Liga Roshan Arab Saudi memberikan kejutan besar kepada pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, direktur teknik tim Al Hilal, setelah mengumumkan penghargaan pemain dan pelatih terbaik dalam kompetisi tersebut selama bulan Agustus lalu.

Liga Roshan mengungkap para peraih penghargaan terbaik pada bulan Agustus lalu, di mana penghargaan pelatih terbaik jatuh kepada pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, direktur teknik tim Al Nassr.

Postecoglou membawa tim Al Nassr meraih kemenangan dalam empat pertandingan pertamanya di Liga Roshan, di mana para pemainnya mencetak 12 gol, dengan rata-rata 3 gol di setiap pertandingan, sementara gawangnya kebobolan 3 gol.

Meski dengan hasil yang menonjol tersebut, Al Nassr menempati posisi kedua di klasemen Liga Arab Saudi, terpaut selisih gol di belakang Al Hilal, di mana para pemain "Sang Pemimpin" mencetak 15 gol, dengan rata-rata mendekati 4 gol di setiap pertandingan, serta kebobolan 3 gol juga.

Pada saat Inzaghi kehilangan penghargaan pelatih terbaik, bintangnya asal Portugal, Ruben Neves, meraih penghargaan pemain terbaik pada bulan Agustus lalu.

Neves tampil cemerlang secara jelas dalam 4 pekan pertama Liga Roshan, di mana ia bermain sebagai pemain inti di semua pertandingan, dan berhasil mencetak dua gol serta memberikan dua assist selama itu.

Gelandang asal Portugal itu bukanlah satu-satunya pemain Al Hilal yang meraih penghargaan pada bulan Agustus lalu, di mana bintang asal Maroko, Yassine Bounou, juga meraih penghargaan penjaga gawang terbaik.

Bounou bermain dalam empat pertandingan pertama "Sang Pemimpin" di Liga Roshan, dan gawangnya kebobolan 3 gol selama itu, namun ia mampu menjaga gawangnya tetap bersih dalam dua pertandingan.

Bounou juga bukanlah satu-satunya penjaga gawang dalam daftar penghargaan, di mana Hamed Al Shanqiti, penjaga gawang Al Khaleej yang dipinjam dari Al Ittihad, meraih penghargaan pemain muda potensial terbaik pada bulan Agustus lalu.

Pemain berusia 21 tahun itu bermain dalam empat pertandingan pertama Al Khaleej di Liga Roshan, sehingga gawangnya kebobolan 5 gol, tanpa mampu menjaganya tetap bersih dalam satu pertandingan pun.

Ini menjadi salah satu momen langka di mana dua penjaga gawang hadir dalam penghargaan bulanan Liga Roshan, karena Bounou meraih penghargaan penjaga gawang terbaik, dan Al Shanqiti meraih penghargaan pemain muda potensial terbaik.