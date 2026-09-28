Terasa janggal: Jürgen Klopp mungkin telah melewatkan peluang besar di tim DFB

Duel Nations League melawan Yunani ini langsung menjadi laga bersejarah bagi tim DFB dalam beberapa hal. Ini adalah laga kandang pertama pelatih tim nasional Jürgen Klopp dan ini juga merupakan laga kandang pertama dengan tribun berdiri setelah 28 tahun. Karena pertandingan ini berakhir dengan kekalahan pertama dari Yunani, tim pun tidak hanya mendapat tepuk tangan penyemangat saat berjalan menuju area tribun berdiri yang baru itu seusai laga, tetapi juga siulan.

Memang bisa berubah secepat itu. Baru saja, berkat pengangkatan Klopp, euforia dan keyakinan terhadap masa depan sukses tim nasional di negara ini terasa begitu besar dan merata, seperti yang sudah lama tidak terjadi. Hasil imbang berbau keberuntungan di Belanda dan kekalahan kandang dari Yunani sudah cukup memicu ungkapan ketidakpuasan pertama dari para fan Jerman.

"Itu wajar, tetapi tidak perlu," nilai Klopp dalam konferensi pers setelah pertandingan, lalu menegaskan: "Kalau ada yang mau bersiul, bersiulilah saya." Pernyataan ini ia jadikan pesan utama dalam komentarnya dan ia ulangi dalam berbagai bentuk. "Kalau ada yang mau bersikap kritis, lakukan itu kepada saya dan biarkan para pemain tenang."

Taktik Jürgen Klopp sama jelasnya seperti masuk akal

Pernyataan-pernyataan ini agak mengherankan jika melihat ancamannya dalam konferensi pers perkenalan pada Juli, ketika Klopp berkata: "Kalau besok kalian bilang dia payah, saya pergi." Faktanya, ia juga menyinggung ucapannya saat itu dalam konferensi pers kali ini. Meski tafsirnya sebenarnya cukup jelas, menurut Klopp ada sebuah "kesalahpahaman" - semuanya sama sekali tidak dimaksudkan seperti itu.

Sementara itu, taktik komunikasi Klopp saat ini sama jelasnya seperti masuk akal. Reputasinya sendiri dan kepercayaan mendasar yang ada di negara ini terhadap kemampuannya masih begitu besar, sehingga secara pribadi - terlepas dari keterbukaannya yang kini tiba-tiba diungkapkan secara terbuka terhadap kritik - untuk saat ini ia nyaris tak perlu memperhitungkan penolakan. Situasinya sangat berbeda bagi para pemain yang ia lindungi dengan sangat keras. Terutama mereka yang ikut terlibat dalam kekecewaan pada masa-masa belakangan ini.

Saat ini Klopp lebih besar daripada tim nasional. Itu sudah terasa di Augsburg dari fakta bahwa saat pengumuman susunan pemain, namanya diteriakkan lebih keras daripada nama semua pemain. Dapat dimengerti ia kini ingin memanfaatkan modal kepercayaan itu setelah kekecewaan-kekecewaan awal di lapangan, dan dengan begitu mencegah segala kritik yang berpotensi semakin membuat para pemainnya tidak percaya diri.

Jadi, kritik kepada Klopp? Untuk hasil dan performa yang sejauh ini mengecewakan serta start terburuk dari semua pelatih tim nasional, ia sama sekali tidak seharusnya dikritik. Tak seorang pun boleh berharap Klopp bisa langsung membuat tim nasional yang selama bertahun-tahun secara konsisten mengecewakan ini memainkan sepakbola yang indah dan sukses tanpa masa penyesuaian. Melawan Belanda, tim DFB setidaknya memainkan satu babak yang bagus dan secara keseluruhan menunjukkan mentalitas baru, sementara penampilan buruk secara menyeluruh melawan Yunani jelas menjadi sebuah kemunduran.

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Tim DFB: Apakah pendekatan dua skuad Klopp merupakan ide yang bagus?

Setidaknya, untuk saat ini orang boleh mempertanyakan apakah pendekatan dua skuad yang sangat berani dan juga banyak dipuji itu benar-benar merupakan ide yang bagus. Sangat bisa dipahami bahwa Klopp ingin mengenal sebanyak mungkin pemain secara pribadi. Namun mungkin akan lebih bijak jika setidaknya ada kerangka dasar calon pemain inti masa depan yang dipanggil untuk seluruh fase laga internasional, dan misalnya hanya separuh belakang skuad yang diganti.

Bagaimanapun, terasa agak janggal bahwa sekarang (kapten Joshua Kimmich, yang tampil kurang beruntung melawan Yunani) harus meninggalkan tim. Hal yang sama berlaku untuk kiper inti yang telah ditunjuk, Marc-Andre ter Stegen, atau pemimpin lini belakang Jonathan Tah. Para pemain kunci semacam itu seharusnya menjadi simbol kontinuitas dan, terutama dalam fase-fase sulit, berfungsi sebagai jangkar. Kimmich sendiri tampaknya merasakannya dengan cara yang sama. Di Augsburg, ia menegaskan bahwa ia lebih memilih tetap bersama tim.

Terlepas dari faktor emosional ini, masih ada faktor rasional. Klopp saat ini sedang menerapkan filosofi baru di tim nasional (Überfallfußball) dan formasi baru (4-3-3). Terlepas dari semua eksperimen personel, Klopp sebenarnya bisa memanfaatkan fase laga internasional yang tidak biasa panjang ini untuk memberi waktu adaptasi maksimal kepada para calon pemain intinya. Dua pertandingan pertama telah dengan jelas menunjukkan betapa panjang jalan menuju sistem yang berfungsi. Bisa jadi Klopp melewatkan sebuah peluang besar di sini.

Di klub-klub yang begitu sukses dalam kariernya, ia bisa mengajarkan strateginya selama berbulan-bulan lewat latihan harian. Di tim nasional, kondisinya pada dasarnya sangat berbeda. Sesi latihan dan pertandingan sangat jarang. Dalam dua belas bulan setelah blok laga internasional ini, hanya ada enam pertandingan lagi, lalu tiga perempat tahun kemudian Piala Eropa sudah dimulai. Namun sekarang, sebuah skuad yang benar-benar baru untuk pertama kalinya bersentuhan dengan ide-ide Klopp - dan sudah berada di bawah tekanan dalam laga-laga yang tidak menyenangkan melawan Serbia dan di Yunani.