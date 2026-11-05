Klub Bayern Munich secara resmi mengumumkan pada Kamis pagi ini perpanjangan kontrak penyerang Inggrisnya, Harry Kane, yang baru saja meraih penghargaan Ballon d'Or sebagai pemain terbaik dunia tahun 2026, sehingga akan tetap bersama tim hingga Juni 2029, dan dengan demikian mengakhiri spekulasi mengenai masa depannya.

Kontrak Kane sebelumnya akan berakhir pada penghujung musim ini, sementara nama penyerang Inggris itu dalam beberapa tahun terakhir dikaitkan dengan ketertarikan sejumlah klub besar Eropa, di antaranya Barcelona dan Real Madrid.

Sejak bergabung dengan Bayern Munich, Kane telah meraih dua gelar Liga Jerman dan satu kali Piala Jerman, di samping dua gelar Piala Super Jerman.

Penyerang Inggris itu telah menjalani 161 pertandingan resmi bersama Bayern Munich di level domestik maupun kontinental, dengan mencetak 156 gol di dalamnya.

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Kane mengatakan dalam pernyataan kepada situs klubnya: "Saya merasa seperti berada di rumah sendiri bersama Bayern. Saya mencintai klub ini dan kota Munich, dan kami memiliki tim yang hebat serta pelatih yang luar biasa, yaitu Vincent Kompany. Saya merasa bangga menjadi bagian dari klub ini, dan keluarga saya sangat bahagia di sini. Saya ingin bertahan, dan saya sangat bersemangat menyambut masa depan serta ingin terus mengoleksi gelar bersama klub besar ini."

Di sisi lain, Herbert Hainer, Presiden Bayern Munich, memuji penyerang Inggris tersebut, dengan mengatakan: "Ia telah menjadi bagian yang sangat istimewa dari sejarah Bayern. Harry Kane melampaui segala ekspektasi yang ada dalam sepak bola, dan ia memang telah memiliki tempat khusus di hati para suporter sebagai salah satu sosok olahraga paling menonjol di era kita."