Seperti dilaporkan Telegraph, klub kasta tertinggi Spanyol itu kini telah mengajukan tawaran kontrak resmi kepada pemain serang tersebut. Menurut laporan itu, Getafe ingin merekrut Sancho, yang saat ini tanpa klub, hingga akhir musim.

Pemain asal Inggris itu disebut cukup terbuka untuk menerima tawaran tersebut, meski harus menerima pemotongan gaji yang drastis. Di Manchester United, tempat kontraknya berakhir pada akhir Juni, Sancho sebelumnya menerima hampir 300.000 euro per pekan. Sementara itu, kontrak di Getafe menurut Telegraph hanya akan memberinya sekitar 12.000 euro per pekan, atau sekitar 25 kali lebih rendah.

Getafe telah dianggap sebagai tujuan paling mungkin bagi Sancho selama beberapa pekan terakhir. Namun, selain soal gaji, ada satu faktor penting lain yang harus dipastikan terlebih dahulu. Pelatih Getafe, Jose Bordalas, disebut sangat ingin memasukkan mantan pemain Dortmund itu ke skuadnya, tetapi belum jelas berapa lama ia sendiri akan bertahan di klub tersebut.

Jadon Sancho pindah ke FC Getafe? Posisi pelatih kabarnya terancam

Setelah awal musim yang mengecewakan, dengan hanya sembilan poin dari sembilan laga pertama LaLiga (saat ini di peringkat ke-16), serta hanya satu kemenangan dalam sepuluh pertandingan terakhir di semua kompetisi, posisi Bordalas yang berusia 62 tahun kabarnya mulai dipertanyakan. Jika ia dipecat, tentu harus dipastikan terlebih dahulu apakah pelatih baru membutuhkan Sancho.

Getty Images

Pertandingan berikutnya ATH LaLiga 09.00 GET

Sejak meninggalkan Dortmund pada 2021, karier mantan bintang BVB itu jarang berjalan mulus. United kala itu membayar biaya transfer 85 juta euro untuk pemain yang dikenal piawai menggiring bola tersebut, tetapi Sancho tak pernah mampu memenuhi ekspektasi tinggi di Old Trafford. Dalam beberapa tahun terakhir, ia hanya benar-benar tampil meyakinkan ketika kembali ke Dortmund dengan status pinjaman selama setengah tahun pada paruh kedua musim 2023/24.

Tanpa masa depan di United, Sancho kemudian dipinjamkan ke klub sesama Liga Primer dalam masing-masing dua musim terakhir. Namun, baik di FC Chelsea maupun Aston Villa, ia tak mampu menghidupkan kembali kariernya. Sejak musim lalu berakhir, Sancho belum memiliki klub. Kemungkinan kembali ke BVB sempat mengemuka, tetapi pada akhirnya tidak terwujud.