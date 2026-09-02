Salah satu bintang Real Madrid kembali menerima pukulan di luar lapangan, setelah sejumlah laporan Spanyol mengungkap vonis bersalah atas dirinya dalam kasus mengemudi di bawah pengaruh alkohol, di saat ia bersiap menghadapi proses hukum dalam kasus lain yang bisa membuatnya dipenjara selama dua tahun setengah.

Persoalan ini menyangkut bek Raúl Asencio, yang pada Kamis mendatang akan menghadapi sidang di kota kelahirannya di Pulau Gran Canaria, terkait sebuah kasus yang berawal pada musim panas 2023, ketika muncul video vulgar dua orang gadis, salah satunya masih di bawah umur saat itu, selama liburan yang dihabiskan sejumlah pemain akademi Real Madrid di sebuah klub pantai.

Meski Asencio tidak terlibat dalam pengambilan video tersebut dan tidak muncul dalam isinya, jaksa menuduhnya menunjukkan video itu kepada pihak ketiga, sehingga membuka penyelidikan atas pelanggaran privasi.

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Kejaksaan Umum Spanyol sebelumnya menuntut hukuman penjara terhadap bek Real Madrid ini selama dua tahun, enam bulan, dan satu hari, namun kasus ini bisa berkembang menguntungkan sang pemain, sebab hukum Spanyol dalam kasus semacam ini memungkinkan pembatalan tanggung jawab pidana apabila kedua korban menerima permintaan maafnya secara resmi, disertai dengan penarikan tuntutan oleh jaksa terhadapnya.

Sebaliknya, kasus terhadap tiga mantan rekannya di akademi Real Madrid tetap berlanjut, yaitu Ferran Ruiz, Andrés García, dan Juan Rodríguez, karena tuduhan yang berbeda dari yang ditujukan kepada Asencio, dan tidak memperoleh kemungkinan pembatalan gugatan berdasarkan pengampunan dari para korban.

Krisis Asencio tidak berhenti pada kasus ini saja, sebab surat kabar "Marca" mengungkap bahwa sang pemain baru-baru ini dinyatakan bersalah karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol di selatan Gran Canaria, setelah polisi menghentikannya pada 16 Agustus lalu ketika sedang mengemudikan mobilnya.

Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar 0,90 mg/liter alkohol, angka yang hampir empat kali lipat dari batas maksimum yang diizinkan, sehingga ia dijatuhi hukuman denda sebesar 14.400 euro dan pencabutan surat izin mengemudi selama delapan bulan.

Dengan demikian, Asencio mendapati dirinya menghadapi krisis hukum baru, di saat kasus lama yang bisa menjauhkannya dari lapangan selama dua tahun setengah belum juga tuntas, sehingga masa depan bek Real Madrid di luar lapangan diliputi tanda tanya besar.

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