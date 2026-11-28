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Manchester United belum menemukan jalan keluar dari krisis meski telah ditangani manajer baru, Mauricio Pochettino.

Klub pemegang rekor gelar juara Inggris itu kalah 0-4 (0-2) dari Brentford FC pada Sabtu dan masih terjebak dalam persaingan menghindari degradasi.

Pochettino baru-baru ini mengambil alih jabatan dari Michael Carrick. Setelah tiga pertandingan resmi di bawah arahan pelatih asal Argentina itu, United masih menunggu kemenangan pertamanya. Di Liga Primer, Manchester hanya meraih delapan poin dari 12 pertandingan.

Manchester tampil dominan pada awal laga kandang perdana Pochettino, tetapi kemudian kebobolan dua gol Callum Wilson (19, 32) dan kehilangan ritme permainan. Mereka gagal membalikkan keadaan. Gol-gol pada pengujung laga dari Kristoffer Ajer (82) dan pemain tim nasional Kevin Schade (90+1) memastikan pukulan berat berikutnya bagi United.

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"Saya kesulitan untuk tetap bersikap positif. Saya sangat kecewa, juga karena saya benar-benar merasa kasihan kepada para pemain," kata Poccettino kepada BBC. "Penampilan kami dalam 15 hingga 20 menit pertama sangat solid, kami mengendalikan pertandingan." Menurut pelatih asal Argentina itu, gol yang mereka kebobolan mengubah jalannya laga sepenuhnya.

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Situasi sulit di lapangan "memengaruhi kepercayaan diri, tetapi kami harus bersatu, tetap bersama, dan terus berjuang," ujar pria berusia 54 tahun itu. "Kami akan bekerja untuk memperbaiki diri, dan tentu saja hanya soal waktu sebelum kami tampil lebih baik dan meraih hasil yang diinginkan."

Manchester United juga kalah 0-4 pada laga debut Pochettino

Sepekan lalu, debut Pochettino bersama Liverpool FC juga berakhir buruk dengan kekalahan 0-4 . Menurut penyedia data Opta kali terakhir United menelan dua kekalahan liga dengan selisih sedikitnya empat gol terjadi pada Desember 1963. Pada Minggu, Crystal Palace yang berada di dasar klasemen Liga Primer bisa menyalip United jika mengalahkan Hull City.

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Sementara itu, manajer asal Jerman Daniel Farke punya alasan untuk bergembira. Bersama Leeds United, Farke meraih kemenangan 3-0 (2-0) atas Coventry City, kemenangan ketiga mereka secara beruntun. Dominic Calvert-Lewin (40) dan Sean Longstaff (45, 66) mencetak gol-golnya.