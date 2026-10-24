Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, akan menjalani El Clasico esok melawan Barcelona di Stadion Camp Nou, dengan harapan tidak mengulang mimpi buruk pertandingan pertamanya melawan klub Catalan tersebut sebagai pelatih Los Blancos, ketika ia menelan kekalahan telak yang saat itu ia gambarkan sebagai "yang terburuk dalam kariernya".

Awal perjalanan Jose Mourinho di El Clasico tidak berjalan seperti yang ia harapkan, karena ia menerima kekalahan dari Barcelona dengan skor 5-0 di Stadion Camp Nou, pada 29 November 2010, dalam pekan ke-13 Liga Spanyol, dalam sebuah pertandingan yang mengungkap besarnya tantangan yang ia hadapi untuk bersaing dengan tim besutan Pep Guardiola.

Real Madrid memasuki pertandingan tersebut tanpa kekalahan dalam 12 pekan pertama liga, dan Mourinho juga belum kalah dalam satu pun pertandingan resmi bersama Los Merengues sejak ia mengemban tugas pada musim panas 2010.

Baca Juga

Lewat Angka: Zalzouli Memuncaki Daftar Elite di Liga Champions

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Mbappe Memuncaki Tim Terbaik Liga Champions Eropa, Pemain Barcelona Absen Total

Namun Barcelona memaksakan keunggulannya di El Clasico sejak dini, ketika Xavi Hernandez membuka keunggulan pada menit ke-10, sebelum Pedro Rodriguez menambah gol kedua pada menit ke-18, sehingga tuan rumah mengakhiri babak pertama dengan unggul dua gol tanpa balas.

Memasuki awal babak kedua, Mourinho melakukan pergantian pertamanya dengan memasukkan Lassana Diarra menggantikan Mesut Ozil, tetapi perubahan itu tidak menghentikan keunggulan Catalan, karena David Villa mencetak dua gol beruntun pada menit ke-55 dan ke-58, memanfaatkan dua umpan matang dari Lionel Messi, sebelum Jeffren Suarez menutup lima gol tersebut pada menit pertama waktu tambahan.

Statistik pertandingan menunjukkan besarnya perbedaan antara dua raksasa itu; Barcelona menguasai bola sebanyak 66% berbanding 34% untuk Real Madrid, dan melepaskan 15 tembakan berbanding hanya 5 tembakan untuk Los Blancos, serta mengarahkan 6 bola tepat ke arah gawang, berbanding dua tembakan untuk Real Madrid.

Keadaan semakin memburuk bagi Los Merengues pada menit-menit akhir pertandingan, setelah Sergio Ramos diusir keluar akibat pelanggarannya terhadap Carles Puyol.

Usai pertandingan, Mourinho mengakui keunggulan Barcelona, dan menggambarkan kekalahan itu sebagai yang terburuk dalam karier kepelatihannya saat itu, menegaskan bahwa timnya bermain sangat buruk, sementara lawan menampilkan performa yang luar biasa.



