dalam pertandingan pertamanya di bawah kepemimpinan pelatih Jorge Jesus yang mengambil alih tanggung jawab menggantikan pelatih asal Spanyol Roberto Martinez.

Sebaliknya, Ronaldo tampil buruk, di mana ia menjadi pemain dengan penilaian terburuk di kedua tim, dengan rating 5,8 dari 10, sebagaimana diungkapkan oleh situs statistik "SofaScore".

Sepanjang 67 menit, Ronaldo melepaskan 7 tembakan, hanya 2 di antaranya yang tepat sasaran, menyia-nyiakan satu peluang berbahaya, terjebak offside sebanyak 3 kali, dan tidak mencetak gol meskipun expected goals-nya mencapai 1,32.

Bintang Al Nassr itu mencoba melewati lawan satu kali dan gagal, kehilangan penguasaan bola dalam 5 kesempatan, dilanggar satu kali, serta melepaskan 17 umpan dengan 14 di antaranya berhasil, dengan akurasi 82%.

Penampilan Ronaldo yang biasa-biasa saja bertolak belakang dengan pernyataannya sebelum menghadapi Wales, di mana ia menegaskan keinginannya untuk membawa timnas Portugal meraih gelar UEFA Nations League untuk ketiga kalinya, setelah melakukannya pada 2019 dan 2025.

Perlu diingat bahwa Ronaldo sempat mencetak gol ke gawang Wales, namun dianulir karena ia terjebak offside sebelum mencetak gol.