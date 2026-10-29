Penghargaan Ballon d'Or memperbaiki hubungan tegang yang sempat terjalin antara Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr Arab Saudi, dan para pejabat timnas Portugal selama periode belakangan ini.

Majalah Prancis "France Football" mengumumkan pada hari Rabu kemarin penobatan Ronaldo dengan penghargaan "BOAT", sebagai pemain terbaik dalam sejarah para peraih Ballon d'Or, berkat kemenangannya atas penghargaan itu pada tahun 2008 bersama Manchester United.

Bintang Portugal itu mengungguli rival Argentina-nya, Lionel Messi, melalui pemungutan suara, di mana sang "Kutu" berada di posisi kedua berkat Ballon d'Or yang diraihnya pada tahun 2012 bersama Barcelona.

Penobatan Ronaldo dengan penghargaan tersebut mendorong akun resmi timnas Portugal di situs "X" untuk mengucapkan selamat kepadanya, dengan menulis: "Dari 2008 hingga selamanya, Ballon d'Or terbaik sepanjang sejarah adalah milik Portugal, selamat wahai kapten".

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Ucapan selamat itu kini menjadi semacam jembatan penghubung baru antara Ronaldo dan timnas Portugal, sejak krisis yang terjadi selama jeda internasional lalu, akibat ketidakikutsertaannya dalam pertandingan melawan Norwegia di ajang UEFA Nations League.

Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal sebelum pertandingan melawan Denmark, sehingga federasi sepak bola kemudian memutuskan untuk menjatuhkan hukuman larangan bermain selama 30 hari, yang berakhir sebelum jeda internasional mendatang, disertai denda sebesar 255 euro.

Jorge Jesus, pelatih kepala timnas Portugal, juga memutuskan untuk memasukkan "Roket Madeira" ke dalam daftar awal yang diperluas untuk tampil pada jeda internasional di bulan November mendatang.

Ronaldo dianggap sebagai pemain paling menonjol dalam sejarah timnas Portugal, di mana ia berkontribusi dalam penobatan 3 gelar, yaitu Piala Eropa 2016, serta UEFA Nations League 2019 dan 2025, selain menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas.