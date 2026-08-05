Terakhir kali ia bekerja untuk Liverpool: Niko Kovac tampaknya mendapat tambahan kekuatan di BVB

Menurut Sport Bild, Roderick van der Ham akan segera menandatangani kontrak. Pria Belanda berusia 35 tahun itu terakhir bekerja untuk FC Liverpool, tetapi meninggalkan klub tersebut di tengah perombakan besar personel bersamaan dengan pelatih kepala Arne Slot. Penggantinya, Andoni Iraloa, membawa staf pendampingnya sendiri.

Van der Ham memulai karier kepelatihannya di level junior Belanda sejak usia 16 tahun. Belakangan, ia bekerja sebagai analis video untuk klub profesional RKC Waalwijk, NAC Breda, dan Heracles Almelo. Dari 2018 hingga 2019, ia menjalankan fungsi yang sama untuk tim nasional U-19 Belanda.

Pada 2022, van der Ham bergabung dengan staf kepelatihan Slot di Feyenoord Rotterdam. Beberapa bulan setelah kepindahan Slot ke FC Liverpool pada 2024, ia mengikutinya ke Premier League sebagai analis video. Secara keseluruhan, van der Ham bekerja sekitar satu setengah tahun untuk The Reds, pada 2025 ia menjuarai Premier League.

BVB: Penjaga lapangan baru juga akan datang

Di BVB, ia akan bekerja untuk pelatih Niko Kovac sebagai kepala analis. Asisten pelatih Kovac adalah saudaranya, Robert, Filip Tapalovic, dan Stephen Rands. Matthias Kleinsteiber bertugas sebagai pelatih kiper. Menurut laporan tersebut, selain van der Ham akan ada satu rekrutan baru lain dari Inggris, yakni penjaga lapangan Scott Tingley. Ia terakhir merawat lapangan klub divisi dua FC Watford selama lebih dari sepuluh tahun.

Rombongan Dortmund kembali pada Minggu dari tur pramusim ke Jepang dan kini bersiap di negara sendiri untuk musim baru. Pada Minggu, BVB akan menjalani laga uji coba melawan FC Arsenal. Laga kompetitif pertama kemudian akan digelar pada 22 Agustus di ajang Piala Super melawan juara dobel FC Bayern. Pada tanggal 29, Hamburger SV akan bertandang ke Dortmund untuk laga pembuka Bundesliga, sebelum pada 1 September menghadapi HEBC Hamburg di putaran pertama DFB-Pokal.