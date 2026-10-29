Melalui situs resmi Ballon d'Or, para penggemar bisa memilih dari seluruh peraih penghargaan bergengsi itu yang pernah memenanginya lebih dari sekali: kemenangan Ballon d'Or pada tahun berapa yang paling berarti bagi mereka.

Hasil pemungutan suara yang diumumkan pada Rabu malam menempatkan Ronaldo di posisi teratas. Tepatnya, para pemilih memilih kemenangan Ballon d'Or Ronaldo pada 2008 sebagai B.O.A.T., atau Best of All Time.

Pada 2008, Ronaldo yang saat itu berusia 23 tahun meraih Ballon d'Or untuk pertama kalinya. Ketika masih membela Manchester United, ia baru saja menjalani musim 2007/08 yang luar biasa: Ronaldo tidak hanya menjuarai liga Inggris bersama Setan Merah, tetapi juga memenangi Liga Champions untuk pertama kalinya dalam kariernya. Ia mencatatkan 42 gol dan sembilan assist di semua kompetisi serta menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Primer dan Liga Champions.

Ballon d'Or terbaik sepanjang masa: Ronaldo dan Messi mengisi 12 posisi teratas

Berkat kemenangan Ballon d'Or pada 2008, yang pertama dari total lima gelarnya, CR7 mengungguli mantan rival abadinya, Lionel Messi, dalam pemungutan suara penggemar itu. Pemain Argentina tersebut menempati posisi kedua berkat kemenangannya pada 2012, disusul Cristiano Ronaldo di posisi ketiga lewat kemenangannya pada 2017. Messi dan CR7 bahkan menguasai 12 posisi teratas dalam daftar tersebut. Pemain pertama selain keduanya adalah Ronaldo Nazario, yang berada di posisi ke-13 berkat kemenangan Ballon d'Or pada 2002.

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Ronaldo, yang sejak awal 2023 bermain untuk Al-Nassr di Arab Saudi, kini berupaya mencapai angka 1.000 gol sepanjang kariernya. Bintang penyerang berusia 41 tahun itu saat ini telah mencetak 982 gol, sehingga ia tidak jauh lagi dari angka tersebut.

Sementara itu, Messi, yang pada musim panas membawa Argentina ke final Piala Dunia, bahkan kembali bersaing di papan atas dalam pemilihan Ballon d'Or tahun ini. Pemain Inter Miami berusia 39 tahun itu menempati posisi kelima, di belakang Rodri, Lamine Yamal, Kylian Mbappe, dan peraih penghargaan terbaru, Harry Kane.