Giovanni van Bronckhorst tidak mencari-cari alasan, dan tidak bersembunyi di balik hasil yang menyakitkan, setelah kekalahan memalukan yang diterima Feyenoord dengan skor lima gol tanpa balas dari Barcelona di Stadion Camp Nou pada pembuka perjalanan mereka di Liga Champions Eropa.

Pelatih asal Belanda itu tampil dengan pernyataan jujur yang mengakui perbedaan besar antara kedua tim, seraya menegaskan bahwa apa yang ia saksikan dari Barcelona adalah yang terbaik di dunia saat ini.

Van Bronckhorst berkata, dalam konferensi pers usai laga: "Jika kalian melihat cara mereka bermain, kalian akan menyadari bahwa Barcelona adalah tim terbaik di dunia saat ini."

Ia menjelaskan bahwa timnya datang bukan hanya untuk bertahan, tetapi gol cepat Barcelona mengubah segalanya, seraya menambahkan: "Kami mendapatkan sejumlah peluang, dan kami berusaha mencetak gol, tetapi kesalahan di hadapan tim dengan kualitas seperti ini sangatlah mahal harganya."

Meski pahitnya kekalahan, pelatih Feyenoord itu bersikeras mengubahnya menjadi pelajaran berharga bagi para pemainnya, dengan berkata: "Ada banyak hal yang harus diperbaiki, kita bisa belajar banyak dari lawan, meski ada perbedaan level yang begitu besar di antara kami."

Van Bronckhorst tidak ragu menjagokan Barcelona untuk meraih gelar Eropa musim ini, dengan menegaskan: "Barcelona mampu memenangkan Liga Champions Eropa."

Pertandingan ini membawa nuansa khusus bagi Van Bronckhorst yang kembali ke klub yang pernah ia bela sebagai pemain, di mana ia berkata: "Saya fokus pada pertandingan, dan saya mengenal beberapa orang yang saya sapa, saya punya kenangan yang sangat indah di klub ini."

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pelatih Hansi Flick setelah pujiannya terhadap penampilan Feyenoord meski hasil akhir: "Sangat baik dari Flick untuk mengatakan bahwa ia terkesan dengan kami, bahwa kami menekan dengan keras, dan bahwa kami tidak hanya sekadar bertahan."

Van Bronckhorst menutup pembicaraannya dengan pujian istimewa kepada bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, di mana ia berkata: "Di usia semuda ini, ia telah meraih segalanya. Para suporter memujanya, ia bisa memenangkan Ballon d'Or, saya melihatnya seperti Messi dan Ronaldinho."