Dalam sebuah peristiwa aneh yang mengungkap besarnya keretakan yang terjadi di dalam tim nasional Belgia, kiper raksasa Thibaut Courtois meledakkan kejutan besar, dengan mengumumkan bahwa ia secara nyata dikeluarkan dari grup khusus para pemain timnas di aplikasi "WhatsApp".

Courtois merupakan salah satu kiper terbaik dalam sejarah sepak bola, dan perjalanan legendarisnya bersama Real Madrid adalah bukti terbaik untuk itu. Namun sebaliknya, ia tidak mampu mengulangi kesuksesan yang sama dengan kostum Belgia, di mana ia mengalami periode naik turun dan benturan yang panjang.

Setelah krisis terkenal yang mencuat antara dirinya dan pelatih sebelumnya Domenico Tedesco, yang mendorongnya untuk menjauh, kiper Real Madrid itu tidak pensiun dari permainan internasional secara permanen, tetapi ia mengumumkan keputusan tegas setelah Piala Dunia, bahwa ia tidak akan kembali tampil di UEFA Nations League kecuali dalam situasi darurat ekstrem, jika pelatih baru terpaksa memanggilnya karena cedera.

Courtois mengatakan, dalam sebuah wawancara dengan platform DAZN yang dikutip oleh "Mundo Deportivo": "Saya dikeluarkan dari grup WhatsApp khusus para pemain. Grup ini diperuntukkan bagi pertukaran informasi, seperti jadwal latihan. Saya menerima beberapa pesan dari waktu ke waktu, tetapi tidak banyak".

Meski pengakuan itu terasa pahit, Courtois tampak berdamai dengan dirinya sendiri dan konsisten dengan konsekuensi keputusannya, serta menyadari bahwa hal itu mungkin telah merenggut posisinya sebagai kiper utama timnas Belgia.

Ia menambahkan dengan nada penuh rasa hormat terhadap pengalaman baru tersebut: "Semua orang benar-benar puas setelah pemusatan latihan pertama bersama Van Bommel. Tim sedang berjalan di jalur yang benar, begitu pula pelatihnya. Tim ini memiliki masa depan yang cemerlang".

Courtois menyampaikan pesan kuat yang membantah sifat arogan yang lama melekat padanya, dengan menegaskan bahwa ia tidak pernah bersikap dengan logika bintang tunggal, di mana ia mengatakan: "Saya tidak pernah bergabung dengan timnas sambil berasumsi bahwa saya akan bermain secara otomatis".

Courtois menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Saya tahu kemampuan saya dan saya tahu bahwa saya bisa menjadi pemain penting bagi tim. Jika pelatih lebih memilih Lammens, Vandevoordt, atau Pinders, maka tidak masalah. Hal itu sama sekali tidak mengganggu saya".



