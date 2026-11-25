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Jose Mourinho menyebut Jude Bellingham gelandang terbaik di dunia setelah Real Madrid menghajar PSV 5-1 di Liga Champions. Berbicara di Santiago Bernabeu, Mourinho juga mengecam tersingkirnya Bellingham dari persaingan Ballon d’Or dan mengungkap bagaimana masuknya sang gelandang mengubah total permainan menyerang Madrid malam itu.

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Mourinho puji Bellingham yang "luar biasa" usai kemenangan atas PSV

Mourinho menyatakan Bellingham sebagai gelandang terbaik di dunia setelah Real Madrid meraih kemenangan 5-1 atas PSV pada pertandingan kelima Liga Champions. Berbicara di ruang konferensi pers Santiago Bernabeu, pelatih Madrid itu menyoroti peran sang gelandang dalam mengubah jalannya pertandingan.

Bellingham dengan rendah hati menyebut Mourinho berjasa atas peningkatan performanya belakangan ini, tetapi sang pelatih segera mengembalikan pujian itu kepada Bellingham dan rekan-rekan setimnya. Mourinho menegaskan bahwa ambisi dan kualitas Bellingham sendirilah yang membuat perbedaan saat menghadapi PSV.

Bellingham dinilai "terbaik di dunia"

Mourinho tidak menahan diri saat menilai posisi Bellingham di dunia sepak bola. Ia menegaskan bahwa tidak masuknya sang gelandang dalam sepuluh besar Ballon d’Or tidak dapat dibenarkan.

"Dia baik hati mengatakan bahwa saya adalah alasan peningkatan performanya, tetapi saya tidak berpikir begitu," jelas Mourinho melalui situs resmi klub. "Saya yakin orang yang paling bertanggung jawab atas sosok Jude saat ini adalah dirinya sendiri, bersama rekan-rekan setimnya. Saya hanya berusaha sedikit membantu. Dia pemain yang benar-benar luar biasa dan memiliki segalanya.

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Fleksibilitas taktik dan jiwa kepemimpinan alami menonjol

Selain dampak langsungnya saat menghadapi PSV, Mourinho menyoroti kemampuan langka Bellingham untuk beradaptasi secara taktik. Sang pelatih memuji kemampuan fisik, teknik, dan pemahamannya terhadap permainan, serta mencatat bahwa ia bisa bermain sebagai pemain nomor 10, nomor 8, atau bersama satu maupun dua gelandang jangkar.

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"Dia memiliki kemampuan fisik, teknik, pemahaman taktik, dan ambisi," tambah Mourinho. "Hari ini, tentu bukan seorang diri, dia mengubah arah pertandingan. Bagi saya, tanpa keraguan sedikit pun, dia gelandang terbaik di dunia. Selain itu, dia bisa bermain sebagai pemain nomor 10, nomor 8, dengan dua gelandang jangkar, atau satu... Itulah sebabnya, ketika Ballon d’Or dibahas, saya mengatakan bahwa tidak masuknya dia dalam sepuluh besar sungguh keterlaluan. Dia pemain yang benar-benar luar biasa.

"Dia pemimpin alami karena menuntut begitu banyak dari dirinya sendiri. Itu terlihat setiap hari dari cara dia berlatih dan bermain. Ketika keadaan tidak berjalan baik, dia tidak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya, tetapi dia mengatasinya dengan kerja keras. Dia mengatasinya dengan kepemimpinan yang mampu menggerakkan tim."

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Deportivo Alaves jadi lawan berikutnya di Liga

Madrid kini kembali mengalihkan fokus ke kompetisi domestik setelah mencetak lima gol di Eropa. Tim asuhan Mourinho selanjutnya akan menghadapi Deportivo Alaves di Liga pada Sabtu. Dengan pengaruh Bellingham yang berada di puncaknya dan perannya dalam menggerakkan serangan, Real Madrid akan berupaya membawa momentum dari Liga Champions ke pertandingan akhir pekan.