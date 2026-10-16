Terancam kehilangan dua tempat di Liga Champions: Prancis sedikit melebarkan jarak dengan Portugal

Prancis sedikit memperlebar jarak dari Portugal dalam persaingan merebut peringkat kelima koefisien UEFA, namun keunggulan mereka masih rapuh setelah Portugal sempat mendekat secara signifikan, menurut jaringan RMC Prancis.

Prancis saat ini mengoleksi 70.296 poin, terpaut 3.746 poin dari Portugal yang menempati peringkat keenam dengan 66.550 poin, setelah sepekan di mana klub-klub Prancis meraih 4 kemenangan dan menelan 3 kekalahan di tiga kompetisi Eropa.

Selisih ini sedikit lebih baik dibanding kondisi setelah matchday pertama Liga Europa, pada 17 September lalu, ketika angkanya mencapai 3.403 poin.

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Hari Selasa memunculkan kekhawatiran bahwa Portugal akan semakin mendekat, setelah Sporting Lisbon mengalahkan Lens 2-0, dalam satu-satunya duel antara klub Prancis dan Portugal pada fase liga musim ini, lalu disusul kekalahan berat Lille dari Arsenal 3-0.

Namun gambarannya membaik mulai Rabu, setelah Paris Saint-Germain menang 4-2 atas Manchester City di Stadion Etihad, kemudian kemenangan Lyon atas Crystal Palace 3-2, dan Rennes atas OFI Kreta 2-1 di Liga Europa, serta kemenangan Monaco di Sofia 2-1 di Conference League pada hari Kamis.

Kekalahan baru Marseille di kandangnya sendiri, 0-1 dari Olympiakos, tidak terlalu berpengaruh pada hasil akhir pekan tersebut.

Hasil negatif klub-klub Portugal

Sebaliknya, hasil yang diraih lima klub Portugal lebih buruk, dengan dua kemenangan dari Sporting di Liga Champions dan Benfica di Liga Europa, serta tiga kekalahan untuk Porto di Liga Champions, Vitoria Guimaraes di Liga Europa, dan Braga di Conference League.

Keunggulan Prancis menyusut drastis selama musim panas, karena koefisien dihitung berdasarkan 5 musim terakhir. Dengan demikian Prancis kehilangan perolehan musim suksesnya 2021-2022, ketika mereka mengumpulkan 18.416 poin berbanding 12.916 poin untuk klub-klub Portugal, sehingga keunggulan mereka yang pada musim panas lalu mencapai 10.332 poin pun merosot.

Portugal juga tampil lebih baik pada musim ini, dengan 6.300 poin berbanding 5.214 poin milik Prancis.

Peringkat kelima sangat penting bagi klub-klub Prancis, karena memberikan 7 tempat di kompetisi Eropa: empat di Liga Champions, salah satunya melalui babak kualifikasi, dua tempat di Liga Europa, dan satu tempat di Conference League.

Sementara turun ke peringkat keenam berarti kehilangan dua tempat di Liga Champions, karena hanya dua klub yang akan lolos ke turnamen tersebut pada musim 2027-2028, satu di antaranya langsung. Satu tempat hilang sama sekali, sedangkan satu lainnya berpindah ke salah satu dari dua kompetisi di bawahnya (Liga Europa dan Conference League), sehingga total tempat Prancis di Eropa turun dari 7 menjadi 6, jika Portugal berhasil menyalip.

Peringkat koefisien UEFA hingga 15 Oktober:

Inggris: 105.130 poin Italia: 89.446 poin Spanyol: 84.743 poin Jerman: 82.830 poin Prancis: 70.296 poin Portugal: 66.550 poin Belgia: 60.850 poin Belanda: 53.729 poin Turki: 51.075 poin Yunani: 45.812 poin



