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Terbaik dalam Seperempat Abad: Diomande Torehkan Jejak Afrika Bersejarah di Liga Champions

Real Madrid vs RB Leipzig
Real Madrid
RB Leipzig
Champions League
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
LaLiga
Y. Diomande
Inter
Spanyol
Jerman
Côte d’Ivoire
Italia

Mantan pemain Leipzig itu menjadi pembeda setelah masuk sebagai pemain pengganti

Pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, mencatatkan namanya dalam sejarah Liga Champions Eropa lewat kontribusi besarnya dalam kemenangan telak Real Madrid atas tamunya, Leipzig dari Jerman, dengan skor (4-1), pada Rabu malam kemarin di Stadion Santiago Bernabeu, dalam pekan ketiga ajang kompetisi benua tersebut.

Menurut jaringan statistik "Opta", Diomande (19 tahun) menjadi pemain Afrika termuda yang mencetak satu gol dan membuat satu assist dalam satu laga di Liga Champions Eropa, sejak pemain Nigeria, Obafemi Martins, pada September 2003, dengan seragam Inter Milan menghadapi Arsenal.

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Diomande masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-70 dalam laga menghadapi Leipzig, dan berhasil cepat meninggalkan jejaknya di hadapan mantan klubnya, di mana ia menciptakan gol ketiga Real Madrid yang dicetak pemain Prancis, Kylian Mbappe, pada menit ke-83, sebelum ia sendiri mencetak gol keempat pada menit ke-87 lewat tembakan keras dari dalam kotak penalti.

Penampilan gemilang pemain Pantai Gading itu datang pada waktu yang sangat penting bagi klub Kerajaan, yang tengah bersiap bertandang ke markas rival beratnya, Barcelona, pada hari Minggu mendatang dalam laga La Liga di Stadion Spotify Camp Nou.

Klub Catalan itu memuncaki klasemen Liga Spanyol dengan raihan 27 poin, sementara Real menempati peringkat ketiga dengan 21 poin, setelah menelan dua kekalahan di kompetisi domestik, dari Real Betis (1-0) dan Atletico Madrid (2-1).


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