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Gary Neville yakin Arsenal akan dengan mudah mempertahankan gelar Liga Primer setelah para pesaing terdekatnya kehilangan poin penting pada akhir pekan. Mantan bek sayap itu juga menyebut situasi Manchester United saat ini “memalukan” setelah kekalahan telak dari Liverpool membuat mereka terpuruk di zona degradasi.

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Arsenal kuasai persaingan gelar

Arsenal kini memegang kendali kuat dalam persaingan gelar Liga Primer. Tim asuhan Mikel Arteta unggul enam poin di puncak klasemen setelah bermain imbang 2-2 melawan Newcastle . Kekecewaan akibat kehilangan poin di St James' Park sedikit terobati karena para pesaing terdekat mereka juga tersandung.

Brighton yang berada di posisi kedua secara mengejutkan kalah 0-2 dari Hull City, sementara Manchester City hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Fulham . Satu-satunya tim besar tradisional yang memangkas jarak adalah Liverpool. Mereka meraih kemenangan telak 4-0 atas Manchester United di Anfield.

Neville sampaikan prediksi berani soal Liga Primer

Neville memperkirakan Arsenal akan mempertahankan trofi yang mereka raih musim lalu setelah penantian 22 tahun. Pengamat sepakbola itu menilai Arsenal tampil di level yang sama sekali berbeda dibandingkan para pesaingnya.

“Melihat enam besar Liga Primer saat ini, Arsenal jelas merupakan tim yang paling menonjol dan akan menjuarai liga dengan mudah,” kata Neville dalam podcast Sky Sports miliknya. “Namun, untuk tim-tim lain yang biasanya berada di lima atau enam besar, sudah lama kondisinya tidak seburuk ini, bukan? Mereka benar-benar kesulitan.

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“Liverpool memang sedikit lebih baik hari ini, tetapi Chelsea kesulitan, Tottenham kesulitan. Manchester United kesulitan, sementara Manchester City saat ini tampak merosot drastis dibandingkan standar yang mereka tetapkan di bawah Pep Guardiola. Jadi, ini masa yang sangat menarik ketika tim-tim lain mulai muncul dan persaingan menjadi jauh lebih ketat. Liga musim ini sangat aneh.”

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United capai titik terendah baru

Ketika Arsenal berada di papan atas, United justru merosot ke posisi ke-19 di Liga Primer. Tim tersebut menjalani awal yang menyedihkan di bawah manajer baru Mauricio Pochettino , kalah telak dari Liverpool setelah Leny Yoro menerima kartu merah dalam sepuluh menit pertama. Neville memberikan penilaian tajam terhadap kondisi mantan klubnya itu.

“Saya tidak yakin mereka sedang berjuang menghindari degradasi,” ujar Neville. “Mereka berada di posisi kedua dari bawah, tetapi saya rasa mereka akan keluar dari situasi ini dan mulai naik di klasemen.

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“Ini sungguh memalukan. Situasinya benar-benar menyedihkan dan melelahkan menyaksikan mereka. Ini adalah Manchester United terburuk dalam 53 tahun.”

Apa selanjutnya?

Manchester United harus segera menemukan cara untuk bangkit dan keluar dari tiga posisi terbawah. Sementara itu, Arsenal akan berupaya memperlebar keunggulan di puncak klasemen dalam pertandingan-pertandingan Liga Primer mendatang.